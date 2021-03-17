「四方安全對話」緊接著出訪日韓印盟邦，美國籌組「亞洲版北約」圍堵中國？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日起聯袂出訪亞洲，首站來到日本，與日首相菅義偉、外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行對談，結束後將立即訪問南韓，嗣後兩人兵分兩路，布林肯將返美到阿拉斯加偕同國安顧問蘇利文，與中共外事辦主任楊潔篪及外交部長王毅進行美中外交高層會晤，而奧斯丁將前往印度和印防長辛赫會面，美國國安團隊緊鑼密鼓的行程，背後深層的外交考量，值得持續關注。

美國縝密外交布局，從四方對話到出訪亞洲國家

拜登在12日和日、澳、印三國元首進行「四方安全對話」（QUAD）線上高峰會後，旋即展開由國安高層展開一對一與亞洲國家接觸，值得留意的是，布林肯和奧斯丁出訪前，以「美國的夥伴關係在全世界的力量倍增」為題投書於《華盛頓郵報》，內文表示美國將與盟邦夥伴一同對抗來自中國的侵害，必須聯合採取果斷的行動來共同追究中國的責任，而所謂中國的責任包括對新疆、西藏及香港的人權迫害，以及破壞台灣民主與多取南海主權。

布林肯和奧斯丁投書的時間點確實是巧妙的安排，這可以說這是一篇行前的說明文稿，也可以視為美國聯合盟友抗中的投名狀。

尤以布林肯在訪問完日、韓之後，將回到美國偕同白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加安克拉治與中共外事辦主任楊潔篪及外交部長王毅進行美中外交高層會晤，這份公開點名批判中國的文章一出，除了表示美國對盟邦夥伴合作的堅定態度，同時也表明美中之間是極度競爭的關係，中美會晤勢必會是一場艱難的會談。

從3月中旬美國一系列對外事務的安排來看，拜登的外交策略是井然有序且循序漸進，從四方元首共聚研商印太情勢，雖然先少直接挑明針對中國，但以各國元首提及當前的挑戰，無不劍指中國所帶來的國安威脅。此外，四方元首對話更要營造國家領導合作的氛圍，美國進而後續安排與單一國家進行會商，與日、韓、印國安高層接觸。

Photo Credit: AP / 達志影像

如此縝密的外交運作模式，所要傳達的意念便是「制衡中國」不是美國單方面的意識，而是集體多邊的共識。

印太合作圍堵中國，美中外交高層會晤氣氛尷尬

事實上，拜登延續了川普時期所遺留下來的戰略原則，也就是將中國視為美國的主要威脅，這完全合乎過去主流觀點的分析結果，「對抗中國」已是美國國內超越黨派的共識，跌破了部分「拜登友中」論點的眼鏡；不過，在戰術上，美國「圍堵中國」戰術有了改變，不同於川普的「美國優先」立場，而是將美國的利益「結合」盟友的利益，畢竟每一個國家對中政策的優先考量不同，必須考量各國對於中國威脅的重點，進而取得多邊的最大公約數。

有趣的是，這次美國國安高層在亞洲的旋風式訪問，還有國防部長奧斯丁的同框同行，美國與日、韓進行國安高層「2+2」的會談，以及奧斯丁接續將前往印度與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）會面，這背後所隱含的軍事合作意味相當濃厚，再加上4月將舉行四方各國與法國、阿拉伯聯合大公國的聯合海上軍演，不禁讓人猜測美國有意在印太地區籌組「亞洲版北約」（NATO of Asia）的軍事聯盟。

不過，雖然短期內美國與盟友的軍事合作勢必會全力展開，要進行區域性的軍事同盟恐怕仍有相當漫長的路要走，後續有待觀察。

Photo Credit: AP / 達志影像 前排右側者為印度國防部長辛赫

持平而論，現階段美國與盟邦夥伴的合作會是柔性的聯盟模式，縱然會有軍事合作的展開，也可能從過去雙邊軍演逐步擴大為多邊的聯合軍演，但，美方並不想因此陷入一種聯盟式的對抗，甚至出現「新冷戰」的格局，而且這恐怕也不符合其他國家的利益及現實，畢竟在全球化的時代，各國之間的關係相當綿密且複雜，尤其是與中國仍有繁複的經貿聯繫，而且美國在部份議題如氣候變遷、公共衛生等，與中國仍有合作的空間。

針對拜登上台後首場美中外交高層會晤，外界多數不表樂觀，認為美中雙邊將會是各說各話，美國會批判中國侵害民主人權的種種行為，在「三報一法六保證」下強調對台灣意願的尊重；而中國應當是老調重彈，除了重申一中原則，以及新疆、西藏、香港與台灣是內政不得干涉之外，恐怕還是「合則兩利，鬥則俱傷」的場面話。

兩方不致於惡臉相向，應當會在經貿議題、防疫合作等遞出橄欖枝，但猶如空中樓閣，雙邊要談判有成恐怕是遙不可及。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航