不要一缺水，就想停止農業灌溉！台灣需要的是「節水產業」

文：黃仲綸（作者為政治工作者。大學時期關心且親身參與土地、高教、勞權運動，畢業後曾短暫待過地方議會、國會辦公室，後轉行進入網路產業從事產品經理工作，近期受到損友邀請，又再度回到國會，目前專職政策研究）

近期因為水庫存量告急，導致新竹科學園區各廠商需要派水車載水，或是部分地區實施時段減壓、停供措施以舒緩供水壓力。其實從去年7月開始，水利署就已經因應水庫缺水，趕緊啟動旱災應變措施，經濟部長王美花也表示，目前新竹地區已盤點17口水井可用，未來廠商可提出鑿井需求計畫。

此外，農委會也宣布嘉南地區、新竹、苗栗、台中、桃園等地區停灌7.4萬公頃，約占全台24%灌溉面積；停灌補助措施引發不少農民反彈，紛紛質疑為什麼每次缺水，首先被犧牲的都是農業用水。

四周環海的台灣，卻對水情一點也不了解

每次一發生缺水乾旱問題，經濟部就會先以「台灣農業用水佔七成，其餘是工業跟民生用水，即使將後者停用也無法滿足農業用水需求」，以此藉口要求停止農業灌溉，這種說法事實上是對於台灣水資源結構有很大的誤解。

首先，農業並不是和工業、民生搶水用，根據農委會農水署統計，農業灌溉八成是以河川水與地面水，只有一成是取自水庫的水，跟大多數使用水庫水的民生、產業用水有很大的差異。不一樣的水資源跟不同的管線怎麼可以混在一起談呢？所以今天有缺水問題，我們應該先從源頭檢視清楚問題在哪。

經濟部引用的數據是來自水利署《各標的用水量統計》，其中農業用水的數據是依據假設性的水權來做計算，根據《水利法施行細則》第14-1條，水權每5年會重新核定評估，以此決定誰可以使用這些水資源，但事實上這個假設幾乎都沒變過；台灣過去23年來作物種植面積減少四成，水利署統計的灌溉用水量卻只少了1.6%，顯然我們目前的水利官僚體系對實際上使用多少水灌溉，有多少水流失，尚未能清楚掌握。

過去水權都掌握在各地水利會手上，如今已整併成為農田水利署，理應國家要有更全面性的掌握，但2020年的農水署輸水損失率統計，還在引用各農田水利會2004、2005年的計畫。由此可見，目前台灣對於水情的掌握，無論是各標的使用量，或者是輸送時的損失率，除了早已民營化的台灣自來水公司有現代化的掌握之外，其餘幾乎未能掌握，僅能參考過去傳統水利系統的歷史資料。

四面環海的台灣，留不住充沛的水資源

台灣身為四面環海的國家，年平均雨量2515毫米，是全球平均值的2.6倍，擁有充沛的水資源，但我們卻有七成的水直接透過河川流入大海裡，相較於沙漠國家以色列，年平均雨量僅有435毫米，只達全球平均雨量的40%，理應極度缺水，卻因該國已發展足夠的節水產業，解決了沙漠國家長期以來面臨缺水的困境。

因此台灣缺水的問題，除了開源這條路以外，我們還得思考節流的路該怎麼走。水利署對於台灣實際用水流向未能確實掌握，就是這些不合理的水情數據統計導致目前政策判斷失據。因為這些陳年結構性問題，以致於每年面對旱災時，政府僅能從開源著手，包含預計完成的南投嘴鳥潭人工湖，與去年完工的溪埔伏流水。

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此外，水資源開源的成本明顯大於節流與節水措施，以近期剛啟用的新竹南寮海水淡化廠為例，除了建設成本預算9億之外，每度造水成本高達35元，相較於一度12元的供應水價，有高達23元的成本差額，等於是賣一度水就賠兩度錢。這問題究竟是台灣造水成本太高，還是水價太便宜呢？

5%用水大戶使用41%水資源，台灣需要節水產業

台灣自來水公司連年虧損，去年更是虧損6億，主要原因都來自於過時的水權分配制度。

目前的水結構是依照台灣農業立國時而設計的，由各地水利會主導水的分配。但社會發展至今，台灣水資源的使用習慣已和過去農業社會明顯不同，實際使用水量，工業與民生用水已超越農業用水，但大多數的水權都還落在水利會手上。導致台灣自來水公司，為了要供給民生用水，除了既有代管水利署的水庫之外，還得去跟地方水利會購買水權，且各地價格不一，多數還超過台水最後賣給民眾的價格。

去年10月，農田水利署已經收回水利會，且掛牌成立了。台灣的水系統至今還散落在水利署、農水署、台灣自來水公司三方手上，彼此之間還會互相販售水權藉此營利，明明都是國家的資源，為何中間還要經過這麼多手抽成，最終導致台水帳面上連年虧損呢？

每次台灣面臨缺水，除了從開源節流的方式思考之外，我們也可以盤點台灣水資源是如何被分配。台灣大多數的水資源幾乎都是供給工業大戶使用。根據台灣自來水公司的的報告指出，台灣目前家庭用水僅占全部的44%，小營業用戶（例如：美容美髮、洗車、餐廳業等）僅占全部的15%，剩餘每月使用50度以上的用水大戶佔5%，卻使用高達41%的用水量，明顯還有很大的節水空間。

此外，台灣各項民生資源，如電力與油費，都已合理反映成本，會定期隨著成本檢討價格；至於水價上次調漲，已是27年前的事情。目前水價已不敷造水成本價格，等於台水賣越多水，就賠越多錢，這些不足的虧損，事實上都是要用納稅錢去支應，為何不是使用者付費的概念，驅使那些使用較多水資源的用水大戶負擔成本呢？

Photo Credit: 中央社

今日台灣並沒有像以色列一樣擁有足夠的節水產業，原因在於我們節水措施，在便宜的水價面前顯得沒有誘因。因此，我們若能制定出新的水價調整機制，若針對不同用水級距制定差別訂價，例如調整每月50度以上的工業用戶水費，其餘維持原價；就可在不影響民生，以及小規模營業人的情況下，讓這些高耗水且有賺錢的大戶去負擔這些虧損，付出合理的價格。

民生必需資源價格是否合理，是許多政治人物不願意面對的問題，2016年為了鼓勵大廠節水而設立的耗水費，至今仍未開徵，如今旱災發生、問題已在面前，我們就應該去面對它、解決他。羊毛出在羊身上，今天用水大戶因為水價便宜，所浪費的水，最終都要由全民買單。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航