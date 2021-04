Goodwill二手商店對垃圾減量功不可沒，但也變相縱容人們的浪費

文:邱品儒

美國人最愛挖寶的舊物天堂:Goodwill

在影集《破產姊妹花》(2 Broke Girls)中,接地氣的餐館服務生Max帶著落魄千金Caroline去她的私房愛店買新鞋。「The Goodwill?You led me to believe we were real shopping!」(The Goodwill?妳讓我以為我們是真的要去血拼!) Caroline一進門便絕望的大喊。沒錯,這裡就是低預算消費者的挖寶天堂——遍布全美國的連鎖舊貨店Goodwill。

印象中在台灣偶爾會見到獨立慈善團體經營的二手商店,但貨品往往參差不齊,在架上也是隨便一擺,筆者和家人通常都是去捐舊物的時候會順便逛一圈;路上也偶有舊衣回收箱,卻不知道裡頭的衣物最終是如何流向需要的人。

設計師禮服、全新球鞋……Goodwill應有盡有

在美國,非營利的二手商店卻幾乎是每個社區、城鎮的標準配備,其中最知名的莫過於Goodwill,其規模大到可以按類別分區,所有的衣服鞋子還能分尺寸擺設、商場內更設有簡單的試衣間,碰到重大節慶時,甚至還會出現萬聖節、聖誕裝飾的特區。

在這裡妳可能用15美元就買得到一件設計師品牌的高中舞會禮服、99美分的海明威親筆簽名書、以及3美元的全新運動鞋。對預算極有限的人來說,他們能在Goodwill買齊一大部分的生活用品;對一般人而言,Goodwill也不失為尋找一次性衣物和廉價寶藏的好地方。

坐擁3300美國店面,規模甚至擴及亞洲

Goodwill的發展始於1902年,一位波士頓的牧師Edgar J. Helms和他的教友開始在較富裕的街區挨家挨戶的敲門詢問:「有沒有不需要但還可以使用的衣服和舊物?」蒐集完成後,Helms會訓練失業或貧窮人士來修補這些二手物品,再分發給有需要的人。

如今,Goodwill在美國已有157個分機構、約3,300間店面,版圖甚至擴張至中南美洲、南韓和芬蘭,而舊物的再利用也轉變成銷售形式,現在甚至有線上購物網站。銷售舊物的收入加上政府補助、民間捐款等,Goodwill每年就有數十億美元所得,大部分都用來支付員工薪水、訓練,以及房租等其他行政支出,盈餘甚至能再捐給其他慈善機構。

Goodwill成立的宗旨在於為競爭力較弱的勞工——例如退伍軍人和身心障礙者,提供職業訓練和自力更生的機會,除了雇用其為Goodwill的員工外,也藉著履歷修改、技能進修等服務,幫助他們找到社會上其他適合的工作。

上億磅物資等待有緣人,Goodwill設立outlet

Goodwill每年回收數十億磅的可用物資,在上架後的一個月內沒有賣掉的話,會再輾轉送到「Goodwill Outlet」以更低價出售。是的,Goodwill也有自己的暢貨中心!最後沒人認愛的物品才會被送到其他國家或者垃圾場處理。

除了Goodwill外,美國當地還有Habitat for Humanity、Salvation Army等較知名的非營利二手商店,有時商品特色會稍有不同。舉例來說,Habitat for Humanity以居住正義為出發點,幫助弱勢族群修理和建造一個能安居的家,因此他們的商店主要販售各式家具和家飾用品等,在這裡找到的家具也會比Goodwill來的精良、齊全許多,但當然消費者需付出的價格相對來說也較高。

舊物利用 vs. 浪費,Goodwill的難解習題

正因為有了Goodwill這樣的二手商店,人們淘汰的舊物多了垃圾箱之外的好去處,對有需要的人來說甚至是不可多得的寶物,二手商店在垃圾減量、資源回收方面確實功不可沒,但某種程度上似乎也變相縱容人們的浪費之嫌。

尤其碰到暑期搬家潮時,那一箱一箱堆在Goodwill倉庫外面、多到員工來不及收的舊物著實讓人痛心,也有許多民眾逕自把Goodwill當回收廠,無論物件是否是Goodwill接受的種類,都會直接丟給他們了事。當然這些堆積如山的廢棄物最後都是要靠Goodwill的員工一件一件檢視、過濾,不負責任的傾倒徒然增添了他們的工作量,在疫情肆虐時期更讓這些員工暴露於極大風險區。

愛物惜物,才是珍惜地球的唯一辦法

然而,假使沒有Goodwill,人們會不會還是一樣浪費?畢竟全球化加工製造的用品太便宜也太不經用了。Goodwill提供人們一個回收舊物兼減輕罪惡感的機會,就像食物鏈一樣將廢棄物層層往下過濾,但最終那些無法再利用的東西還是被傾倒到世界的其他角落,造成地球的負擔。

為了減少資源的浪費和人力的空耗,也許我們都應該從最根本的做起——愛物惜物、不濫買,或是購買真正結實耐用的物品,最終再將保養得宜的物件傳到下一位有緣人手中。

