還給讀者更好的閱讀體驗：電子書平台大爆發，再也沒有藉口不看書

文：CCC編輯部

受訪者：

BOOK☆WALKER總經理施性吉

Readmoo總編輯何宛芳

亂搭版權主任陳孟姝

愛看漫畫的你，從小是否總夢想著擁有一整面彷彿圖書館的漫畫牆？是否想過買下所有讓你心折的漫畫，通通收藏在家中？曾幾何時，居住空間有限，不便收納大量藏書，家中泛黃的藏書驟然變得占空間又難出清，又因時間被學業工作切割得支離破碎，娛樂形式又相對多元，閱讀不再是追求娛樂時的首選。

數位閱讀的普及，或許即將改變現狀。

在日本，手機閱讀不只是近幾年才開始的趨勢。在智慧型手機尚未誕生，人手一支折疊式手機的時代，就已經有適合通勤族以手機閱讀的微小說、單格漫畫及漫畫電子書等閱讀形式出現。集英社於2014年推出閱讀App「JUMP+」，不僅能付費線上閱讀《週刊少年JUMP》的內容，更有專屬於電子平台的漫畫連載，此後小學館、白泉社、講談社等老牌漫畫出版社，在紙本雜誌銷量每況愈下的時代，也陸續推出電子閱讀App，讓讀者不必買下厚重的紙本雜誌，也能透過網路追蹤最新的漫畫連載。

近十年內，「C'moA」、「pixiv comic」、「Renta!」等更多漫畫網站，紛紛提供大量線上漫畫，有免費連載、單回販售及單行本電子書販售的形式，提供過去在篇幅有限的紙本市場難以出道的漫畫家發表舞台，也滿足喜愛各種漫畫的讀者。

在台灣，儘管讀者不一定對數位閱讀陌生，付費電子書的推廣仍是段緩慢的進程。起初，電子書沒有統一的格式，加上發行電子書需另簽合約、利潤微薄、擔心排擠紙本書的銷售等因素，出版社發行電子書的意願不高。2015年前後，隨著EPUB3成為主流電子書格式，手機與平板電腦螢幕逐漸增大、閱讀器推陳出新，提升了電子書的閱讀體驗，出版社也更願意與電子書平台合作，使電子書市場的規模持續擴大。

台灣的線上閱讀平台類型眾多，可購買漫畫電子書的平台如推出閱讀器「mooInk」，經營綜合書籍類型的「Readmoo讀墨電子書」；由台灣角川與日本電子書平台BOOK☆WALKER共同成立，主打漫畫及輕小說的「BOOK☆WALKER」；以及日本漫畫線上租閱網站Renta!在台灣經營，同樣主打線上租閱漫畫、小說的「亂搭！租書網」等，雖然各有經營模式，但都以累積更多品項、吸引讀者為目標，為台灣的數位閱讀累積能量。

電子書誰在看？

根據各網路平台的會員性別比例，即可看出平台主要客群的不同。例如主打女性向作品的亂搭！租書網，女性用戶占七成以上，主打漫畫與輕小說的BOOK☆WALKER則擁有較多男性用戶。但BOOK☆WALKER總經理施性吉表示，平台也積極透過與女性向手機遊戲異業合作、邀請youtuber宣傳等行銷策略拓展女性市場，如今女性用戶也從早期僅25%，增長至今已超過45%。

早在網路書店盛行時，便具備消費者不需直接面對店員的優勢，電子書更解決了暴露個資、後續收納、意外被家人看到等問題，限制級作品也成為電子書平台中，銷售較為突出的一類。亂搭版權主任陳孟姝說明，由於購買、展售的門檻，及品牌形象的經營考量，台灣出版社對限制級作品的代理較為保守，限制級作品在過往台灣閱讀市場中是比較缺乏的一塊，因此主打輕熟女的日本限制級漫畫成了亂搭的主要特色，也有不少在亂搭連載的BL漫畫反應不錯，台灣出版社才取得紙本書版權，因此產生兩種代理版本流傳的現象。

