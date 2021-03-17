中世紀哲學入門經典：Boethius的《哲學的慰藉》

文：Yu Hui

因為博士課程的要求，我在今個學期開始要教一門哲學史的課。雖然說是哲學史，課程的篇排卻有很大的自由度。例如在秋季學期，課程中只要包含柏拉圖的一些對話錄、亞里士多德的《尼各馬可倫理學》和幾位中世紀哲學家的著作，基本上其它的部分是任我怎樣選也可以。古典哲學實在不是我的強項，因此在暑假的時候，我就得開始備課，細讀《申辯篇》和《理想國》等。但真正教我崩潰的，是中世紀哲學的部分。對比古希臘哲學，我對中世紀哲學的了解，基本上就是⋯⋯完全不理解。想到要在短時間內惡補這一個哲學史知識的大洞，不知已讓我失眠了幾多個晚上。

如果是我自己的考試，我大概還可以草草看點二手資料，然後冀求考卷不會問得太深入，胡混過去。但現在是要自己站在講台講解，就是完全不同的故事了⋯⋯可幸的是，同讀博士課程的同儕中不乏中世紀哲學的研究者，我找上了其中比較相熟的兩位請教。他們都已教過同一科，其中一位更已是第三年教這科了，可謂經驗豐富。我向他們求救：到底如何可以在短時間內了解一點點中世紀哲學，並可以簡單講解一些經典？

兩位朋友不約而同地叫我看這部書：Boethius的《哲學的慰藉》（The Consolation of Philosophy）（留意：這和Alain de Botton的那本可不是同一本啊）。他們的原因是這樣的：一般而言，想接觸中世紀哲學，可以「有大食大」：要麼就讀Augustine，要麼就看Aquinas。但是，這兩位人物都各有令他們不適合初學者讀（亦不適合在概論形式的課中講授）的原因。

Photo Credit: Penguin Books

Augustine的重要著作，例如《懺悔錄》，自傳成分太重，不容易在其中提取哲學的成分。Aquinas的《神學大全》的論題和論證則太複雜，而且每每涉及大量古典和阿拉伯哲學的技術用語，沒有背景的初學實在難以進入。Augustine我還未有時間挑戰，但Aquinas的《神學大全》算是勉強翻過三分一，對兩位朋友的意見實在「沒法認同更多」。而針對這些問題，Boethius的《哲學的慰藉》可算是非常好的選擇，是上佳的入門經典。

在書店找到《哲學的慰藉》後，我買回家就馬上翻看。果然，兩位朋友的意見都很對——《哲學的慰藉》是很好的入門經典。

首先要說的是書的結構和文體。《哲學的慰藉》共有五章，而它的文體並非現代哲學常見的論說文，而是以對話錄的形式寫成。對話錄的內容講述在監牢中的Boethius遇見哲學女神，並與她辯論哲學的功用和一些哲學問題。有趣的是，每章的結尾，Boethius都會附上一首詩，點綴該章的議題和論點。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain Boetius

這種對話錄的形式，相比起冷峻的論說文，讓讀者更易投入。讀這本書時，我的確有種和書中的Boethius一同向哲學女神質詢和提問的感覺。而雖然同為對話錄，Boethius似乎比柏拉圖更「體貼」現代讀者一點——書中的Boethius和哲學女神每每會先清楚講述將要討論的問題，而女神提出的論證亦十分清晰到位，沒有太多難懂的技術用語，細心閱讀的話，絕對不難把握。

還有就是《哲學的慰藉》的核心議題。其實，書的名字已經把這個論題點出：Boethius想要探討的，是哲學如何安頓人生的苦難和厄運，如何讓人在浮沉不定的生命中，得到一點慰藉。事實上，這部虛構的對話錄，就正正是Boethius因叛國罪被囚的時候寫成的。Boethius出生於羅馬的名門望族，年紀很輕便已在政治和學術上甚有成就。曾經的風光與當下的厄運形成強烈對比，這可能是Boethius寫作此書的動力，向哲學詰問。

書中，Boethius與哲學女神的對話涉及很多議題。例如第一章，在描寫了Boethius與哲學女神的相遇和往事，和Boethius對人世間的不公義和苦難的控訴後，哲學女神隨即引入了探討世界的秩序的形而上學問題，然後又和Boethius討論人性是甚麼。又例如第二章，Boethius和哲學女神詳細地討論外在的幸運與幸福的關係，又逐一檢視財富、名譽、權力等與幸福的關係。第四和五章更討論上帝與「惡」的存在、「永恒」的概念等問題。但一連串的討論，都是圍繞同一個中心課題——哲學如何幫助我們（起碼是書中的Boethius）看清楚世界的實相，擺脫對塵世幸運的執着，認識真正的善和上帝。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain

最後一點值得一題的是，到底作為書的作者的Boethius，在多大程度上接受哲學女神的論證？有的學者認為哲學女神在書中毫無疑問是權威的角色，亦代表了Boethius本人的想法和立場。但別的學者卻提出，書中不少細微的轉接，以及哲學女神的論證的明顯錯漏，都反映了其實Boethius未必完全採納哲學女神的立場。在這個角度看，《哲學的慰藉》的目標就就恰恰相反——並非要以哲學為人生提供（理性的）慰藉，而是要展視哲學和理性的極限，最終為純粹的信仰留一席位。至於要採納哪個閱讀，自然就留待大家看過全書再作判斷了。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，原文見此。

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