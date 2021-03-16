第93屆奧斯卡入圍名單分析：黑人、女性、亞裔崛起，疫情下的奧斯卡力甩「老白男」形象

第93屆奧斯卡入圍名單於3月15日美西時間早上5點公布，從2020年以來受到疫情影響關係，奧斯卡頒獎典禮由原先預定的2月28日，延期至4月25日舉辦，報名影片的發行時間資格也較往年延長了兩個月，另外加上全美各地多數戲院於2020年皆關門營業的因素，主辦的影藝學會特別修訂規則，以原先就有上院線計畫的前提，開放線上發行的影片參賽（以往報名影片必須要在期間內進行商業映演才能取得參賽資格），使得本屆奧斯卡獎符合資格的影片數量創下半世紀以來的新高。

今年的入圍記者會由影藝學會現任主席大衛魯賓（David Rubin）於去年完工的奧斯卡博物館開場（眼睜睜看著博物館於2017年興建至2020年完工的過程，卻因為去年疫情關係無法盛大開幕，實在可惜），接著由位於倫敦的黃金夫妻檔尼克強納斯（Nick Jonas）與琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）一起宣布入圍名單。

兩地的連線模式，似乎也成為疫情之下的折衷方案，將於四月底登場的頒獎典禮也計畫採取多處連線的方式進行，包括座落於洛杉磯市中心的中央車站，以及過去奧斯卡典禮的固定地點好萊塢杜比戲院都將是典禮舉行的地點之一。

前些日子剛落幕的金球獎，無論是典禮流程與收視率皆慘不忍睹，這種線上的頒獎形式似乎還未能找到一個完善的模式，屆時奧斯卡將如何舉行仍是未知，不過本屆的其中一位典禮製作人正是怪才導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh），這位創作風格向來異類、熱情擁抱新科技的導演，將會如何帶領奧斯卡踏入疫情下的新世界？至少我們可以確定金球獎的悲劇絕不會重演。

綜觀本屆入圍名單，原則上驚喜不大，今年被迫拉長的獎季中，幾位領跑者依舊在最終的入圍名單佔上絕大多數的名額，其中以《曼克》入圍10項居冠，而《猶大與黑色彌賽亞》、《夢想之地》、《靜寂的鼓手》、《芝加哥七人案：驚世審判》各自入圍6項居次，《父親》《藍調天后》、《游牧人生》、《花漾女子》各自入圍6項緊追在後。

導演大衛芬奇（David Fincher）將其父親傑克芬奇（Jack Fincher）生前所著的劇本《曼克》，在Netflix的支援下總算得以拍成電影，成為這位當代電影大師繼2014年《控制》之後睽違6年的電影作品。描繪影史最偉大電影《大國民》幕後風雲的《曼克》，這種以好萊塢為主軸的電影，果然是奧斯卡成員們的心頭所好，以10項入圍領先群雄，除了劇本獎項之外，其餘主要獎項包括影片、導演、男主角、女配角、以及技術獎項皆有所斬獲，讓這部全片黑白拍攝的電影成為獎季的超強角逐者。

雖然來勢洶洶，不過《曼克》是否會成為本屆的《愛爾蘭人》呢？《曼克》與去年的《愛爾蘭人》的確有相當顯著的相似程度：兩部分別是大衛芬奇與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）這兩位當今備受敬重的導演，醞釀已久的夢想計畫，在被各家片廠拒絕後終於在Netflix的資助下得以完成，兩部都是獎季的超強勁旅，也都在奧斯卡入圍十項，不過《愛爾蘭人》最終以掛蛋黯然收場。

撇除電影借古喻今的內文不說，《曼克》在技術層面確實相當驚人，顯示大衛芬奇著名的控制狂作風，在攝影、美術設計、服裝設計、聲音設計等獎項皆獲入圍肯定，但可別忘了這次少了在戲院大銀幕與環繞音響的體驗，多數影藝學院成員恐怕都是透過自家的螢幕上觀賞《曼克》，我自己就無法忽視當初在電視機上觀賞，黑白影像的暗部，與自家客廳的映射重疊的干擾，實在不是一個令人滿意的觀影體驗，這或多或少會造成影藝學院成員無法好好欣賞《曼克》的重傷。另外，《曼克》未入圍劇本以及剪輯項目也讓人感到憂心，這兩項向來是最佳影片的必備指標。

