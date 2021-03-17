錄影中請微笑：中國廣設「臉部情緒識別系統」，希望人民充滿正能量

文：陳廷彥、林冠廷

1. 「刷臉」促進正能量，微笑的中國人讓你內心發寒

從金融交易、交通規則執法，到學生上課的專心程度，中國利用臉部識別技術製造各種不同的使用情境，並藉此監控人民。衛報的一篇調查指出，從習近平在2012年提倡社會的「正能量」開始，太古公司研發的「臉部情緒識別系統」就遍佈中國各地監獄、學校與養老院。

此系統不僅可以藉由辨識臉部肌肉的活動、聲調、肢體運動和其它生物特徵，推斷情緒的喜怒哀樂，甚至能用以預測囚犯的危險行為、揪出學校的問題學生和心智健康不佳的老人。當人民知道他們必須微笑，否則可能會面臨麻煩，即表示國家對人民的掌握達到新的境界。

報導也指出，餵養系統AI偏頗資料，或不同文化陶冶下產生不一樣的臉部情緒表達方式，都可能讓這種技術存在族群歧視的隱憂。

2. Python動手做，造出空汙熱點地圖！

風靡世界的開放資料，不僅可實踐人們對數位工具無窮無盡的想像，更賦予公民與技術人才監督政府、推動政策的重要能力。

本職為警察的Anurag Gupta，在OpenSourceForU.com上，分享他用Python做出印度空污熱點圖的經驗。這篇文章中，他使用了Pandas與Folium兩個套件，分別完成了資料處理與地圖繪製兩個工作。如果你學過Python程式語言，現在就可以實際動手做，將空污資料從冷冰冰的表格、數字轉化成空汙地圖！

3. Red Hat：企業主要使用的開源技術是基礎建設現代化

根據Red Hat（紅帽）的「企業開源情況報告」，該報告訪問了世界各地1250名IT產業領導者，其中多數人皆信任開源的安全性。針對企業開源的議題，報告指出：企業使用開源最主要的目的是基礎設施現代化」，甚至有64%的受訪者將其列為最常使用的詞彙，比前兩年提高11%。

其次則是應用程式開發（54%）、網路、資料庫與安全。雖然多數受訪者讚揚開源帶來創新思維，但同時也提到許多懸而未解的問題，包含缺乏支援（42%）與相容性（38%）等，暗示未來企業開源可以努力的方向。

4. 疫情中的反烏托邦科技：房間變考場、電腦變監考官

英國作為疫情重災區，許多課程與測驗被迫以遠端方式進行。其中，為了用考生的電腦進行律師資格考，考試單位讓應考者安裝「監考軟體」，產生出一系列不合理的機制。

開放知識基金會的Meg Foulkes，即在一篇「正義計畫」的文章中，說明「遠端監考」的問題：「參加考試的學生必須允許該軟體對自己的房間進行掃描，並由不知名、看不見的監考官進行監視。學生必須掃描自己的臉部以驗證身份，並在考試期間被禁止離開座位。」這導致學生必須一直看著螢幕與鏡頭、五個小時都不能離開座位、穆斯林女性得拿下頭巾——這造成至少有一人因不願違背文化和信仰而退出考試。

不僅如此，此軟體更有許多功能錯誤，如在未提醒考生下突然凍結文件或刪除文本，讓幾乎1/3考生因技術性問題未能完成考試。目前這種監考模式暫時停止，不過開放知識基金會仍提出一系列相關要求，留待政府回應。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

5. 聯合國想在2030年前解決飢餓問題，秘密武器是地理資訊系統

雖然臺灣貧富差距日漸增大，但仍不若世界許多國家存在飢餓問題。

一篇MIT科技評論的文章指出，聯合國的「世界糧食計劃署」針對改善阿富汗饑貧議題，從2008年開始利用地理資訊系統管理上千個海、空、陸運設施，即時更新道路情況與運送路線，並且利用開源技術引入當地戰亂衝突、氣象災害預報等地方情資、降低糧食的運輸風險，讓人民能較輕易且安全地獲取食物。他們也會直接詢問當地人關心的議題，作為地圖繪製的參考因素。

世界糧食計劃署因此獲得2020年的諾貝爾和平獎，更發下宏願，希望在10年內解決阿富汗的飢餓問題。

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本文經OCFLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航