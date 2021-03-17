轉讓200萬劑AZ疫苗給巴拉圭？陳時中：台灣沒那個本錢

近日有外媒報導，稱台灣預計將200萬劑已經採購到的阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，轉讓給巴拉圭。對此衛福部部長陳時中表示，台灣沒那個本錢。而外交部也出面澄清，指該新聞為錯誤報導，跟台灣買的疫苗轉讓等沒有關聯，報導毫無根據。

轉讓200萬劑AZ疫苗給巴拉圭？陳時中：沒那個本錢

《ETtoday》報導，巴拉圭的疫情一直無法適切控制，近期有媒體報導巴拉圭向台灣尋求協助，希望我國可以把自美國爭取到的配額，先轉讓給巴拉圭救急。

根據巴拉圭當地媒體報導，傳出台灣向AZ採購4000萬劑中，將先讓出200萬劑供巴拉圭優先取得。

《中央社》報導，陳時中今（17）日上午在立法院接受媒體訪問時表示，台灣沒本錢轉讓疫苗，也從未接獲這樣的訊息。

外交部：錯誤報導，毫無根據

《聯合新聞網》報導，對此外交部發言人歐江安也在昨（16）日澄清，外媒報導台灣向AZ洽購4000萬劑疫苗中，將先讓出200萬劑供巴拉圭先取得，這是錯誤報導，跟台灣買的疫苗轉讓等沒有關聯，報導毫無根據。

歐江安表示，巴拉圭在無法取得足夠疫苗而面臨公衛危機之際，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴拉圭洽購取得疫苗。對巴拉圭正在進行中的交涉談判疫苗事宜，外交部不便評論，但這與台灣向AZ公司已採購的疫苗完全不相干。

《中時電子報》報導，歐江安表示，巴拉圭政府正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項之一。巴拉圭政府瞭解相關商業採購可能引起外界揣測，基於對台巴邦誼的重視及互信，巴拉圭政府已透過外交管道向我國政府進行說明。

另外，巴拉圭外長在接受媒體訪談時也公開強調，向中國洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

美國務卿與巴拉圭總統通話，籲持續與台灣合作

《中央社》報導，美國國務卿安東尼・布林肯（Antony Blinken）14日曾與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）通話，呼籲巴拉圭持續與台灣等民主夥伴合作，共同對抗疫情。

根據國務院事後公布的重點摘要，布林肯在電話中表示，在巴拉圭人民飽受疫情衝擊之際，美國重申對他們的支持，也列舉美國所提供的協助。此外，布林肯也呼籲阿布鐸，持續與包含台灣在內的區域、全球民主夥伴合作，共同對抗疫情與貪腐及增加政府透明度、究責制。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