Photo Credit: Netflix 《曼克》

受到疫情的影響，好萊塢片廠們紛紛將主打電影延期發行，使得本屆奧斯卡毫無意外成為Netflix、Amazon等串流平台的主場秀。除了《曼克》為其貢獻10項入圍，Netflix另外還藉由《芝加哥七人案：驚世審判》、《藍調天后》、《女人碎片》等電影共計獲得35項提名，穩坐今年各家發行公司的榜首，並超越去年藉由《愛爾蘭人》、《婚姻故事》等片入圍24項的成績，是Netflix自2014年首度踏入獎季以來的最佳紀錄，不過即便Netflix近幾年獎季強片如雲，卻始終無法如願奪下最佳影片，今年就要看《曼克》與《芝加哥七人案：驚世審判》能否為Netflix達成里程碑。

不過Netflix可不是唯一一個亮眼的串流平台，Amazon也藉由《靜寂的鼓手》、《邁阿密的一夜》、《芭樂特續集電影》等片獲得12項提名，同樣也是Amazon的奧斯卡最佳成績。另外還有從2019年踏入串流版圖的迪士尼，在北美透過Disney+發行的《1/2的魔法》、《靈魂急轉彎》、《花木蘭》、《獨一無二的伊凡》都獲得多項提名，旗下的另一家串流平台Hulu以原創電影《美國與比莉哈樂黛》獲得女主角提名，另外與探照燈影業合作獨家上線Hulu的強棒《游牧人生》也獲得5項提名。同樣還有影視產業的超級菜鳥蘋果公司旗下的Apple TV+，以《怒海戰艦》與《狼行者》獲得兩項提名。

回歸到Netflix本身，除了《曼克》，為Netflix獲得第二項最佳影片提名的還有改編自芝加哥世紀大審真實歷史的《芝加哥七人案：驚世審判》，這部由艾倫索金（Aaron Sorkin）孕育將近20年的劇本，導演人選一路經手史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與保羅葛林葛瑞斯（Paul Greengrass）等王牌導演，演員陣容也曾網羅威爾史密斯（Will Smith）與凱文史貝西（Kevin Spacey），甚至連已逝的菲力普西蒙霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）與希斯萊傑（Heath Ledger）都曾是演員人選，經過一連串波折的命運後，最終由艾倫索金親自執導成片。

《芝加哥七人案：驚世審判》維持著他劇本為人所知的高密集對白，加上演員陣容的精彩群戲，在獎季上接連獲得演員工會（SAG）、導演工會（DGA）、製片工會（PGA）等獎項的入圍肯定，但奧斯卡入圍名單上最令人意外的是艾倫索金竟然未入圍最佳導演項目，估計是被《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）所擠下的名額，不過好萊塢一致公認艾倫索金是這個世代最獨一無二、最出色的編劇，這回是他生涯第四度入圍編劇獎項，甚至極有可能繼《社群網戰》後為他贏得第二座小金人獎盃。

除了艾倫索金，在巨星陣容的卡司中鶴立雞群的薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）獲得男配角提名，在獎季宣傳上不斷被搬上檯面的攝影師Phedon Papamichael與剪輯師Alan Baumgarten也都雙雙獲得提名。《芝加哥七人案：驚世審判》其強烈的政治訊息，藉由60年代反文化風潮的關鍵時刻，呼應當今美國的政治局勢，頗具最佳影片的大匠氣魄，但最終能否抱回最佳影片大獎呢？艾倫索金未獲得導演項目的提名絕對讓人疑慮，導演未獲提名、最終贏得最佳影片的案例少之又少，較為著名的例子是班艾佛列克（Ben Affleck）執導並主演的《亞果出任務》。

Photo Credit: Netflix提供 《芝加哥七人案：驚世審判》

Netflix的第三部強片《藍調天后》，最引人注目的焦點即是男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）的生涯最後演出，這位以《黑豹》躍升巨星的演員，於去年8月因癌症過世，享年43歲，查德威克鮑斯曼罹癌多年卻從未公開消息，在《藍調天后》有一場感嘆上天捉弄人的獨白戲，在觀賞時想到現實中當時的他也正與病魔奮鬥，令人感傷，成為全片最逼人眼淚的段落。

