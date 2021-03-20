【小說】《北方的光明星》選摘：他官階太低，不配執行收集領袖屎尿的任務

文：大衛・約翰（D.B. John）

北韓，平壤市

金日成廣場

外務省

趙中校的這一天有個頗為平凡的開始。跟兩個委員會開了冗長乏味的會議；午餐菜色是飯糰和烏賊，在他的長官姜將軍的辦公室裡吃的，姜將軍很固執地繼續跟趙中校練習英語會話。我跟兩個女兒到山上走路，後來我們去「攙」廳吃了些「隨」果。

下午他跟護衛司令部第一總局的人開了場後勤會議，規劃親愛的領袖正式出訪中國的事宜：三列武裝火車隨侍，十幾班火車取消班次來騰出軌道；他經過的每一個車站都要安排朝鮮人民軍武裝特遣隊，還要派飛機送新鮮的魚肉野味給他，再把垃圾載回來。難怪這個偉人鮮少出國。（護衛司令部還要求把領袖的尿液和糞便收集起來送回平壤，以免任何外國勢力取得他的DNA。趙中校謹慎地建議他們自行處理這個項目，因為他的官階太低，不配執行這麼優越的工作。）

到了六點，他坐在工作單位的政治讀書會現場——今晚的演講主題是主體思想詩作的革命原則——把殘餘的全部精力都用在忍住打呵欠上頭。他已經快累癱了，感覺大腦被一層羊毛給裹住。他的眼睛好像被擦洗過，小得在眼眶裡都卡不住。

自從閱兵典禮以來，他就沒有睡過一晚好覺，已經持續將近一個星期了。他每次想到永浩即將獲得升職的事，情緒就會大起大落，而這頻率是每小時好幾回。這一刻他感到無比興奮，幾乎不能呼吸；下一刻他又擔憂到快要歇斯底里。針對他們真正的家世背景做調查？他們真正的家世。這風險高得離譜！永浩怎麼能這麼做？

今天早上天還暗著他就醒了，全身被汗浸濕。他在豎著耳朵等待樓梯間靴子頓地的咚咚聲，等待搥門的聲音。人們會在夜裡失蹤，總是在夜裡失蹤。他幻想保衛部人員進入他的臥室，用明亮的光束照他的眼睛，他們要來逮捕他，因為他的家人，他「真正」的家人，他連他們的名字和長相都不知道的家人，是階級叛徒、破壞分子、革命的敵人，而他和永浩這對血液裡繼承了祖先罪行的兄弟，活生生地背叛了高貴的領袖的信任。然後他抹了抹臉，吸氣，吐氣。他真正的家人應該只是種稻或鏟糞的下等人，沒什麼好擔心的。

七點半，讀書會結束了，趙中校回家和妻子還有小書共進晚餐，然後他陪了小書一會兒，輔導他寫功課。接著他擠出一點時間，在書房不安穩地小睡了半小時，十點左右又回到外務省，跟他的同事一起迎接工作日中比較重要的部分——寫報告和公報、分析情資，還有一直待命到夜深。晚上是親愛的領袖精力最旺盛的時段，隨時可能打電話給各官員。資本主義者不能理解金正日的這個精闢見解：論激勵效果，恐懼一點也不輸貪婪。

趙中校十點鐘再度走進外務省大門時，他的部門長官在寬敞的大廳一隅等他。那男人一見到趙中校就摁熄手裡的香菸。「他們要你去頂樓。」

「什麼？」恐懼像一縷冰冷的空氣沿著趙中校的脖子往下吹。「為什麼？」

他的長官上下打量他。「把領帶拉直，我得立刻帶你上去。」他伸手抵在趙中校後腰，開始推著他穿過大廳。「快一點，拿出千里馬註19的速度。」

趙中校驚惶到快窒息了，好像有人用繩子勒住他的氣管。果然發生了！他們查出什麼了？

長官跟著趙中校走進老式電梯，電梯門用力拉上，他們緩慢上升的咔咔聲伴隨著馬達的嗡鳴聲。長官不發一語，直到他們上升的高度完全脫離大廳，他才開始低語。

「姜將軍被抓了，今天晚上，在他家。」長官的聲音因慌亂而沙啞，「罪名是從事間諜活動。整個部門一片混亂……」

「姜將軍？」趙中校瞪著他，「有什麼證據？」

對方搖搖頭。「那不重要，他被人指控，他完蛋了。」

電梯裡暗淡的燈泡因為電流的關係瞬間亮了一下，然後又暗下去。

趙中校的腦袋開始快速運轉。從事間諜活動是很模糊籠統的罪名，不過傳染力很強。你很容易發現這種罪名存在於小團體中，甚至會影響整個部門。

他馬上就要被指控為姜將軍從事間諜活動的共犯嗎？噢，該死的列祖列宗啊。因為血緣而有罪，因為遺傳而有罪。還是他們在他真正家人過去的背景中查出了什麼來……能夠當作鐵證……？

