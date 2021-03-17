美墨邊境面臨20年最大移民潮，拜登呼籲：「不要再來了！」

（中央社）美國國土安全部長3月16日表示，西南部邊境正面臨20年來最大規模移民潮；總統拜登（Joe Biden）政府正試圖加緊處理中美洲孩童獨自跨越美墨邊境、大量湧入美國的問題。

《路透社》報導，國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，企圖跨越這條邊界的中美洲和墨西哥移民從去（2020）年4月起穩定增加，多數單身成人和家庭都被拒絕入境。

墨西哥和俗稱北方三角（Northern Triangle）的瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多國內貧窮、暴力和貪腐問題氾濫，多年來讓國人企圖在美國謀求更好生活，過去屢屢出現移民潮。

馬約卡斯在聲明中說，墨國和北方三角的情勢持續惡化，接連來襲的2個颶風讓生活環境更加惡劣，冠狀病毒疫情也讓邊境局勢複雜化。

馬約卡斯說：「我們將在西南邊境遇到比過去20年更多移民。」

美國海關與邊境保護局（CBP）上週表示，美國邊防人員今年2月在與墨西哥接壤的邊境執行了10萬441次的移民拘押或驅逐，是2019年邊境危機以來執行次數最高的月份。

馬約卡斯指出，遭驅逐的移民中，單身成人占多數，單獨行動的孩童則未遭遣返；有些孩子年僅6歲。

馬約卡斯說，政府正在打造一個聯合處理中心，以將這些孩童儘速轉移到衛生及公共服務部（HHS）監護下，並試著替他們尋覓額外庇護場所。

未成年移民的人數已超出收容能力

《美國之音》報導， 被發現越境且無人陪伴的未成年人由移民官員轉移到HHS的 庇護場所 。但是到達的兒童數量急劇增加，已經超出了收容能力。

此前為了限制 「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的傳播，官方減少了 40％的收容空間。 一位政府官員12日對記者說，因武漢肺炎制定的收容所容量限制於3月5日取消，但上週只有大約200張床重新上線。

當庇護所空間有限時，他們可能會被困在邊境拘留中心更長的時間 ，如果兒童和工作人員人滿為患，可能會對他們產生感染武漢肺炎的健康風險。

一位美國官員告訴《路透社》，截至11日早上，已有超過3600名移民兒童被關押在美國邊境設施中，是2月下旬人數的四倍多。 截至12日，HHS難民辦公室有大約8800名無人陪伴的兒童被拘留。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

拜登呼籲難民不要繼續湧向美國

《 Kansas News 》報導，拜登在3月16日播出的一次採訪中透過美國廣播公司向難民喊話：「我可以說得很清楚：不要來。」拜登繼續說：「我們正在建立（編按：原文中沒有提到拜登指的是「 庇護設施 」或是「相關政策」）的過程中，請勿離開您的城鎮、城市或社區。」

這些移民相信拜登的政府將比前任更歡迎他們，總統在接受採訪時試圖淡化這種看法，並告訴美國廣播公司的喬治・斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）「不是」，因為這些移民認為他的政府將允許他們留在美國。

造成這波難民潮的原因

對於這波難民潮爆發的原因《BBC》報導，共和黨參議員比爾・卡西迪（Bill Cassidy）表示：「你不禁會注意到政府的變化，而且（難民數量）還在激增。」

共和黨的其他人也表示，拜登改革移民政策的承諾推動了難民人數的增加。

專家說「開放邊界」的虛假謠言在大多數移民充滿暴力和貧困的原鄉社區中流傳。

遷移的原因多種多樣。 貧窮、幫派犯罪和自然災害是移民被迫離開家鄉的一些原因， 與疫情相關的失業也可能加劇這次的難民潮。美國 國土安全部長 馬約卡斯在聲明中提到，去年洪都拉斯的颶風可能是今年難民激增的因素之一。

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