他也成為影史第8位在過世後獲得奧斯卡提名的演員，其中僅有1977年《螢光幕後》彼德芬治（Peter Finch）與2009年《黑暗騎士》希斯萊傑（Heath Ledger）獲獎，這回查德威克鮑斯曼的聲量驚人，若無意外的話，他早提前預定了他的生涯首座、也是最後一座小金人，不過無論結果如何，他已是影史無法抹滅的一道光采。

與查德威克鮑斯曼在片中針鋒相對的則是女主角薇拉戴維絲（Viola Davis），在接連獲得金球獎、影評人獎、演員工會獎加持後，此次的生涯第4度入圍讓她成為奧斯卡史上獲得最多次提名的黑人女演員，她之前以《誘。惑》與《姐妹》獲得提名，並以《心靈圍籬》奪獎，原先與她在同一項紀錄平手的是至今3度入圍的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）。

另外今年將與她角逐女主角項目的另一位黑人女星：《美國與比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day），兩人雙雙入圍是奧斯卡第二度有兩位黑人女演員同時入圍女主角，上一回是1973年《兒子離家時》茜茜莉泰森（Cecily Tyson）與《難補情天恨》黛安娜蘿絲（Diana Ross）。先前安德拉黛在金球獎意外爆冷門奪下影后，使得她的聲勢瞬間大增，擠下其餘熱門人選成為第5位女主角項目角逐者，不過《美國與比莉哈樂黛》電影本身低迷的評價，讓她的贏面不太大。回到《藍調天后》，即便獲得了5項提名，仍有不少人為其抱屈，包括原先看好的最佳影片，以及最佳改編劇本項目都未獲青睞，令人惋惜。

Photo Credit: 《藍調天后》

前面提及了這麼多部強片，但要說本屆誰才是真正超級勁旅，所有人會一致同意非《游牧人生》莫屬。旅美的中國導演趙婷，在今年底即將推出漫威復仇者聯盟新作《永恆族》前，交出了她的生涯第三部作品，隨即引爆影壇震撼，在去年獎季剛開跑時便獲得威尼斯影展金獅獎、多倫多影展觀眾票選獎，威尼斯影展近年來的金獅獎得主分別是《水底情深》、《羅馬》、《小丑》，多倫多影展觀眾票選獎歷年來包括《模仿遊戲》、《不存在的房間》、《樂來越愛你》、《意外》、《幸福綠皮書》、《兔嘲男孩》，這裡所列出的每一部都是奧斯卡超級強片，也讓《游牧人生》打從獎季起點就是最受注目的電影，歷經了將近半年聲勢仍處於巔峰。

趙婷基本上已經穩穩鎖定了最佳導演的獎項，她同時一人入圍最佳影片、導演、編劇、剪輯共四個項目，成為奧斯卡史上單一年獲得最多提名的女性，她也是史上首位入圍導演獎項的亞洲女性。《游牧人生》奪下最佳影片的聲勢也旺盛，儘管未獲得演員工會整體演出獎的入圍 （該項目向來是最佳影片得主的必備條件），但考慮到《游牧人生》多數演員皆是真實的游牧民族，尚可以理解。

作風特立獨行的女主角法蘭西斯麥朵曼（Frances McDormand）獲得生涯第六度演員項目的提名 （她另外以《游牧人生》的製片身份獲得最佳影片的提名），過去曾在1997年《冰血暴》、2018年《意外》獲得女主角獎，若今年獲獎便將追上「地表最強女演員」梅莉史翠普（Meryl Streep）的三座奧斯卡獎成就，這的確是本次獎季我從部分有投票資格的友人身上聽聞的風聲，確實有部分的影藝學會成員想為法蘭西斯麥朵曼塑造這個歷史時刻。

Photo Credit: 《游牧人生》

與趙婷同樣在今年備受注目的女導演，還有由演員轉往幕後、推出首部長片導演處女作的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell），她的另類女性復仇電影《花漾女子》充滿驚喜，成為影評與觀眾相當喜愛的一部電影，雖然以下這項指標在本屆沒有戲院廣大放映的現實下毫無意義，但《花漾女子》是所有最佳影片入圍電影中的票房冠軍，該片截至奧斯卡公布入圍時在北美累積了550萬美金票房，其次是《猶大與黑色彌賽亞》的470萬、《夢想之地》的230萬、《游牧人生》的120萬、《父親》的39萬，Netflix的《曼克》與《芝加哥七人案：驚世審判》，以及Amazon的《靜寂的鼓手》皆有進行戲院上映，但一如往常，這兩家串流巨頭拒絕公布票房成績。