台灣男性向漫畫與輕小說電子書銷售最佳的平台BOOK☆WALKER同樣不錯過此塊市場，網站除了電子書，也有分回販售的限制級漫畫，來源除了台灣出版社代理的作品外，也包含直接由日本授權的日文漫畫，儘管沒有經過翻譯，仍然取得不錯的銷售成績。

電子書銷售平台的讀者偏好

Photo Credit: 資料提供：Readmoo讀墨電子書、BOOK☆WALKER、亂搭！租書網／CCC創作集

把選擇權還給讀者：硬體閱讀革命

在網路上閱讀漫畫的體驗，對許多漫畫愛好者而言，並不是以電子書起頭。在正版電子書平台尚未上路時，很長一段時間，讀者習慣透過非官方掃圖網站閱讀最新的中文盜版漫畫連載，雖然是對於正版漫畫販售的一大打擊，卻也養成讀者透過電腦、手機等載體閱讀漫畫的習慣。如何吸引這批讀者轉向付費閱讀正版漫畫，也成為電子閱讀平台的一大課題。

Readmoo總編輯何宛芳指出，Readmoo最重視良好的數位閱讀體驗。mooInk閱讀器首次推出6吋版本時，尚以文字閱讀為主要考量，到了二代7.8吋閱讀器，就已經被視為閱讀漫畫的載體之一，此後推出的10.3吋與將上市的13.3吋閱讀器，可以雙頁並排閱讀的功能，也被漫畫讀者注意到並在網路上分享宣傳。在非官方網站夾擊下，吸引讀者的策略除了充實作品書單，也在閱讀體驗上盡量滿足各種需求。

何宛芳舉例，讀者在Readmoo閱讀電子書時，可以從六種字型中選擇讀起來最舒服的一款、也能自己決定要直、橫排閱讀，加上切除白邊、特定比例放大等功能，只要能讓讀者覺得方便、好讀，就有機會吸引讀者在此購書，「以往紙本的時代，字體、行距、行高都由出版社來決定，我們現在改善閱讀體驗的形式，就是把選擇權還給讀者。」

消費者決定消費形式：電子書線上租閱

硬體的改良之外，各平台也積極與出版社合作，除了販售整本電子書，也有部分作品開放租閱功能。定位是線上租書網的亂搭，作品分為48小時內的短期租閱，以及不限時間觀看的永久租閱兩種付費方式；BOOK☆WALKER也有部分電子書開放租書功能，但每本書是否開放租閱、拆回販售等服務，皆由出版社自行決定。

亂搭版權主任陳孟姝說，各類型的書籍狀況不同，網站分類為輕熟女、紳士的限制級漫畫類別中，選擇短期租閱的讀者較永久租閱的人數多上一倍，BL漫畫、少年及少女漫畫則較多永久租閱者。

BOOK☆WALKER總經理施性吉則表示，最常被租閱的類型以漫畫和言情小說為主，由於租閱價格低廉，許多出版社抱有疑慮，願意開放租閱功能的作品還是偏少。然而即使定價有落差，大部分同時開放租閱與購買的作品中，選擇購買的讀者仍遠超過租閱人數。

施性吉認為，因平台性質，讀者多為動漫愛好者，還是喜歡收藏、擁有作品的感覺。加上租書期限只有3天，讀者擔心看不完，因此多選擇直接購買。此外，租過書的會員可以用扣除租書費用的價格來購買書籍，也有一定比例的會員，會選擇回頭買下租過的書。

拆回販售：看到哪買到哪

透過數位載體閱讀漫畫時，最大的特色即是超越閱讀紙本書時，以一集單行本為單位的概念。日本許多漫畫網站的計費服務，都以一回為單位拆回販售。BOOK☆WALKER提供的部分限制級漫畫，是直接向日本取得授權、在日本網站單回販售的連載作品，在台灣的銷售也取得佳績。施性吉說：「拆回販售與否對讀者來說不是最重要的，重點在於內容是讀者想看的。」

