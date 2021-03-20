【小說】《北方的光明星》選摘：我有帶兒子走的逃亡計畫，但怎麼能拋下妻子？

文：大衛．約翰（D.B. John）

北韓，平壤市

中區域

勞動黨菁英住宅區，「禁忌之城」

趙上校在他的妻子和小書醒來前幾分鐘回到公寓。他已經兩天沒睡了，也吃得很少，但憤怒和恐懼在他的血管裡混合，就像火箭推進器裡的燃料和氧化劑。

他滿腦子全是他和永浩在車上琢磨出一些頭緒的逃亡計畫。他們說好今天晚上再討論。

他沖了個澡，穿上乾淨的白襯衫，扣釦子時他的手指在發抖。

除非使出渾身解數來作戲，否則他該如何捱過這個工作日？他十點鐘要向第一副相做任務報告，今天剩下的時間則要報告他跟美國人的會議經過。

逃亡計畫有一大部分要仰賴永浩：今天早晨他會用急件申請兩本中國護照，一本給自己、一本給趙上校，還包含進入台灣和澳門的假簽證。永浩可以在不引起懷疑的前提下做這件事——三十九號室經常申辦偽造的旅行文件。

錢的部分，他們將使用百元面額的「超級美鈔」。如果出於任何原因，他們抵達中國後偽鈔被人識破而無法使用，那麼——這一點讓趙上校脖子上的汗毛直豎——永浩將從金氏家族在澳門匯業銀行的祕密帳戶提領現金，他經常替領袖去那裡存款和提款。

他們有多少時間？根本不可能確知，不過趙上校飛速轉著念頭的同時，他意識到幸運之神可能給了他們一絲機會。領袖今天要搭火車去北京進行正式的參訪——後勤事宜還是趙上校本人與護衛司令部共同安排的。領袖將在四十八小時後返回平壤，而根據趙上校的直覺——多年來揣摩上意所培養而成的——他會延遲裁定這麼敏感的案件，等返國以後再判決。

他們有不到四十八小時的時間逃離這個國家。

永浩經常為了三十九號室的公務出差，運氣好的話，他明天可以及時搭飛機逃離平壤，但趙上校就沒辦法直接要求一張機票了。他得自行想辦法往北走，悄悄橫渡鴨綠江進入中國。一旦到了中國，他會用假護照和永浩在台灣會合。他們將從台灣轉往西方尋求庇護。永浩排除了南韓這個選項，他說已經有太多保衛部的間諜和殺手滲透南韓了。他們兩個失去了強大的護衛，被追蹤和殺害不過幾週內的事。

必須自己想辦法往北到達與中國的邊界只是趙上校煩惱的第一件事。他要怎麼帶著妻子和兒子同行？文件打哪兒來？

他該如何向他們啟齒？

他絕對不可能替所有人弄到護照，還不洩露計畫。而且他根本沒去過邊界。他對那裡山脈的了解純粹來自傳說故事，只知道偉大的領袖在那個「白色地獄」擊敗日軍。就算他能搭火車到那裡——而且光是這段在勉強運作的鐵路系統進行的旅程就可能耗費數日——他還是不知道該用什麼方式、在哪個地點把家人弄過河。他知道有些人趁半夜悄悄溜過去，但他在對岸沒有聯絡人，沒有可以幫忙的掮客。

恐慌席捲他，使他的雙腿變得像紙做的一樣。他感覺自己像是在噩夢中逃離怪物的人。他所設想的每一幕情境推演到後來都是災難。他在絕望中醒悟到，唯一能確保他妻子得救的方式就是把她留下。她可以宣稱自己被罪犯給欺騙了，他們會相信她的。她身為英勇家族的女兒，是受到保護的。

可是他的兒子……

他撫平緊繃的表情，穿上軍服外套，然後堆著笑容走進廚房。

「早啊。」妻子說，一邊擺設早餐一邊斜睨了他一眼，「你像魚一樣蒼白。」

趙上校不敢開口，他覺得只要一開口，他就會崩潰。他端起茶杯，看到茶水表面的波動。他又站起身，說他馬上回來。他把自己鎖在浴室，努力想啊想，但沒有任何頭緒。他把額頭抵在冰涼的鏡面上，開始輕聲地喃喃自語，呼出來的氣讓玻璃蒙上一層蒸氣。他不知道自己在對誰說話，可是如果他祖先的靈魂會幫他，現在就該出手了。

就在這時候，他聽到廚房傳來小書的聲音，他說他不要吃泡菜，因為他的喉嚨會痛。趙上校把耳朵貼在浴室門上。他的妻子絮絮叨叨地提到扁桃腺腫起來和輕微發燒什麼的，然後她說：「我看你今天最好待在家裡別去上學。」

趙上校抹了抹臉，讓呼吸穩定下來，並走回廚房。他盡可能若無其事地說：「我帶他去看醫生，看了比較安心。」

五分鐘後，他用安全帶把小書固定在新賓士車的副駕駛座，開往東興洞的大學醫院，他猜想比起專門為幹部及眷屬看診的特別醫院，大學醫院的醫護人員薪水比較低。時間還早——他有充裕的時間布局。