艾美爾拉德芬內爾一人以製片、導演、編劇身份獲得三項入圍，凸顯這位才女的傲人才氣，而她與趙婷雙雙入圍導演項目，成為奧斯卡史上首次單屆超過兩位女導演入圍的歷史紀錄，兩人成為奧斯卡93屆以來第6與第7位女性入圍導演，前五位分別是1977年《七美人》里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、1994年《鋼琴師和她的情人》珍康萍（Jane Campion）、2004年《愛情不用翻譯》蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、2010年《危機倒數》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、2018年《淑女鳥》葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。

當中僅有凱薩琳畢格羅是至今唯一一位獲獎的女性導演，趙婷極有可能在今年成為第二位得主。另外《花漾女子》的女主角凱莉墨里根（Carey Mulligan）也獲得她的生涯第二度提名，這位當代最頂尖的女演員，將是《游牧人生》法蘭西斯麥朵曼最強勁的對手。

Photo Credit: 《花漾女子》

雖說趙婷與艾美爾拉德芬內爾創造了里程碑似的紀錄，但我們也不能忽視其他同樣帶來精彩作品卻未獲提名的女性導演包括《邁阿密的一夜》蕾吉娜金恩（Regina King）、《從不，很少，有時，總是》Eliza Hittman、《深夜的美味秘方》凱莉萊卡特（Kelly Reichardt）。

另外女性電影創作者在本屆奧斯卡仍有些斬獲，入圍最佳國際影片的《The Man Who Sold His Skin》Kaouther Ben Hania以及《Quo vadis, Aida?》Jasmila Zbanic；最佳紀錄長片的五部入圍片中，就有四部是女性導演執導：《談》Garrett Bradley、《The Mole Agent》Maite Alberdi、《希望之夏：身心障礙革命》Nicole Newnham、《我的章魚老師》Pippa Ehrlich。

反觀來看，在原創劇本與改編劇本兩個項目，僅有五位女性獲得提名，分別是《游牧人生》趙婷、《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾，以及《芭樂特續集電影》八位共同編劇中的其中三位Jena Friedman、Erica Rivinoja、Nina Pedrad。本屆奧斯卡總計有70位女性獲得76項提名。

除了女性外，影藝學會成員們在被罵翻的金球獎醜聞之後，試圖在入圍名單中凸顯自家與金球獎有著更寬廣的包容性。這點確實反映在今年的演員入圍名單上，奧斯卡獎曾因2015與2016連續兩年全由白人演員包辦男女主配角所有項目，引爆#OscarSoWhite的抗議風潮，本屆奧斯卡可以說是史前無例的種族多元，《夢想之地》的韓裔男星史蒂芬元（Steven Yeun）成為首位入圍男主角項目的亞裔演員，《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）成為首位入圍男主角項目的穆斯林演員，其巴基斯坦的血統也是奧斯卡的演員項目首見，而這兩位加上查德威克鮑斯曼的入圍，讓男主角項目首度出現非白人演員佔多數的局面。

黑人演員還包括《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）、凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）與《邁阿密的一夜》的小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.），三人皆入圍男配角。以《夢想之地》入圍女配角的韓國老牌女星尹汝貞 （Youn Yuh-jung） 成為首度入圍演員項目的韓國演員。Mia Neal與Jamika Wilson以《藍調天后》成為最佳妝髮的首度黑人女性入圍者。

此外還有《猶大與黑色彌賽亞》的製片Shaka King、Charles D. King、Ryan Coogler，成為首度全由黑人製片組成的最佳影片入圍者。當然仍有美中不足之處，《藍調天后》、《誓血五人組》、《邁阿密的一夜》這三部皆由黑人主創團隊組成的獎季強片，皆入圍演員工會最佳整體演出獎，卻都未獲得奧斯卡最佳影片的提名。

讓我們來看看令多數人皆驚喜的《靜寂的鼓手》，這部在2019年多倫多影展首映的電影，在當時並未獲得廣大注目 （當年一起在多倫多參展的可是《寄生上流》、《婚姻故事》、《兔嘲男孩》、《小丑》等上屆奧斯卡的超強選手），況且時隔近一年半，種種跡象對這部獎季電影來說都不是好消息，然而在Amazon本屆鋪天蓋地的公關宣傳下，逐漸拉抬了其聲勢，男主角里茲阿邁德入圍算是預料之中，但一舉另外獲得最佳影片、原創劇本、聲音設計、剪輯等提名的好成績，特別是先前在獎季幾乎毫無機會的Paul Raci獲得男配角提名，大感意外。

