《勞動僱用資本》：台灣的「小頭家」意識旺盛，「勞工董事」先天不足後天失調

文：洪敬舒、張烽益

當台灣家族企業撞見勞資對等協商

合作、共有、共享的企業經營精神內涵與組織型態，在台灣之所以遙不可及， 是因為家族主控的基因隱藏其中，使得企業利潤分享大多也只限於親屬或擬似親屬關係的封閉私人集團。

根據葉銀華教授在2001年的調查，台灣上市公司有76%受家族控制，股東分散者者與國營者僅分別佔17%與6%。而中研院李宗榮研究員推估調查，台灣的家族企業，透過其次級親屬關係交叉持股所形成更龐大的「超級家族集團」，其總年度營收約為台灣GNP的一半，政府年度收入的2.8倍，資產總和則是國家財產的3.6倍。由此可見，台灣的企業家族化，不只是存在於一般人認為的中小企業，連有一定營運規模的上市公司也是受家族集團控制。

家族企業的現象舉世皆然，根據國際家族企業研究機構（IFERA）調查，法國與德國六成、英國七成、義大利高達九成均是家族企業，美國則有六成的工作機會是家族企業提供。因此家族企業在世界上是普遍存在的，並非台灣所獨有。

家族企業在創立之時，親屬彼此間要維持企業營運，勞動力是處於高度合作互補甚至高度自我剝削、資金高度共享互補或是抵押借貸投入，這種親屬間以親情關係無條件付出勞力，不求回報共同打拚是企業在市場激烈競爭中生存下來的重要動力。

即使是高度自我剝削，在自有資金與勞力青春完全投入之下，無非就是期待未來企業的成功，這層親屬關係之下的家族企業，在沒有雇用外人的草創階段，主要是由親屬同時擁有所有權、經營權與勞動者的三合一角色的共同合夥關係。不過當家族企業業務規模擴大，台灣通常會出現親屬分家，再共構成為協力生產網絡的合作關係，由於緊密的親緣，所以經常不計血本相互支援，成為台灣早年彈性化生產網絡的主要競爭力來源。

家族企業的封閉分享

如何突破台灣家族企業的封閉式共享，走向全面的員工共享，一直個極為困難的課題。依照管理資本主義的觀點，家族企業一向被視為落後的組織型態，唯有所有權與管理權分離，並引進專業經理人，才是具備競爭效率象徵的現代化企業。然而，台灣由於中小企業林立，企業家族化的形象更是濃厚，這是因為限於資金與人脈，企業創立，絕大部分都是從家族企業的型態開始，逐步成長擴大規模，台灣中小企業的家族化社會特質，本身還具備著「擬似家族團體連帶」，以這種人情連帶邏輯來擴大企業間的合作網絡，形成一個「擴大的相對封閉體系社會」，家族企業網絡就在這個封閉體系內進行共有分享。

這種以家父長式的威權管理的家族企業，除非勞工在情感上成為準親屬關係， 才有機會納入共享圈。例如，在台灣商業化的轉變過程中，家族企業的第一層擴大主要是招收「長工／學徒」，由於戰後初期大量中南部農村人口北上台北工作，很多十幾歲國小剛畢業就著到家族企業商號店鋪老闆家當長工／學徒，形成一種準親屬關係。隨著長期無限制勞力付出，換來頭家信任後，就有機會納入擬似親屬關係網絡，進而共享利潤，甚至在成年後，老闆會無償把一部分業務訂單分割使其獨立門戶，甚至挹注資金協助，形成一種平行的協力生產網路。

台灣目前家族企業主要分布在製造業、食品業、營造業等傳統產業，以及以「吳辜蔡花」四大金融家族集團為首的民營的金融業。家族企業就算成為上市櫃公司必須遵從公司治理規範，但封閉親屬網絡的本質依然難以撼動，亦缺乏外部的監督力量調控公司內部治理，以致經常爆發出私相授受的違法情事。

相較之下，在科學園區中新興的半導體科技業，由於高度技術密集導向，其創業資本不是資金也不是低廉勞力，而是掌握技術資源的科技新貴，因此以「台清交」的大學同期或學長弟這種類親屬關係網絡經營，幾乎沒有家族企業的存在空間，而高科技公司也比較樂於在某一技術層級以上人員之間，進行利潤共 享，所以早年的分紅配股制度會出現在科技產業也是源自於此。

如何將台灣企業由家族獨享轉變為勞資共享，不僅是經濟民主必須跨越的險峻路障，也是台灣企業從傳統家族化邁向永續經營的終南捷徑。雖然國際上經常會透過工會的團結力量推舉勞工董事參與企業治理，但是家族企業長期壟斷所有權及經營權，以絕對威權完全鞏固利益排除外部甚至是員工的參與，使得勞工董事大多數只出現在國營企業，民間企業卻是極少。

先天不足後天失調的勞工董事

由勞資二元所共同結合的企業形態勞資關係中，勞資若要共享企業利潤，除了資本的恩給，大多數只能透過加入企業層級或產職業層級的工會，以集體力量來與雇主協商談判進行制度性分配，提升整體產職業或單一企業的勞動條件。

在受僱的勞資關係中，勞工以制度性的代表身分參與企業經營及監督，推動企業獲利果實的公平分享的產業民主，在國外早已行之有年。不管是德國的共同決定法制，直接給予企業內勞工董事的法定地位，或是北歐透過產職業工會與雇主團體的集體協商來形成共識，分享該產職業經濟成就的產業民主化，一直是西方國家集體勞資關係與法令制度發展的脈絡。