他們受到指示來到一間有漂白水臭味、昏昏暗暗的候診室，坐在塑膠椅子上。小書拿出益智遊戲繪本，把頭倚在趙上校的肩膀上。終於，一名戴著白頭巾的年輕女護理師要他們進入診間。趙上校一手牽著小書，另一手提著沉重的公事包。診間很小，地上羅列著六、七個煤油燈，以備電力中斷時使用。護理師請他坐下，問了男孩的姓名，往他嘴裡塞了根體溫計，然後摸摸他的喉嚨。

「他會沒事的。」她對趙上校微笑，「只是輕微的病毒感染。」

趙上校用冰冷且刻意的語氣說：「我要見本院最資深的醫生。」

「沒有這個必要吧。」她訝異地說，「他會好起來——」

「照我說的做……」他擺出被惹怒的黨內高層官員態度，「……否則妳等著去痢疾病房拖地板吧。」

她漲紅臉離開。

他的兒子瞪大眼睛望著趙上校。「我有麻煩了嗎？」

「沒有、沒有。」趙上校說，他捏捏兒子的手，試著保持平穩語氣。

恐慌再度來襲。對抗它。

片刻之後，身穿乾淨白外套的高個子灰髮男人走進來。他臉上的皺紋很深，眼神透著實事求是的堅強。「我是白醫師。」他粗聲道。

趙上校站起來。「我很擔心我兒子喉部的腫脹。」

醫生用聽診器聽男孩的心跳，看看他嘴巴裡面，然後也摸了摸他的扁桃腺。這時趙上校對男孩說：「去車子旁邊等我。」

二十分鐘後，趙上校回到駕駛座、繫上安全帶。他的公事包裡有一封信，內容是用打字的，信頭有醫院名稱，白醫師在信裡表示，根據他的專業判斷，咽喉腫脹的原因不明，建議患者前往遼寧省丹東市的婦幼醫院讓專業醫療團進行緊急檢查，在此信撰寫的同時，院方正與該醫院預約明日的看診時間。這封信是趙上校用一千歐元和兩瓶軒尼詩黑金剛干邑白蘭地換來的。

他的腦袋彷彿設定成自動加速運轉的狀態。如果他失去了專注力，哪怕只恍神一秒，恐怕他的神經都會崩潰，他的身體會整個當機。到時候他會像囚室裡的犯人一樣孤單，心中懷著他回答不了的問題。

我怎麼能把妻子拋下？

他看了一下車速，把速度放慢了一點，感覺恐慌再度襲來。每個路口都有交通警察在執勤。

他只花了四十五分鐘就完成任務。

但如果這表示能救我們的兒子……

他不敢直視妻子的眼睛。他把情況告訴她時，她的眉毛倏地挑起。「去中國接受治療？」他把信給她看，試著安撫她——這可能只是假警報，不過確定一下沒有壞處，而平壤沒有那些專業設備。他的汗水背叛了他，他渾身都散發心虛。他知道她不相信，但她什麼也沒說，只是轉向窗戶。她很害怕。

今天晚些時候，他會用白醫師的信申請他通過邊關所需要的旅行許可，如果他得拿另一筆強勢貨幣賄賂金才能讓表格立刻填寫完畢，他也毫不遲疑。

他的妻子說：「外務省的車子到了。那好像不是你的司機？」

他走到窗邊。趙上校不認識的壯漢站在中庭裡的外務省車輛旁邊，抬頭望著樓房，搜尋趙上校的公寓，然後朝著無線電對講機說話。

趙上校感覺胃變成了石頭。不過接著他再度被奇異的平靜席捲，一種屈從，幾乎可說是認命。感覺就像他其實不在這裡，或是這事發生在別人身上。

他靜靜地吁出一口氣，幾乎面露微笑。那片銀杏樹林變成美麗的焰黃色。

已經開始了，什麼都做不了了。

他擁抱了妻子許久、輕吻她的脖子、緊握她的手捨不得放開，可能都讓妻子覺得困惑，但他在她看見他臉上的憂傷之前別過頭去。小書回床上睡覺了，趙上校花了一分鐘看著他平靜而純真的睡臉，他的呼吸聲因為感冒而帶有鼻音，他睡得很安穩，因為愛他的父母都在身邊保護他。

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書籍介紹

本文摘錄自《北方的光明星》，馬可孛羅出版

作者：大衛．約翰（D.B. John）

譯者：聞若婷

在認識飢餓之前，你根本不認識自己

歡迎來到北韓，親愛的領袖，萬歲！

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我將成為目擊者，我要活下去，向全世界證明──

這個政府到底有多「光明」！

《北方的光明星》是大衛．約翰費時6年研究所著一部驚心動魄的軍事懸疑小說。

它以祕密行動、間諜、信仰等元素精心設計，由三個複雜且真實的角色講述，隨著劇情發展，

這些敘事鏈以驚人的方式相互糾纏，貌似不相關的三條主線漸漸合而為一，

最終形成了爆炸性且令人難忘的高潮結局。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航