綜觀其六項入圍來看，目前聲音設計獎是贏面最大的項目 （本屆將過去混音、聲音剪輯兩項結合成聲音設計單項目），《靜寂的鼓手》對於角色逐漸失去聽力的呈現手法上，有超乎想像、震撼力十足的音軌設計。

Amazon的另一部主打電影還有《芭樂特續集電影》，2006年惹得世界轟轟烈烈的《芭樂特》，在毫無預警下橫空出世了一部續集電影，讓大家毫無防備 （電影裡頭所有的政治人物與民眾也都毫無防備！），主導一切的男主角薩夏拜倫柯恩即便在獎季有極高的人氣，可惜並未獲得最佳男主角提名，倒是以《芝加哥七人案：驚世審判》獲得男配角提名。而一炮而紅的女配角瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）讓人又驚又愛，電影尾聲突襲川普律師Rudy Giuliani的鏡頭，在去年大選前夕製造足以撼動選情的效果，獲得生涯第一次提名，前途不可限量。《芭樂特續集電影》與第一集一樣皆獲得劇本項目提名，但最令人惋惜的反倒是電影未獲最佳影片的提名，奧斯卡何時才要重視這種狂鬧喜劇呢？

為Amazon添增三項提名的還有《邁阿密的一夜》，曾以《藍色比爾街的沈默》獲得奧斯卡最佳女配角的蕾吉娜金恩，在去年威尼斯影展帶來她的長片執導處女作，以一個虛實交錯的故事探討美國種族問題，博得一片好評，原先被看好能一舉入圍最佳影片、最佳導演項目，卻雙雙落空。最終獲得男配角、改編劇本、原創歌曲三項提名，而在片中飾演靈魂樂之王山姆庫克（Sam Cooke）獲得男配角提名的小萊斯利奧多姆，同時也以原創歌曲〈Speak Now〉獲得提名，成為史上第四位單年度同時被提名演技與歌曲項目的入圍者，前三位分別是《泥沼》Mary J. Blige、《一個巨星的誕生》女神卡卡（Lady Gaga）、《哈莉特：廢奴之戰》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）。

要是蕾吉娜金恩也能挺進導演項目，那麼將加入趙婷與艾美爾拉德芬內爾的行列，讓本屆奇蹟般地出現三位女導演情境 （金球獎便是這三位獲得入圍），雖然感到惋惜，但本屆的最佳導演項目也非同小可，除了頭一遭出現兩位女性導演，韓裔導演鄭李鑠（Lee Isaac Chung）以《夢想之地》入圍，為丹麥獲得國際影片提名的《醉好的時光》更是意外地讓導演湯瑪斯凡提柏格佔得一席，推測是在歐洲占絕大多數的法國與西班牙影藝學會成員展現的支持，僅有《曼克》大衛芬奇是較為典型的人選，不過這位當代大師連傳奇巨作《社群網戰》都沒有加身小金人的命了，《曼克》似乎更是機會渺茫。反正本屆最佳導演必定趙婷莫屬。

2020年絕對是影視產業最嚴峻的一個年頭，整個世界也非比尋常，一場疫情讓使得種族、經濟、政治、媒體、健康…等各種社會議題一一戳破，這些議題也各自反映在幾部備受注目的獎季影片當中。《芝加哥七人案：驚世審判》描述腐敗政權是如何侵蝕社會人權。BLM種族運動呼應著《猶大與黑色彌賽亞》、《藍調天后》、《邁阿密的一夜》、《美國與比莉哈樂黛》，種族運動在美國火熱的同時，也讓人從《誓血五人組》中思考非裔族群在世界各地歷史上的定位。

《游牧人生》與《芭樂特續集電影》兩部皆由真實人物上鏡的電影，前者描述著擺脫於經濟體系之外的游牧民族，後者則是兩位哈薩克斯坦的外來者，試圖進入理解美國社會的光怪陸離。描繪韓國移民在美國土地落地生根的《夢想之地》，期待著美國夢的實踐，然而到了《游牧人生》，一位寡婦試圖掙脫一切物質的束縛，透露美國夢的破碎。

