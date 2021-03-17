投資所謂的「ESG永續ETF」時，我究竟買到哪些東西？

文： 柯忠昇（從小只會用數字看世界，而後順理成章成為專業交易員，沉浸在各種金融商品交易十餘年，習慣每天盯著四台電腦與八個螢幕的高壓生活。中年某日因一碗泡麵頓悟，從一個熱衷短線交易的操盤人，轉型做產業長期投資人，希望投資的結果不只滿足荷包，也能改變世界。目前擔任台灣以色列投資合作中心TXI Center共同創辦人、TXI私募股權基金經理人及綠學院綠色帶路人）

過去幾年間，全球掀起ESG投資浪潮，有人問我怎麼看，我說，看你從什麼角度看。一個ESG各自表述，環保團體看到E，文青看到S，金管會看到G，投資人則看到錢。台灣在ESG投資這檔事，當然跟疫苗一樣沒有超前部署，所以對於ESG投資的趨勢判斷，我可以很輕鬆地根據國外的經驗，大膽預言未來：

主管機關要求更多的上市櫃公司發佈企業永續報告書，負責協助撰寫企業永續報告書的企管顧問公司生意大好 更多公司想要得到「邀請碼」進入ESG「房間」，於是努力把自己漂綠（greenwashing），或是漂成社會企業（socialwashing），不過這也是件好事，總比沒人願意做要強 投信發行的每一檔主動型基金，都會努力掛上ESG字眼，但不一定玩真的 被動型ESG永續ETF百花齊放，但最後只有前兩、三名大賣，後面的都沒什麼人買 資金不斷湧入以ESG命名的各種金融商品，最後資產管理業者所管理的資產，過半都是ESG投資、綠色投資、永續投資等主題

然後呢，這些ESG金融商品到底會不會賺錢？有沒有真正服務可持續發展的綠色經濟及就業引擎，讓碳排放與經濟成長脫鉤？這才是最重要的問題。

在ESG投資的世界裡，大家都只想當贏家，而不是當專家或慈善家。所以你務必先搞清楚，當金融投資與ESG結合在一起，新的遊戲規則是什麼？

如果把ESG投資看成一場競賽，裁判就是那些大名鼎鼎的指數編製公司，例如：標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）、明晟（Morgan Stanley Capital International, MSCI）、富時羅素（FTSE Russell）等。這些公司開發新業務，同時成為ESG評分機構，編指數是很花時間的，這些公司為什麼要做這些事？因為誰能給企業的ESG表現打分數，然後編ESG指數給全世界的基金公司、頂級的投資人、超大機構、超級富豪家族辦公室管理的基金使用，這些機構投資者會按照指數編製公司編的指數成分選股，這樣一來，指數編製公司就掌握了全球資金流向與生殺大權。

這時請冷靜下來，用我們的膝蓋想想，財務分析用的是數字，分析公司營業額可以有比較基礎，但是ESG多數的評分項目根本不是一個簡單的數字可以概括的，例如對氣候變遷的因應、勞資關係、董事會組成方式等，能夠反應一間公司的複雜嗎？

專家的知識也沒有違反我們的常識：麻省理工學院在2019年發布一篇報告，統計五個全球著名ESG評分機構評分的相關係數是0.61，而壟斷全球公司信用評等市場的S&P與Moody’s兩家公司給出的信評相關係數則是0.99。白話文意思就是，公司一般的信用評等大家是很有共識的，公司的ESG評等則可以一個ESG各自表述，那投資人要相信哪間ESG評分機構呢？所以在掏錢投資ESG金融商品前，請先注意你選擇的裁判。

Photo Credit: Shutterstock /達志影像

好，那要怎麼選擇呢？全世界目前的ESG金融商品，不外乎三種類型：

排除特定產業型：不投資燃煤、武器、菸草、酒、賭博……等「邪惡」產業 廣泛指數型：包含大部份的股票，個股權重依照ESG評分去做調整 特定主題型：特別選擇針對氣候變遷、再生能源、水資源……等低耗能、低碳排的綠色產業

第一種的排除特定產業型，其實能排除的公司很有限，在國外，被列入這類邪惡產業而被排除的比率多半是個位數百分比以下。在台灣能排除的可能更低，接近沒有，因為根本沒有這種公司上市櫃。所以如果這個ESG金融商品只是宣稱排除特定產業，有講跟沒講一樣，很難募集到大規模的資金。

第二種的廣泛指數型，就是全球ESG金融商品的主流，比較容易吸引到投資人買單。我們直接來看全球最大資產管理業者貝萊德（BlackRock）所管理的全美規模最大ESG 永續ETF——iShares ESG Aware MSCI USA ETF（代號：ESGU），該基金的十大持股大致如下：

截圖自ishares.com/us iShares ESG Aware MSCI USA ETF在2021年2月17日的前十大持股

各位菜籃族，有沒有覺得每檔股票名字都好熟悉？如果把S&P 500權重前十大股票排名打出來，大概只差一檔波客夏換成NVIDIA，連順序幾乎都一樣。如果把它的持股全部列出來，會發現裡面竟然還有Chevron與Exxon Mobil這些煉油大廠，咦，不是說不要用石油了嗎？

這種廣泛指數型的，先天設計就是為了避免跟基準的大盤指數偏差太大，所以幾乎納入大部份的股票，基金公司也很有良心，在設計這種ESG永續ETF商品時，把管理費降低到只有0.15%，暗示我們管理這檔ETF不需要費太大的功夫，只要認真用ESG去行銷，殺價搶生意，規模就會自然成長很快。

如果你覺得沒問題，台灣也有好幾檔ESG永續ETF，歡迎大家多多支持國產ESG金融商品，裡面包含幾乎所有台灣50的成分股，台積電、中華電信等應有盡有。

第三種特定主題型，可能才是能讓ESG投資人的理想與現實趨近的一種產品類型，由於投資的產業集中，用ESG評等的相對好壞來選擇投資標的，也比較有意義。雖然管理費肯定要高一些，但比起那種廣泛指數型的，你不會因為想支持再生能源產業，而被迫買了一堆只知道ESG分數不錯但不確定公司到底做得如何的成分股。

我這樣分析下來，可能頓時讓你覺得ESG永續ETF很雞肋。並不是這樣的，我將會在產業小聚延伸解讀文章中沒時間展開的重點，引導你該如何思考、如何觀察、如何行動。

從資金的角度來看，當越來越多資金湧入ESG，公司若想要增資或是想要有好的企業形象，自然也會往ESG靠攏，而為了取得「邀請碼」，投注某一部分的心力在環境層面，考慮包括如環境污染防治與控制、生物多樣性、氣候變遷；在社會考量層面，考量包括對利益關係人的影響；在公司治理層面，考量是否公開與透明，就變成了企業的必修課，長期來說，仍有其正面效益。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航