常犯的直譯錯誤：Mean business與業務無關，Raw deal也不是生的交易

公司老鳥James總是愛嘮叨、插手其他同事的做事方式。一天，他又在Billy耳邊不斷碎念。Billy忍無可忍地吼回去：「You! Get off my case!」James覺得疑惑，到底Billy指的是哪個案子？以下幾句口語在職場情境中特別容易引起誤解，一起來看看：

Get off my case!

（X）別碰我的案子！

（O）別管我的事情！

說明：case在此並非指「案子」，而是「事情、情況」。如果有人在你的身旁叨叨念念或一直挑毛病，你想叫對方不要多管閒事或批評，便可以用這句話來挑明「別煩我了」。

Get off my case! I’m tired of your criticism. 不要煩我！我受夠了你的批評。

既然有「off 」某人的case，也就會有「on 」某人的case，on someone’s case意思是抱怨某人、管他人的事，例句：

The boss has been on my case about large number of telephone calls I make. 老闆指責我電話打得太多了。

He got a raw deal.

（X）他拿到了生的交易。

（O）他被不公平對待。

說明： Raw常見的意思是沒煮過的、生的、原始的，它可以引申為「苛刻的、不公正的」之意。deal除了指「交易」，也可表示「待遇」。a raw deal即是指「嚴苛、不公平的待遇」。

Nobody likes to be at the short end of a raw deal. 沒有人喜歡當不公平待遇中吃虧的一方。

Raw這個字除了有生、苛刻，在口語中，還可以當「不加水、純的」或「俗不可耐的」。

No ice, please. I prefer it raw.

（X）請別加冰塊。我喜歡喝生的。

（Ｏ）請別加冰塊。我喜歡喝純的。

I’ve had enough of your raw humor.

（X）你那硬生生的的幽默我已經聽夠了。

（Ｏ）你那俗不可耐的幽默我已經聽夠了。

I mean business.

（X）我是指生意。

（O）我是來真的。

Mean business是指「認真的、玩真的」，劍橋字典的解釋是：to want very much to achieve something （很想要完成某件事）。

這裡的business並非指「生意，商業」而是指「正經事」，就像我們說None of your business.「不關你的事。」這裡business和生意無關。Mean business是很常見的口語，多看兩個例句熟悉用法：

Her purposeful stare showed she meant business.

從她堅定的眼神可知她是認真的。 This time he wasn't fooling; he meant business.

這次他可不是鬧著玩的，他說到做到。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航