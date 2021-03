常犯的直譯錯誤：Mean business與業務無關，Raw deal也不是生的交易

公司老鳥James總是愛嘮叨、插手其他同事的做事方式。一天,他又在Billy耳邊不斷碎念。Billy忍無可忍地吼回去:「You! Get off my case!」James覺得疑惑,到底Billy指的是哪個案子?以下幾句口語在職場情境中特別容易引起誤解,一起來看看:

Get off my case!

(X)別碰我的案子!

(O)別管我的事情!

說明:case在此並非指「案子」,而是「事情、情況」。如果有人在你的身旁叨叨念念或一直挑毛病,你想叫對方不要多管閒事或批評,便可以用這句話來挑明「別煩我了」。

Get off my case! I’m tired of your criticism. 不要煩我!我受夠了你的批評。

既然有「off 」某人的case,也就會有「on 」某人的case,on someone’s case意思是抱怨某人、管他人的事,例句:

The boss has been on my case about large number of telephone calls I make. 老闆指責我電話打得太多了。

He got a raw deal.

(X)他拿到了生的交易。

(O)他被不公平對待。

說明: Raw常見的意思是沒煮過的、生的、原始的,它可以引申為「苛刻的、不公正的」之意。deal除了指「交易」,也可表示「待遇」。a raw deal即是指「嚴苛、不公平的待遇」。

Nobody likes to be at the short end of a raw deal. 沒有人喜歡當不公平待遇中吃虧的一方。

Raw這個字除了有生、苛刻,在口語中,還可以當「不加水、純的」或「俗不可耐的」。

No ice, please. I prefer it raw.

(X)請別加冰塊。我喜歡喝生的。

(O)請別加冰塊。我喜歡喝純的。

I’ve had enough of your raw humor.

(X)你那硬生生的的幽默我已經聽夠了。

(O)你那俗不可耐的幽默我已經聽夠了。

I mean business.

(X)我是指生意。

(O)我是來真的。

Mean business是指「認真的、玩真的」,劍橋字典的解釋是:to want very much to achieve something (很想要完成某件事)。

這裡的business並非指「生意,商業」而是指「正經事」,就像我們說None of your business.「不關你的事。」這裡business和生意無關。Mean business是很常見的口語,多看兩個例句熟悉用法:

Her purposeful stare showed she meant business.

從她堅定的眼神可知她是認真的。 This time he wasn't fooling; he meant business.

這次他可不是鬧著玩的,他說到做到。

