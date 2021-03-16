入圍奧斯卡：《少年的你》列港片爭議再起，反送中紀錄片《不割席》更香港？

文：李玟儀／楊威廉

電影《少年的你》代表香港入圍今年奧斯卡最佳國際影片獎最終五強，中國導演趙婷也以《無依之地》狂掃奧斯卡六項大獎入圍。

第93屆奧斯卡金像獎在週一（3月15日）公佈最終入圍名單，香港電影《少年的你》（Better Days）入圍最佳國際影片獎（前稱「最佳外語片」）的最終五強，也成為當中唯一的華語電影。此外，以香港反送中為題材的紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片最終五強；中國導演趙婷也以《無依之地》（Nomadland，港譯《浪跡天地》、台譯《游牧人生》）狂掃奧斯卡六項大獎入圍。

代表香港角逐奧斯卡的青春愛情犯罪電影《少年的你》改編自中國網路小說，該片由在香港出生的導演曾國祥執導丶演員周冬雨和易烊千璽主演。《Tatler》指出，這部片是代表香港提交參獎奧斯卡的電影當中，第三度獲得認可。

此前，由張藝謀執導的《大紅燈籠高高掛》和陳凱歌執導的《霸王別姬》分別代表香港獲得第64屆和第66屆奧斯卡最佳外語片提名。

今年奧斯卡最佳國際影片入圍名單包括丹麥電影《醉好的時光》（Another Round）丶香港《少年的你》丶羅馬尼亞《一場大火之後》（Collective）丶突尼西亞《賣皮膚的人》（The Man Who Sold His Skin）和波士尼亞《艾達去哪兒》（Quo Vadis, Aida?）。

紀錄片《Do Not Split 不割席》由挪威導演Anders Hammer執導，短短30分鐘的紀錄片以香港反送中運動為題材，記錄了抗爭者的決心。

中國導演趙婷執導的《無依之地》雖然非講述中國故事，但此片也進入了最佳電影丶最佳導演丶最佳女主角丶最佳改編劇本丶最佳影片剪輯獎等六項大獎最終入圍名單。

香港《少年的你》上映一波三折

2019年10月在中國上映的《少年的你》，最終獲得超過15億人民幣票房的成績，位列2019年中國電影票房總榜的第九位。但，該片上映之路並不順利。

原來，該片入圍了2019年2月舉辦的德國柏林影展，影展網站當時形容，該部電影表現了兩名年輕人如何在今日中國受到社會與政治力量的拉扯。然而，該片臨時因「後期製作原因」退展引發關注，美國媒體《Variety》當時引述消息來源指，在中國政府加強了審查與文化控制之際，此部電影沒有通過中國官方的許可。

《Variety》指出這部電影是相當有力的通俗劇，不僅加入了學校霸凌的故事，也談及了不般配的愛情。但，「對於時刻警覺保護中國形象的中國官方來說，這就像是一杯很不舒服的雞尾酒（an uncomfortable cocktail），口味幾乎太過猛烈。」

該媒體說，導演曾國祥來自香港，但是整部片都在中國拍攝，而且兩位主演也都來自中國大陸，這也引發了該部電影是否能代表香港的爭辯。中國方面今年則選了由導演陳可辛執導丶愛國形象更鮮明的《奪冠》（原名：《中國女排》）作為電影代表，只不過該片並沒有進到最終十五強名單。

《少年的你》劇本改編自中國大陸作家玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，2019年上映時引起爭議，原著被質疑抄襲東野圭吾的《白夜行》和《嫌疑人 X 的獻身》，不過無阻《少年的你》奪得第39屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演等八個獎項。 對於今次入圍奧斯卡，有人認為《少年的你》原著故事背景來自中國，拍攝地、劇中主要演員來自中國大陸，加上電影語言是普通話，質疑《少年的你》能否代表香港參賽奧斯卡，甚至有影評以「奧斯卡的醜聞」來形容。 《少年的你》屬中港合拍片，製片商為香港的「好孩子製作公司」、河南影視集團和「胖小孩影視製作（天津）」。「好孩子製作公司」由《少年的你》導演曾國祥和監製許月珍在2017年註冊成立，《少年的你》是該公司第一部出品。而《少年的你》獲提名代表香港角逐奧斯卡國際電影獎項，則由「香港電影製片家協會」決定。 《BBC》訪問香港浸會大學電影學院講師譚以諾，譚指近年香港電影金像獎上出現的電影及電影人都越來越多並非香港背景，已引發廣泛討論，電影的品味和傾向都不是針對香港市場，而是大陸市場。他又指，為了資金和市場，香港更多電影人北上大陸拍電影。《少年的你》在香港票房只有約一百萬港元，在中國大陸票房逾15億人民幣，位列2019年中國電影票房前十。 譚以諾又認為，有別於以往合拍片局限於警匪片、動作武俠片等，曾國祥所拍攝的《少年的你》、《七月與安生》，看到香港電影人敢於挑戰一些敏感題材，例如《七月與安生》觸碰同性戀議題，《少年的你》罕有地講述校園黑暗面。 另一方面，《Do Not Split 不割席》入圍奧斯卡，則令不少反送中運動的支持者感到鼓舞，特別是近日香港再有戲院突然決定停放抗爭片《理大圍城》。 《Do Not Split 不割席》是一部約30分鐘的紀錄片（可在網上免費觀看），以香港2019年「反送中」示威為題材，拍攝了許多反送中運動中的重要事件，包括中大衝突、理大衝突、9月14日九龍灣淘大商場、10.1遊行等。紀錄片講述香港的抗爭如真實戰場一樣，示威者對抗持有武器的警察，而政府卻未有退讓，更通過了北京支持的國安法。 導演Anders Hammer表示，希望影片獲得提名後，能夠引起大家關注北京如何打壓基本人權。不過，近日中國大陸媒體在報導奧斯卡提名名單時，在提名名單中把《Do Not Split 不割席》的片名稱作《不要分裂》，被指是暗示「不要分裂國家」的立場。

《無依之地》入圍六獎 但風波不斷

中國導演趙婷不久前才以她所執導的《無依之地》獲得了金球獎最佳導演獎，成為首位獲得該獎項的亞洲女性。這次她又藉由該入圍六項奧斯卡大獎，英國《新音樂雜誌NME》甚至認為該片將會橫掃今年的奧斯卡獎項。

《無依之地》講述的是美國流浪者的故事，但在中國引起巨大風波，趙婷迅速地由中國官媒所讚揚的「中國的驕傲」轉變為「辱華」。她在2013年接受美國Filmmaker Magazine採訪時指稱中國是一個「遍地謊言」的地方，這段過往為該部電影引來了中國的審查，許多與《無依之地》相關的中文檢索在中國的社群媒體平台上遭到了屏蔽。

台灣《陽光普照》止步15強

台灣電影《陽光普照》與香港《少年的你》同被列為今年奧斯卡最佳國際影片的初選名單中，《陽光普照》卻在這裡停下了腳步，沒能前進奧斯卡頒獎典禮。

這部由台灣導演鍾孟宏執導的劇情長片，講述一個平凡家庭當中的叛逆小兒子與朋友砍傷人之後進了少年輔育院，為家中引來了一連串風暴。鍾孟宏在接受台灣《天下雜誌》採訪時曾說：「從一個分崩離析的家庭中，我看到自己的家丶看到台灣社會，看到很多東西。」

「這部電影我們印象中最迷人的就是你的視覺的風格。」曾獲得奧斯卡最佳導演獎的台灣導演李安在與鍾孟宏的一次對談中贊許這部電影詭異丶詩意與虛無飄逸的感覺，「非常的台灣味！」

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