在疫情打亂我們的正常生活後，我們開始重新尋找自己的價值與位置，正如《曼克》、《讀報人》、《醉好的時光》、《靈魂急轉彎》的主角們，都被迫重新檢視自己的靈魂。或著是如《父親》、《靜寂的鼓手》、《女人碎片》的角色，疫情讓人重新認知生命以及身體健康的不可捉摸，這些角色們在身體發生巨變之後，都陷入痛苦的掙扎之中。而當然度過這膠著、猶如被時間滯留凝固的一年，我們也開始重新思索時間的本質，以及時間的流動具有什麼意義，於是從《天能》與《談》中，我們一次又一次被影像系統的時間感所顛覆。

Photo Credit: 傳影互動提供 《夢想之地》

在入圍五項的《父親》中，安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）飾演的父親，面對身體與心智的老化衰退，逐漸將世界拒於門外，這是一部極為私密且動人的電影，會讓你看得頭皮發麻、泣不成聲，安東尼霍普金斯精彩的演技為他迎來生涯第六度提名，作為影史最出色的演員之一，安東尼霍普金斯的獎運一直不是很順暢，他至今唯一一座小金人獎盃已是1992年《沈默的羔羊》，在去年以《教宗的繼承》再度入圍前，前一次入圍已是1998年《勇者無懼》，更讓人訝異的是，傳奇般的他竟然從未獲得任何一座演員工會獎！

在《父親》中飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），獲得女配角提名，是她在2018年首度以《真寵》參戰奧斯卡即獲影后後的第二度入圍，目前看來氣勢不小，能與她抗衡的或許只有《曼克》的亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）。有趣的是，奧莉薇雅柯爾曼與《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）都入圍女配角獎項，將是兩人繼2019年之後，再度在同一獎項對決 （上回由奧莉薇雅柯爾曼抱回最佳女主角），不過《絕望者之歌》負評滿載拉低了葛倫克蘿絲的聲勢，她還同時入圍了金酸莓獎，成為影史第三位以同一角色入圍奧斯卡與金酸莓的演員。

台灣觀眾這次最關心的莫過於代表台灣出賽國際影片項目的《陽光普照》，這是台灣繼2012年《賽德克巴萊》後再一次進入該項目的初選名單，買下《陽光普照》國際版權的Netflix，這陣子確實為電影下了重本宣傳，也有多家媒體對電影給予相當正面的評價，可惜仍未挺進入圍名單，也有不少媒體將《陽光普照》與墨西哥《流亡雙城》、法國《兩人之間》等片列為本項目的最大遺珠。

從最終獲提名的五部入圍電影來看，基本上已經確定代表丹麥的《醉好的時光》會奪下小金人，該片聲勢從去年坎城影展後便相當強勁，本就是眾望所歸，如今還加碼獲得最佳導演的提名，更加確定演藝學會成員們對其愛戴，男主角麥斯米克森（Mads Mikkelsen）也是好萊塢熟悉的演員，若他能入圍男主角，其實也不怎麼意外。

這回代表突尼西亞的《賣皮的人》與代表羅馬尼亞的《一場大火之後》，為各自的國家迎來首次奧斯卡入圍。去年《寄生上流》在頒獎典禮大獲全勝，並最終成為首部奪下最佳影片大獎的非英語片，其發行商Neon從此讓奧斯卡邁向歷史新頁，功不可沒 （不過我上週聽Neon執行長的Podcast訪談中，說他當年的最大目標其實是要讓紀錄片入圍最佳影片），今年Neon發行突尼西亞代表片《艾達去哪兒》也獲得入圍，但氣勢偏弱，注定無法重演《寄生上流》的奇蹟之夜。

而讓所有人感到意外的是代表香港的《少年的你》，這還真的就是所有人沒有料到的結果了，《少年的你》評價不俗，但自2019年來從柏林影展首映臨時退賽以來便風波不斷，包括其主要演員、幕後團隊是否足以代表香港都成為政治議題，撇開這些議題不談，其北美發行商Well Go USA在公關上並未相當積極的策略，都讓《少年的你》跌破大家眼鏡。

