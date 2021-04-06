Goodwill二手商店對垃圾減量功不可沒，但也變相縱容人們的浪費

文：邱品儒

美國人最愛挖寶的舊物天堂：Goodwill

在影集《破產姊妹花》（2 Broke Girls）中，接地氣的餐館服務生Max帶著落魄千金Caroline去她的私房愛店買新鞋。「The Goodwill？You led me to believe we were real shopping！」（The Goodwill？妳讓我以為我們是真的要去血拼！） Caroline一進門便絕望的大喊。沒錯，這裡就是低預算消費者的挖寶天堂——遍布全美國的連鎖舊貨店Goodwill。

印象中在台灣偶爾會見到獨立慈善團體經營的二手商店，但貨品往往參差不齊，在架上也是隨便一擺，筆者和家人通常都是去捐舊物的時候會順便逛一圈；路上也偶有舊衣回收箱，卻不知道裡頭的衣物最終是如何流向需要的人。

設計師禮服、全新球鞋……Goodwill應有盡有

在美國，非營利的二手商店卻幾乎是每個社區、城鎮的標準配備，其中最知名的莫過於Goodwill，其規模大到可以按類別分區，所有的衣服鞋子還能分尺寸擺設、商場內更設有簡單的試衣間，碰到重大節慶時，甚至還會出現萬聖節、聖誕裝飾的特區。

在這裡妳可能用15美元就買得到一件設計師品牌的高中舞會禮服、99美分的海明威親筆簽名書、以及3美元的全新運動鞋。對預算極有限的人來說，他們能在Goodwill買齊一大部分的生活用品；對一般人而言，Goodwill也不失為尋找一次性衣物和廉價寶藏的好地方。

坐擁3300美國店面，規模甚至擴及亞洲

Goodwill的發展始於1902年，一位波士頓的牧師Edgar J. Helms和他的教友開始在較富裕的街區挨家挨戶的敲門詢問：「有沒有不需要但還可以使用的衣服和舊物？」蒐集完成後，Helms會訓練失業或貧窮人士來修補這些二手物品，再分發給有需要的人。

如今，Goodwill在美國已有157個分機構、約3,300間店面，版圖甚至擴張至中南美洲、南韓和芬蘭，而舊物的再利用也轉變成銷售形式，現在甚至有線上購物網站。銷售舊物的收入加上政府補助、民間捐款等，Goodwill每年就有數十億美元所得，大部分都用來支付員工薪水、訓練，以及房租等其他行政支出，盈餘甚至能再捐給其他慈善機構。

Goodwill成立的宗旨在於為競爭力較弱的勞工——例如退伍軍人和身心障礙者，提供職業訓練和自力更生的機會，除了雇用其為Goodwill的員工外，也藉著履歷修改、技能進修等服務，幫助他們找到社會上其他適合的工作。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

上億磅物資等待有緣人，Goodwill設立outlet

Goodwill每年回收數十億磅的可用物資，在上架後的一個月內沒有賣掉的話，會再輾轉送到「Goodwill Outlet」以更低價出售。是的，Goodwill也有自己的暢貨中心！最後沒人認愛的物品才會被送到其他國家或者垃圾場處理。

除了Goodwill外，美國當地還有Habitat for Humanity、Salvation Army等較知名的非營利二手商店，有時商品特色會稍有不同。舉例來說，Habitat for Humanity以居住正義為出發點，幫助弱勢族群修理和建造一個能安居的家，因此他們的商店主要販售各式家具和家飾用品等，在這裡找到的家具也會比Goodwill來的精良、齊全許多，但當然消費者需付出的價格相對來說也較高。

舊物利用 vs. 浪費，Goodwill的難解習題

正因為有了Goodwill這樣的二手商店，人們淘汰的舊物多了垃圾箱之外的好去處，對有需要的人來說甚至是不可多得的寶物，二手商店在垃圾減量、資源回收方面確實功不可沒，但某種程度上似乎也變相縱容人們的浪費之嫌。

尤其碰到暑期搬家潮時，那一箱一箱堆在Goodwill倉庫外面、多到員工來不及收的舊物著實讓人痛心，也有許多民眾逕自把Goodwill當回收廠，無論物件是否是Goodwill接受的種類，都會直接丟給他們了事。當然這些堆積如山的廢棄物最後都是要靠Goodwill的員工一件一件檢視、過濾，不負責任的傾倒徒然增添了他們的工作量，在疫情肆虐時期更讓這些員工暴露於極大風險區。

愛物惜物，才是珍惜地球的唯一辦法

然而，假使沒有Goodwill，人們會不會還是一樣浪費？畢竟全球化加工製造的用品太便宜也太不經用了。Goodwill提供人們一個回收舊物兼減輕罪惡感的機會，就像食物鏈一樣將廢棄物層層往下過濾，但最終那些無法再利用的東西還是被傾倒到世界的其他角落，造成地球的負擔。

為了減少資源的浪費和人力的空耗，也許我們都應該從最根本的做起——愛物惜物、不濫買，或是購買真正結實耐用的物品，最終再將保養得宜的物件傳到下一位有緣人手中。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航