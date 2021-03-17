菲律賓武漢肺炎疫情升高，連五天新增逾4000例病例

昨日（3月16日），菲律賓衛生部宣布單日新增4437例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，這已是菲律賓連續第五天，單日新增病例超過4000例，目前全國累計病例已升高到63萬1320例。

《ABS-CBN》報導，衛生部表示，昨日新增11例死亡病例，累計死亡病例1萬2848例，截至目前，菲律賓活躍病例5萬7736例，佔全國病例9.1%。菲律賓大學疫情研究小組（OCTA Research）預估，如果這波疫情持續下去，未來單日新增病例可能會達到1萬1000例。

《商業鏡報》報導，政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito G. Galvez）指出疫情升高的原因，包括先前放寬了公眾的最低衛生標準，以及境外移入的武漢肺炎變種病毒具更強的傳染性。

《詢問者報》報導，前日，衛生部長Francisco Duque表示，最近一波激增的武漢肺炎病例，很可能已經接近去年8月的疫情巔峰。菲律賓大學疫情研究小組分析團隊和數名專家均警告，近來疫情轉趨嚴峻，可能是國內有並未被檢測出的變種病毒傳播所致。目前菲律賓衛生部掌握到的變種病毒包括：來自英國的B.1.1.7變種病毒、來自南非的B.1.135變種病毒和來自巴西的P.1變種病毒。

《ABS-CBN》報導，衛生部表示，昨日新增的病例，有2842例在馬尼拉大都會，該地區目前共有2萬5732例活躍病例。目前馬尼拉大都會 （Metro Manila）在「ㄧ般型社區隔離」(General Community Quarantine, GCQ）的狀態，是菲律賓對疫情管制措施中第二寬鬆的等級，目前實施從晚間10點到隔日早上5點的宵禁，並禁止部分民眾出門，例如未滿18歲或高於65歲的市民。

持續接種疫苗

《ABS-CBN》報導，今日，衛生部長Francisco Duque表示，希望在四月可以達到每日為45萬人接種疫苗的目標，而醫護人員、貧困的長者因為較易感染，列為優先施打目標，「我們預計設4500個注射站，每一個站點可以為100人接種疫苗，所以我們希望大約在四月的時候，一天能有4萬5000人接種疫苗。」

至今已有21萬5997名前線醫護人員已接種完成，政府希望在這個月達成170萬名醫護人員接種完畢的目標。菲律賓目前收到110萬劑疫苗，分別是60萬劑北京科興CoronaVac疫苗，以及50萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）。Francisco Duque說明，接下來，本月（三月）預計收到另一批90萬劑AZ疫苗，四月首週能收到140萬劑科興的疫苗。

政府先前表示，希望能讓5000萬到7000萬名成人或是全國1億800萬人口當中的三分之二，能在今年接種疫苗，以達到群體免疫（herd immunity）

《詢問者報》報導，國家COVID-19應對小組昨天晚間宣佈，菲律賓將從3月20日到4月19日之間，實施旅遊禁令，外國人、國外的菲律賓人都不得入境，僅允許海外菲律賓工人（OFWs）入境。

《Rappler》報導，菲律賓民航委員會（CAB）昨天也宣佈將限制菲律賓國門馬尼拉國際機場（Ninoy Aquino International Airport）運量，每天只允許最多1500名旅客入境，禁令將在3月18日生效，實施到4月19日。

Photo Credit: 中央社 圖為菲律賓軍方1日為士兵施打疫苗。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