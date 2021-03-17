反送中短片《不割席》、《游牧人生》趙婷「辱華」等事件，傳中共封殺奧斯卡典禮直播

第93屆奧斯卡於台灣／香港時間15日晚間公布入圍提名，今（2021）年奧斯卡最讓台灣影迷關注的，就是台灣導演鍾孟宏的《陽光普照》能否入圍最佳國際電影，可惜最終《陽光普照》止步15強，而在國際電影這項目的入圍作品中，驚見香港代表《少年的你》，進而引發香港、中國的相關熱議話題。

Photo credit: 《少年的你》

然而，在本屆奧斯卡入圍名單中，也能見到由挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的反送中運動紀錄片《不割席》（Do Not Split）入圍奧斯卡最佳紀錄短片，再加上北京出生而後旅居歐美的女導演趙婷執導的《游牧人生》，也風光入圍奧斯卡6項大獎，雖然《游牧人生》目前在獎季收穫不斷，但日前爆出趙婷「辱華」的相關爭議，觸動了中共敏感神經，綜合上述原因，根據《中央社》報導，中共中宣部已經下令要求中國媒體避開相關的敏感言論，且隸屬官媒的央視將取消直播奧斯卡頒獎典禮。

在奧斯卡徵件時期，香港電影製片家協會選出由曾國祥執導、周冬雨、易烊千璽主演的《少年的你》出征奧斯卡國際電影（前身為最佳外語片）就引發爭議，爭議的點在於，《少年的你》講述的是中國學生面對高考時而身陷的尷尬與困境，加上《少年的你》拍攝地在中國，資金、創作團隊也有來自中國的成分，被外界質疑《少年的你》為披著香港的皮，實則流著中國的血，這樣的「中國故事」無法代表香港。

但《少年的你》在規則上仍舊符合奧斯卡最佳國際電影的入選條件，且最終也算爆冷地入圍，又再度掀起討論。而根據《中央社》報導，中國「五毛」網友近期爆料導演曾國祥曾在2014年前往香港「雨傘運動」抗爭現場，也因此指控曾國祥為「港獨導演」。

這一連串的事件，都讓中國、香港不得不注意《少年的你》所引起的輿論壓力。

而由挪威導演哈默執導時長35分鐘的紀錄短片《不割席》就更為明確，記錄了香港「反送中」示威、抗爭的真實畫面，在《不割席》的官方簡介中寫著：「從香港抗議活動的中心講起，2019年，中國政府擬議法案將犯罪嫌疑人引渡到中國內地，而後整個香港逐步擴大抗議活動。

經過一年的發展，《不割席》體現了抗議者的決心和犧牲，而政府單位仍強烈反擊，以及通過北京支持的國家安全法。」

在得知入圍奧斯卡之後，導演哈默也在推特上表示：「希望《不割席》能有助於引起世人關注北京如何壓制基本人權。」對於《不割席》的入圍，根據《蘋果日報》報導表示：「對不少香港人都相當鼓舞。」

Our movie about the protests in Hong Kong and the aftermath – Do Not Split 不割席 – is nominated for Oscars for best short documentary. Hopefully it can contribute to create attention around how basic human rights are suppressed by Beijing @CharlotteCook @fieldofvision pic.twitter.com/puIEBKdB6E — Anders Hammer (@andershammer) March 15, 2021

另一方面，趙婷憑藉的《游牧人生》成為奧斯卡首度以導演身份入圍的「有色人種女性」（woman of color），除了最佳導演的項目，趙婷也憑藉製片、編劇、剪輯師身份入圍了最佳影片、改編劇本和最佳剪輯，加上這3項提名，趙婷個人入圍奧斯卡4項大獎，成為奧斯卡史上單屆最多提名的女性，刷新紀錄。

事實上，趙婷的《游牧人生》在去年威尼斯影展進行世界首映，而後拿下最高榮譽金獅獎後，就不斷以「華人」、「女性」等身分打破電影獎項的紀錄，從威尼斯、多倫多、金球獎、英國奧斯卡、各大工會、影評人協會獎等等，皆能看到趙婷的入圍和獲獎，《游牧人生》是本屆最受肯定的電影。

Photo Credit: 探照燈影業提供 趙婷

但在諸多榮耀加身的同時，趙婷則遭到起底，被爆出在2013年接受《Filmmaker》雜誌訪問時曾提到，她年少時的中國是「一個充滿謊言的地方」。

然而根據 《綜藝報》報導， 該雜誌於今年2月中 刪除了該專訪的這部分。而趙婷2020年接受澳洲媒體採訪時更說， 「如今，我的國家是美國」（The US is now my country）。

而 趙婷接受採訪的澳洲媒體《澳洲新聞網》已於今年3月更新該文，不僅刪去上述發言，更於文末加註說明，稱去（2020）年採訪內容誤將趙婷原稱「美國不是我的國家」 （The US is not my country）寫成 「如今， 我的國家是美國 」 （The US is now my country）。種種事件都讓趙婷成為中國網友的眾矢之的，而目前在歐美國家備受愛戴的 《游牧人生》，也還不確定是否能在中國上映。

今年奧斯卡有 《少年的你》、《不割席》和《游牧人生》，《自由亞洲電台》就報導：「多位大陸官媒工作人員向本台透露，各大傳媒已收到中宣部指令，由於香港民眾「反送中」紀錄短片《不割席》以及常發表敏感言論的華裔導演趙婷均入選最後5強名單，為堅持政治正確，要求官媒低調處理，選擇不敏感的內容報道，中央電視台亦將取消直播。」

奧斯卡頒獎典禮，許多影人會藉此場合發表政治宣言或環境倡議，例如去年影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）就在台上發表對人權、動物權等看法，而布萊德彼特（Brad Pitt）也趁得獎之勢在台上調侃當時總統川普（Donald Trump），李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）以《神鬼獵人》拿下奧斯卡影帝時也大聲疾呼環境議題，至於李察吉爾（Richard Gere）更曾在奧斯卡中，抨擊中國對西藏的諸多不公。

而對於台灣人來說，印象最深刻的頒獎典禮宣言，應該就是兩年前在第55屆金馬獎中，憑藉《我們的青春，在台灣》拿下最佳紀錄片的傅榆導演，在台上說：「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」後續引發一連串的政治風波，而中國至今仍抵制金馬獎，因此，各大頒獎典禮上，的確都有中國不可控的場面會發生，有鑑於此，央視也經常採取錄播的方式在中國轉播。

今年奧斯卡受到疫情影響，從2月28日延期至4月25日舉辦。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