電梯在頂樓顫抖了一下，停住了。趙中校一出電梯，電梯門就在他背後關上，發出鐵摩擦的尖銳聲響。他轉頭看到長官往下通過地板，臉像歌舞伎裡的惡魔一樣被打上光。

什麼都別承認，他用嘴形說。

寂靜的白色走廊通往一間候見室。他鮮少進入外務省供領導階級使用的區域，就算來也一定是跟著姜將軍。他開始慢慢地走，經過牆上一幅幅油畫。那都是「三大革命」時期留下來的巨幅古典畫作。農民隔著豐收的田地向彼此歡呼；一個高爐工人抹著額上的汗水。他的鞋子踩在有暖氣的拼花地板上，發出槍聲一般的回音，他感覺自己的驚惶轉變為異樣的平靜，幾乎像是接受了，如同他於公開處決時，在那些犯人臉上看到的全然認命表情。他對妻兒的愛賦予他的心情深深的沉痛。現在誰來照顧他們？

當他走近時，一名穿著軍服的女祕書從桌旁站起來。她對他微笑，他很可悲地湧現感激。她舉起一根手指示意他等一下，試探地敲了敲木板門，然後把門拉開。「長官，趙尚浩中校來見您。」

門內發出一聲悶哼，她把雙扇門都打開，露出燈火通明的大辦公室，它散發木頭亮光蠟的氣味。年約五十歲的男人站在辦公桌後頭，正在整理散落的文件。

「進來，趙同志，進來。」外務省第一副相頭也不抬地說。勞動黨的紅旗立在桌子一側，有如劇場裡的布幕，他上方牆上的「父與子」肖像正俯瞰著一切。辦公室左側有個玻璃櫃，裡頭擺著印在純白紙張上的神聖革命文本；右側有三扇垂著網狀窗簾的高窗，俯視著金日成廣場上零星幾盞燈。

趙中校慢吞吞地走進去，很在意左右兩側他的視覺盲點。

第一副相漫不經心地朝一張茶几點點頭，茶几上擺著一個舊銀質俄國茶壺和幾個瓷杯。「自己倒杯茶吧。」

室內還有另外兩個人，都坐在面向辦公桌的厚實扶手椅上。兩人都沒有回頭向他打招呼，但趙中校認出第一黨書記那身量身訂做的中山裝，他蹺著腿，把一根香菸斜斜地舉在臉旁，就像電影裡演的日本資本主義者。

另一個人是外務相本人，他乾癟如龜的頭從肩膀上的許多肩章之間伸出來。趙中校本能地迅速評估眼前情勢。他頗為確定他可以忽略坐在扶手椅裡的兩人，甚至包括外務相在內，他只在處理國家事務時才會被請出來。室內真正的權力中心是站在辦公桌後的男人——第一副相。他穿著沒有佩章的樸素褐色上衣，散發金正日般的絕對權威感。

趙中校倒了杯茶，感覺全部人的目光都集中在他背上。室內瀰漫著一股緊張而專注的氛圍。他察覺他們剛才正在談論他。

「坐。」

趙中校坐下以後，第一副相繞過桌子，坐在他正前方的桌子邊緣，手指輕輕叩擊木頭桌面，並且用嚴肅而評判的眼神盯著他看。他的長相是標準的共產黨員——稀疏的頭髮、又濃又黑的眉毛，以及把眼睛放大的金屬框眼鏡，像是狡詐的貓頭鷹。

「你的直屬長官姜將軍已經不在了。」他以確切的口吻說。趙中校感覺背上迸出一滴汗。「所以我們決定把他去西方的任務交託給你。」

趙中校或許是過於震驚而笨拙地張大嘴，惹得第一副相皺起眉頭。「我可以告訴你，我們不是輕率地交付這項任務。」他的語氣帶著些微譏諷。「它攸關國家，非常重要，沒有犯錯的餘地。問題在於：你能勝任嗎？」