Photo Credit: 甲上娛樂

題材與手法皆相當震撼的《一場大火之後》，除了代表羅馬尼亞入圍國際影片外，還另外獲得紀錄長片的提名，是去年馬其頓的《大地蜜語》後，第二度有電影同時入圍紀錄長片與國際影片項目 （《大地蜜語》去年正是由Neon發行）。《大地蜜語》開創歷史新局的模式，在今年出現不少類似的操作模式，除了《一場大火之後》以外，代表智利參賽國際影片的《The Mole Agent》雖未獲得該項目提名，但另外獲得了紀錄長片提名。

與他們競爭的還有Amazon絕對會讓你看得雞皮疙瘩掉滿地的《談》、在Netflix上爆紅的《我的章魚老師》，以及由美國前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒所成立的製片公司Higher Ground Productions製作的《希望之夏：身心障礙革命》，這對前第一夫妻的製片公司已與Netflix簽下數年合約，將為Netflix製作幾部紀錄片與電影。紀錄長片唯二令我感到可惜未入圍的是，克里斯汀詹森（Kirsten Johnson）導演令人又哭又笑的《爺爺的死亡排練》，以及Apple TV+拍攝青年政治參與的《新生代玩轉政治》。

Photo Credit: 好威映象提供 《一場大火之後》

最佳動畫長片的部分較少意外，皆是此次獎季可預期會出現的面孔，Netflix的《飛奔到月球》製作精良，但評價普通，聲勢一般。《笑笑羊大電影：外星人來了》是五部入圍者中聲勢最弱的一片。皮克斯本屆一次以《1/2的魔法》與《靈魂急轉彎》獲得兩項提名，《靈魂急轉彎》還另外獲得聲音設計、原創配樂共三項提名，聲望強悍，以皮克斯的超高人氣，《靈魂急轉彎》基本上已經站穩了動畫長片項目的寶座。愛爾蘭動畫工作室Cartoon Saloon與Apple TV+合作的《狼行者》，無論製作品質與故事評價完全不輸《靈魂急轉彎》，甚至是超過，但可惜遇上皮克斯，說什麼都得在其面前敗退。

技術獎項方面，原則上並沒有什麼驚喜，多半是先前攝影工會、剪輯工會、美術設計工會…等工會獎項出現的面孔。最大的驚喜是來自義大利的《皮諾丘的奇幻旅程》獲得妝髮與服裝設計兩項提名，對於獎季沒有太大聲量的外語片來說相當少見。迪士尼的真人版《花木蘭》毀譽參半，後續引發的政治大過其影片本身，但仍獲得服裝設計與視覺效果兩項提名。與《花木蘭》同時現身救世的好萊塢強片《天能》，評價不如預期，獲得美術設計與視覺效果兩項提名，說到視覺效果，去年由於好萊塢大製作紛紛退出檔期，使得該項目的亮眼程度不若以往。

Photo Credit: 華納兄弟提供

另外值得討論的則是原創配樂項目，廣受看好的獎季強片《誓血五人組》在主要獎項紛紛失足，最佳影片、導演史派克李（Spike Lee）皆未獲提名，報名男主角項目的狄諾林多（Delroy Lindo）也未挺進入圍名單，就連原先最被看好的查德威克鮑斯曼也未獲得男配角提名 （要是他能同時入圍男主角、男配角，對他來說是多麼美好的影壇最後身影啊），《誓血五人組》最終僅有入圍配樂獎項。

《讀報人》的James Newton Howard是好萊塢備受尊崇的配樂大師，今年71歲的他至今已九度入圍從未獲獎，《讀報人》絕對是他近期生涯的最佳作品，希望奧斯卡能圓他一夢。不過今年該項目最強候選人莫過於「九吋釘樂團」的Trent Reznor與Atticus Ross，這對組合在2011年以《社群網戰》獲得奧斯卡獎後，積極投入配樂製作，本屆四度與大衛芬奇合作《曼克》獲得入圍，兩人還與爵士樂家Jon Batiste合作《靈魂急轉彎》的配樂，高度實驗性的音樂，結合後者古典的爵士鋼琴曲，令人印象深刻，今年無論是《曼克》還是《靈魂急轉彎》奪獎，任誰都不會有意見。