在台灣，勞工陣線在1990年起開始推動「產業民主」的理念，並在1996年出版《產業民主、觀念革命》手冊，當時適逢政府大力推動國營事業民營化，於是產業民主成了國營事業工會自主化對抗民營化政策的絕佳武器。因為國公營事業是由全民委任官僚經營，某種程度具有所有權與經營權的分離性質，再加上官方身為制度表率，所以工會組織參與經營的空間遠比民間企業更大。

隨著1990年後期，國營事業民營化的風潮引起諸多爭議，此時勞工陣線再度出版《新國有政策—台灣民營化政策總批判》一書揭露全民資源恐淪為財團化，主張國營事業員工應參與內部經營，透過工會集體防止資產遭財團不當併吞的正當性就逐漸拉高，於是產生出「勞工董事」的制度想像。

2000年6月，立法院三讀修正通過《國營事業管理法》第35條，其中規定國營事業至少應有五分之一的董事，由國營事業主管機關聘請工會推派之。2003年6月，立法院再度通過附帶決議，主張「國公營事業移轉民營後政府資本合計超過 20%以上之事業，代表政府股份之董事應至少有一名該事業工會代表擔任。」

勞工董事的發展脈絡是基於監督全民資產，所以主要是在國營事業內部推動。後續雖有民間團體主張，上市公司應該承擔更多社會責任，也應該設立勞工董事，不過一直無法修法通過，以致以產業民主為核心的勞工董事，至今仍侷限於國營事業的範圍，無法向民營企業挺進。

而根本原因在於台灣的小頭家意識旺盛，有利於鞏固出資老闆才能擁有絕對權益的普遍意識，畢竟大多數私人企業的發展歷程都是依靠第一代勤儉打拚而壯大，社會也普遍接受只有出資才有股份，有股份才能參與經營的資本至上邏輯，難以接納勞力資本理應與貨幣資本處於相同統治地位的現代觀念，導致提倡抑制資本威權的工會組織率低迷， 勞工董事在民間企業也幾乎失去發展空間。

企業經營者充斥著家父長心態，也經常展現溫情體恤照顧員工與軍事化的高壓管理，並在恩威並施的兩極之間遊走，除非老闆恩准或納入擬似親屬關係，員工參與根本是不可能的任務。

在當前台灣仍以中小企業為主，且多處於家族化經營霸權之下，要想突破資本威權，必須需要突破勞資二元的受僱關係，使產業民主轉向經濟民主。由勞動僱用資本，使勞工透過控制所有權，從受僱者翻轉為兼具經營與勞動的雙重身分，成立勞工自主企業，是經濟民主破除資本主導勞動商品化的根本邏輯，這套突破性的思想，除了意識及觀念的轉變，還需要透過制度的改革，引導國家及社會資源的投入，雙管齊下協助企業所有權逐漸移轉予員工，使經濟民主成為工會團結路徑之外，另一條徹底解放台灣勞工的可行之路。

書籍介紹

本文摘錄自《勞動僱用資本：以經濟民主翻轉資本主義之路》，台灣勞工陣線出版

作者：洪敬舒、張烽益

第一章 經濟民主是什麼？

經濟民主是透過「自願的社群」，將政治民主的運作模式運用在所有權的共同控制，從而修正了共產主義的大鍋飯與資本主義的英雄崇拜。在自由意願的基礎之下，經濟民主揚棄傳統資本主義以資本計算所有權占比，回歸到民主式的一人一票計算規則，賦予成員集體控制所有權的權力。

第二章 經濟民主與勞動

由勞動者共同控制生產工具之後，生產規劃就不再是由資本或是國家完全控制或承擔，而是勞動者共同議定並承擔生產責任與風險。所以勞動者若能夠真正的控制企業，不只能從市場機制中獲得集體投入貢獻的合理獎勵，也會封閉了資本主義透過股東從外部剝奪利潤的管道，得以保留更多利潤在身上。

第三章 台灣經濟民主的顛簸

台灣「經濟民主」的發展經驗，很可惜都沒有成功，不管是勞工被迫自主營運長達五年的新竹玻璃，還是公營事業民營化中讓員工自主經營的中興紙業與國光客運，都是歷史上的曇花一現。八○年代科學園區實施分紅配股，也在分紅費用化的會計準則實施後消失匿跡，員工持股信託方案則是淪為資方鞏固股權的籌碼。

第四章 經濟民主的借鏡與實踐

共同支配所有權的經濟民主，能夠讓企業轉化為勞工、社區乃至社會可控制的經濟體，是因為在它的社會使命中，資本從來就不是唯一的利益關係人，只要經濟民主能夠再進一步擴大市場領域，那麼以社區為核心的各種利益關係人，自然會從各種民主組織提供的平等參與機會中受益。

本書特色

要讓勞動從資本主宰中獲得解放，就必須先讓企業脫離資本與少數者控制，也就是解放集中化的所有權，轉為由勞工共同持有，如此一來勞工就成為擁有控制權的利益關係人，自然能夠主導企業決策與分配，從而形塑合作團結的商業文化，實踐並滿足更廣泛的社會需求，這正是「經濟民主」的真諦。

Photo Credit: 台灣勞工陣線出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九