趙中校直挺挺地坐在椅子邊緣，把茶杯放在膝上，不過他寧可站著。他聽到自己說：「我願意竭盡所能，長官，這是我的光榮，也是職責。」

第一副相揮揮手，把這公式化的回應掃到一邊。他若有所思吁了一口氣，扠起手臂。「我這兩位同事認為你還太青澀了，而且也太年輕了，才三十三歲。你從來沒跟西方人周旋過。」

「我的英語能力有相當水準，長官。」

「嗯——對。」他轉過身瞄著桌上的文件，趙中校看見自己上下顛倒的照片。他意識到那是他的個人檔案，從中央黨部調閱的，那裡存放著所有公民的祕密檔案。他們整個人生都含括在內：孩提玩伴的名字、酒癮或賭癮、對婚姻不忠、他們說過的任何可解釋為背叛的話。「英語讓你在應付那些豺狼虎豹時有一定的優勢。我也可以告訴你，將你列為人選，你的家庭背景是很重要的因素……」

「我的家庭背景？」趙中校感覺心臟變得像奶油一樣軟塌。

第一副相走回他的椅子邊，從辦公桌上的胡桃木盒裡取出一根菸，用一個很大的黃銅桌上型打火機點著。

「我們知道你的兄長被選為我們親愛的領袖幼子的處長。」他說，用力吸了一口菸，烏黑的眼睛定定地看著趙中校。煙霧伴隨著他的話語飄出，他措辭很謹慎。「假以時日，雖然我們都希望那個日子還很遙遠，不過如果能有個值得信任的聯絡人，就在繼承者身邊……對我們來說很有用處。」

趙中校的頭皮一陣發麻，好像有人提到了神祕事件。他從沒聽過任何人提到繼承的事。這種概念很危險，因為它隱然承認親愛的領袖只是凡人，而黨教導的是領袖的生命是一串連綿不絕的天佑奇蹟，把所有人民平凡的壽命加起來都難以匹敵。即使死亡，他也會不朽。

現場的靜默似乎等同於讓趙中校加入祕密團體的許可。

接著第一副相說：「我們要派你去紐約，開啟跟美國人的協商。」趙中校膝蓋突然灼熱地一痛，他弄灑了滾燙的茶。「你的目標是盡可能從他們身上榨取最多的現金和物資援助。」

「領導階層需要強勢貨幣。」第一黨書記說著，傾向前把菸灰撣到厚重的玻璃菸灰缸裡，「很急。」

終於，外務相本人明確說出究竟需要多少強勢貨幣。趙中校以為自己聽錯了，他的腦袋掙扎著跟上對話節奏。那是天文數字啊，一廂情願的數字。他怎麼可能說服美國人答應這種要求？

「有任何疑問嗎？」老外務相說。

趙中校的腦筋一片空白。最後他說：「我有什麼籌碼？」

第一副相瞄了另外兩人一眼，三人交換了某種祕密眼神。「你會有談判的本錢的，現在你還不必知道。」

大家都摁熄香菸，四人同時起身。趙中校立正站好。第一副相再度繞過桌子，與另外兩個人排成一列面向趙中校，然後他態度隆重地舉起一張紙。

「在此傳達我們親愛的領袖之命令……」金正日所親筆寫下要跟美國人協商的諭令，以高亢而洪亮的嗓音正式交付給趙中校。神聖的話語已出口，他感覺他的人生就此改變。

他們大喊：「將軍萬歲！」

然後他們要他退下。

他正要離開房間時，第一副相說：「對了，趙中校，你晉升為上校了。恭喜。」

相關書摘 ▶【小說】《北方的光明星》選摘：我有帶兒子走的逃亡計畫，但怎麼能拋下妻子？

書籍介紹

本文摘錄自《北方的光明星》，馬可孛羅出版

作者：大衛・約翰（D.B. John）

譯者：聞若婷

在認識飢餓之前，你根本不認識自己

歡迎來到北韓，親愛的領袖，萬歲！

英國驚悚小說天王 李・查德強力推薦

宛如北韓版的《軍官與間諜》X《絕命追殺令》

《擁有七個名字的女孩》脫北回憶錄實際執筆者大衛・約翰重磅新作

我將成為目擊者，我要活下去，向全世界證明──

這個政府到底有多「光明」！

《北方的光明星》是大衛・約翰費時6年研究所著一部驚心動魄的軍事懸疑小說。

它以祕密行動、間諜、信仰等元素精心設計，由三個複雜且真實的角色講述，隨著劇情發展，

這些敘事鏈以驚人的方式相互糾纏，貌似不相關的三條主線漸漸合而為一，

最終形成了爆炸性且令人難忘的高潮結局。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航