2020年真的讓人渾身不自在，這也是一屆非同以往的獎季，大多數的電影並沒有被好好在電影院觀賞，但是影藝學會持續舉辦奧斯卡無非就是希望，有個活動能再次將電影工作者們重新凝聚在一塊。然而，不只是戲院沒法開門，連過去獎季絕對必要的放映會、宴會、派對、餐敘都無法舉行，影藝學會成員們無法聚在一起交換意見，公關無法直接面對面進行拉票宣傳，這些實體的活動過去在獎季公關上佔了極重要的比例，甚至在這些活動中，你老早就能感受到一股暗中流動的氛圍 （去年恰巧交情不錯的友人是某片的公關團隊成員，光是陪伴跑幾場活動，完全能體會到《寄生上流》這部韓國片的超高人氣，對於最終斬獲奧斯卡主要大獎的結果就不怎麼意外了）。

對比今年，少了票房、沒有實體活動的觀察，能從中收集數據加以分析，並進一步調整策略，公關團隊基本上也是霧裡看花，策略像是亂槍打鳥，幾乎所有的宣傳活動都透過Zoom舉行，以我個人前幾週被邀請去參加了幾場線上活動的體驗，實在無法與過往的高能量場面相比，宣傳效果也相當有限。

世界的劇變，暗示著好萊塢也得跟著改變。距離奧斯卡頒獎典禮剩將近6週的時間，最後投票期限甚至不到一個月就要截止了，我們也壓根兒不知道今年頒獎典禮會是何種樣貌…，正如我們面對許多現實生活的事物，一切都仍未知，且需要我們摸黑探索，奧斯卡過後、疫情過後，很多事情仍舊令人迷茫。與其感到無助，讓我們好好期待4月25日的頒獎結果吧！至少它給予我們一點準確的方向。

第93屆奧斯卡完整入圍名單

最佳影片

《父親》

《猶大與黑色彌賽亞》

《曼克》

《夢想之地》

《游牧人生》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳導演

《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）

《曼克》大衛芬奇（David Fincher）

《夢想之地》鄭李鑠（Lee Isaac Chung）

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）

最佳男主角

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）

《曼克》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《夢想之地》史帝芬元（Steven Yeun）

最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）

《美國訴比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day）

《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）

《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）

最佳男配角

《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）

《猶大與黑色彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom, Jr.）

《金屬之聲》Paul Raci

《猶大與黑色彌賽亞》凱斯史坦費爾德（LaKeith Stanfield）

最佳女配角

《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）

《父親》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

《曼克》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《夢想之地》尹汝貞（Yeo-jeong Yoon）

最佳原創劇本

《猶大與黑色彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手／金屬之聲》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳改編劇本

《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》

《父親》

《游牧人生》

《邁阿密的一夜》

《白老虎》

最佳動畫長片

《1/2的魔法》

《飛奔去月球》

《笑笑羊大電影：外星人來了》

《靈魂急轉彎》

《狼行者》

最佳動畫短片

《挖道兔》

《她的異想世界》

《無論如何我愛你》

《Opera》

《Yes-People》

最佳實境短片

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《Two Distant Strangers》

《單車失蹤記》

最佳攝影

《猶大與黑色彌賽亞》

《曼克》

《讀報人》

《游牧人生》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳服裝設計

《艾瑪》

《藍調天后》

《曼克》

《花木蘭》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳紀錄長片

《一場大火之後》

《希望之夏：身心障礙革命》

《The Mole Agent》

《我的章魚老師》

《談》

最佳紀錄短片

《Colette》

《A Concerto Is a Conversation》

《不割席》

《Hunger Ward》

《獻給拉塔莎的詠嘆調》

最佳剪輯

《父親》

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳國際電影

《醉好的時光》｜丹麥

《少年的你》｜香港

《一場大火之後》｜羅馬尼亞

《The Man Who Sold His Skin》｜突尼西亞

《Quo Vadis, Aida?》｜波士尼亞與赫塞哥維納

最佳妝髮設計

《艾瑪》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳美術設計

《父親》

《藍調天后》

《曼克》

《讀報人》

《天能》

最佳原創配樂

《誓血五人組》

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

最佳原創歌曲

《猶大與黑色彌賽亞》〈Fight For You〉

《芝加哥七人案：驚世審判》〈Hear My Voice〉

《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》〈Husavik〉

《來日同行》〈lo Sì (Seen)〉

《邁阿密的一夜》〈Speak Now〉

最佳音效

《怒海戰艦》

《曼克》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

《靜寂的鼓手》

最佳視覺特效

《Love and Monsters》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《The One And Only Ivan》

《天能》

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九