陳孟姝也分析，亂搭的客群大部分以手機閱讀，很適合連載形式的漫畫。「以往漫畫家需要連載、累積一集單行本的分量才能出書，電子閱讀打破了這種限制，加上單回的售價很低，有利讀者追蹤。」除了代理自日本的漫畫，亂搭也與台灣出版社合作，例如長鴻出版社授權吳柔萱作品《燄凰》於亂搭連載，即採單回販售形式，集結成書後在亂搭販售電子單行本，多數讀者也願意再購買一次。

培養黏著度：再也沒有藉口不買書

陳孟姝也說，電子書與紙本書最大的不同，在於讀者購買紙本書籍時，會多方比價、挑選最便宜的通路購買，但是電子書的讀者，則期望能夠在同一個平台買到最多的作品，對平台的黏著度很高。各平台的經營策略也不以低價為號召，而將累積更多作品、積極開發讀者設定為主要目標。

電子書的販售，是否會排擠紙本書銷售？何宛芳指出，電子書與紙本書不必然存在競爭關係，反而因為現在接觸新書資訊的管道都是網路，若是雙方同時投下行銷資源，造成的網路聲量更大，更易讓新書被看見，因此目前許多新書都採取電子書與紙本同時上架的策略。

此外，消費者花在3C產品上的時間相對多，加上通勤時適合閱讀的書，不一定等於想買回家收藏的書，電子書的出現，是把內容帶到讀者更常使用的裝置上，更符合讀者的使用情境，提供更多選擇。何宛芳笑說：「讓大家再也沒有藉口不買書。」

開發本土作者：漫畫閱讀在地化

除了透過母公司授權日本作品、與台灣出版社合作外，亂搭也向不少台灣作者洽談、授權原創同人誌作品來刊登販售。陳孟姝指出，電子出版跟實體出版最大的差別在於沒有印刷量、銷售地點等限制，可以為創作者帶來更多讀者與實際收入。

同時，亂搭的自製書編輯部也開始廣邀台灣漫畫家如小黑豹、玄子十八日、阿盧EPC、嵐星人等合作，進行含有限制級內容的漫畫連載，一部分是由企畫形式開始延伸發展，也有一些連載是作者提出故事概念，編輯協助調整劇情、設定及畫面，共同打造有趣的作品。

BOOK☆WALKER在日本提供原創同人誌販售的服務，目前台灣BOOK☆WALKER也已經與兩家公司簽約，2020年6月已上架日本同人誌的中文版，第三季起更會陸續上架台灣社團的原創同人誌作品。受到疫情影響，今年各大小同人誌販售會相繼取消，許多創作者的收入也受到嚴重打擊，這項舉措能否為目前台灣同人環境尚不算風行的電子書市場帶來改變，值得矚目。

儘管文字類電子書已有可以自訂直橫排、更換字體等流動版型，但目前漫畫電子書仍多屬於固定版型，當台詞較多時，難免受限於手機的螢幕太小，導致閱讀較為吃力。

對此，何宛芳也說，漫畫的分鏡結構、台詞字型、字級大小，往往都是配合畫面設計，不一定適合流動版型。不過平板電腦、閱讀器尺寸加大，可以雙頁閱讀，已改善了閱讀漫畫電子書的體驗，而智慧型手機普及以來所流行的條漫，也是針對新載體開發的新形式漫畫。無論娛樂形式如何改變，漫畫的閱讀市場仍保持著一定的活力與需求，未來漫畫的數位閱讀又將往何處進化，也值得關注期待。

電子書銷售類型大不同！

Photo Credit: 資料提供：Readmoo讀墨電子書、BOOK☆WALKER／CCC創作集

註：原文標題為〈閱讀平台超進化：再也沒有藉口不看書！〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航