把喜歡的歌變成伴唱帶：電腦軟體如何從樂曲中分辨樂器聲與人聲？

文：蘇黎（台大電機系及數學系雙學士，台大電信所博士。目前為中研院資訊所助研究員，研究興趣為音樂人工智慧）

對於愛唱卡拉OK（Karaoke）或音樂迷來說，如果有個系統或軟體，能將音樂檔的人聲與背景音分離，就能隨時高歌一曲或編輯音樂了。

但電腦軟體處理音樂的方式與人腦不同，需要在音樂的訊號中找尋及分辨進行分析，而近年來的卷積式神經網路，也使音訊分離的能力更上層樓，未來可透過更多訓練資料提升準確度。

在一場喧囂的派對中，高分貝的電子音樂似乎蓋過了所有的聲音。孤獨的你置身其中，只看見四周的人們互相交談，卻聽不見彼此說話的內容。但他們依然持續交談著，臉上的表情充分顯示自己聽得懂彼此訴說的話語。此情景並不罕見，人們往往能夠專注在特定對象的聲音上，而忽略其它噪音干擾，這即是雞尾酒會效應（cocktail party effect）。

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類似雞尾酒會效應的能力，也出現在日常的聽覺經驗中，例如收聽流行歌曲時，有時候會特別注意主旋律的人聲，而當陶醉於歌手的聲線時，人的聽覺或多或少能把伴奏的成分排除。

而讓機器自動辨識吵雜的環境中說話的內容，在伴奏中分析歌手的音高與音色，甚至將人聲及伴奏的樂器聲分離，都是音訊處理與人工智慧領域中探索久遠的技術。這些技術在音樂工程中有相當多的應用，其中一個重要的例子就是本文的主題：分離單聲道（mono-channel），將音樂中的人聲及作為伴奏器樂聲進行聲源分離（source separation）。

相信這對許多愛唱卡拉OK的朋友來說，把完整版的音樂檔轉成卡拉OK版本，是長久以來所期待的夢想。過往數十年來所發展的工具，大多有人聲分得不夠乾淨的問題。如今由於深度學習（deep learning）的發展，才有越來越多方便好用的單聲道聲源分離工具問世。

不同聲源的聲源分離

在進入正題之前，必須先釐清聲源分離問題的範疇。

首先聲源分離問題，與雞尾酒會效應中所指的音高或音色的辨識問題不同。當辨識吵雜環境中對方說話的內容，指的是直接「聽見」或「聽懂」特定的聲源；而聲源分離則要求「復現」此聲源。

例如在派對中聽著歌手的高音，聽者可立即知道歌手所唱的那是哪一首歌，甚至能精準地跟著唱出還原每個音高與歌詞，但此精準的辨識能力與復現歌手唱歌的原始訊號無關。

事實上，聽者完全不需要、也無法因為聽懂音樂就能把音樂訊號處理乾淨，更無法因此復現每個聲部的訊號。相對而言，機器即便是能復現原音，也未必能像人類理解原音的內容與意義。

其次，必須進一步規範何謂一個獨立而特定的聲源。試比較下列兩種情形：一名歌手獨唱一段旋律與一大群歌手合唱同一段旋律，前者固然是一個聲源，但後者則是多個聲源？還是依然是同一個聲源，但整體而言音色是否不同？假如是多個聲源，那聽者有辦法聽出每一位歌手的聲音嗎？假如無法，有可能復現每一位歌手的歌聲嗎？

當歌手與歌手之間音色高度相似，演唱內容雷同，則似乎很難界定每位歌手彼此都是不同的聲源，而彼此的聲音可以被分離。換句話說，何謂一個獨立而特定的聲源，是由彼此的音色及演唱內容所決定，而以訊號處理的語言來說，則是藉由訊號特徵（feature）所決定。因此，筆者將從訊號特徵的討論出發。

找尋聲波中的訊號特徵

接下來的挑戰，就是如何從聲波中找出訊號特徵。一般人平常所聽到的音樂，都是由不同波形的聲波訊號疊加而成。如下方圖一顯示的是一個人聲與鋼琴各自的訊號波形，及兩個訊號疊加的結果。

Photo Credit：科學月刊 圖一：音樂波形截錄範例。上圖為女性人聲音高為D4的波形，中間為鋼琴音高為D4的波形，下方則為人聲與鋼琴的疊加。在A0 = 440 Hz時，D4的基礎頻率為293.67 Hz，相當於週期3.405 毫秒，如紅色虛線所標示的訊號週期。

讀者可以觀察到這種訊號的規律性：每隔一個週期（period）的時間，會觀察到相似的波形（wave shape），而人類的聽覺機制中，不同週期可對應不同的音高，不同的波形則能對應到不同的音色。

但觀察兩個聲波的疊加時，其實很難從疊加後的波形回推原本的波形。換句話說，一般人很難從波形本身找到足夠的訊號特徵描述兩種聲音。

此時就需要利用頻譜分析（spectral analysis）。頻譜分析中最重要的工具是傅立葉變換（Fourier transform）， 傅立葉變換能夠將週期性訊號，表示成各種不同振幅與頻率正弦波訊號的加總。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航