中國展開疫苗外交：接種中製疫苗可獲簽證便利，捐贈30萬劑給聯合國維和部隊

（中央社）中國多個駐外使館近日相繼宣布，自昨（15）日起，對已接種中國生產的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗的外籍人士申請赴中國大陸提供「簽證便利」。日媒指出，此舉可能意在進一步帶動普及中國疫苗，但恐掀波瀾。

截至今（16）天，包括美國、日本、韓國、澳洲、德國、義大利以及多個亞洲、非洲國家的中國駐外使館，已經發布「關於對已接種中國生產的武漢肺炎疫苗人員來華提供簽證便利的通知」，自當地時間15日實施這項新規，並稱這是為了「有序恢復中外人員往來」。

無償向有急需的發展中國家提供疫苗援助，但絕大多數國家尚未核准使用

據「通知」，欲赴中國大陸從事商務、探親的外籍人士與家屬，只要接種中國疫苗，就可獲得簽證便利。但問題是，目前絕大多數國家尚未核准使用中國疫苗；中國藉此推銷其國產疫苗，恐引發國際風波。

日本《共同社》今天報導說，中國武漢肺炎疫苗在日本尚未獲得批准使用，此事或將引發波瀾。中國正在開展向他國積極提供國產疫苗的「疫苗外交」，優待中國疫苗接種者可能也意在進一步帶動普及。

中國在韓國有許多僑民，他們一直關切能否儘快接種疫苗。但中國駐韓使館面對僑民關切則稱，目前韓國已採購並批准上市的4款進口疫苗，並不包括中國疫苗。

綜合星媒報導，向來與中國交好的新加坡，雖然採購一批中國科興公司生產的武漢肺炎疫苗，並已於2月23日進口，但截至目前尚未批准該疫苗使用。

中國官方近日宣布，已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供武漢肺炎疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。但中國官方迄今未批准任何一款進口疫苗附條件上市與接種。

捐贈30萬劑疫苗給聯合國維和部隊，將優先用於非洲任務區

（中央社）中國常駐聯合國代表團昨天表示，中國將捐贈30萬劑武漢肺炎疫苗給聯合國維和部隊，供10萬名執行維和工作的軍警使用。印度先前已表態捐贈20萬劑疫苗。

中國常駐聯合國代表團表示，駐聯合國大使張軍已告訴聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）捐贈武漢肺炎疫苗供聯合國（UN）維和部隊，「優先用於非洲任務區」。

中方在聲明中說：「這是中國落實將疫苗轉化為全球公共產品的具體舉措，也體現了中國對聯合國以及多邊主義的切實支持。」

中國外交部長王毅上個月在聯合國安理會的武漢肺炎疫苗議題部長級會議表明，中國願提供疫苗給維和部隊，但他當時並未說明實際數量。

來自印度外交單位的消息來源表示，會議當天印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）宣布印度將捐20萬劑疫苗給在全球各地執行任務的10萬名聯合國維和部隊。

中國與印度都還沒說要捐贈的疫苗種類。

目前聯合國執行維和任務的軍、警需約10萬人，其中警察的部分需要定期輪換或由其他國家的部隊替代，因此實際需要的疫苗數量，會比10萬人所需的劑量還多。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範