拜登團隊首場外交出訪，美日「2+2會議」討論民主價值同盟合力抗中

編譯：吳宗宜

美國國務卿及國防部長首次出訪日韓

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將在3月15至17日訪問東京，兩人16日將與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）舉行2+2會議，而後於17到18日造訪首爾與韓國外長鄭義溶（Chung Eui-yong）與防長徐旭（Suh Wook）進行2+2會談。

在首爾會議的結束後，布林肯將前往阿拉斯加與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）碰頭，並與中國外交部長王毅，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行另一場2+2會面，而奧斯汀則將前往印度會見印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與其他國安官員，討論加強美印安全合作。

布林肯和奧斯汀的出訪，是拜登政府的首次內閣高層訪問，目的是向亞洲的盟友們證明並維繫美國在此區域的影響力，而這也代表了這趟旅程中的會晤，多半會是在談中國及北韓帶來的威脅。

美、日、澳和印度剛以視訊方式於3月12日舉行「四方安全對話」（QUAD），會中討論四方如何在安全、經濟、疫苗等議題上聯手抗中，而布林肯與奧斯汀的出訪則代表著，美國盼加強與日韓此兩個傳統盟友的關係。

布林肯在對美國駐日本大使館演講時表示，「我們的出訪是為了重申美國與各國的同盟是我們和平、繁榮與安全的基石。」

布林肯也提到，「美日兩國堅守民主、人權、法治等價值，但這些價值在世界上的許多地方都正遭受威脅，例如緬甸與中國。」

布林肯和奧斯汀除計畫維繫與日韓等盟友的關係，在保證維護區域的安全外，也希望與之討論如何面對越發強硬的中國、北韓核威脅以及武漢肺炎疫情的發展。

從高層首次出訪看拜登政府的印太政策

首任國務卿出訪的國家，可以看出美國新政府當前的外交政策重點，在2001年時，小布希（George W. Bush）政府的首任國務卿鮑爾（Colin Powell）首先出訪了墨西哥，而後是埃及、以色列等中東國家，展現了該政府以中東為主軸的外交政策。

在2009年時，呼應歐巴馬（Barack Obama）政府的「重返亞太」（Pivot to Asia）政策，時任國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在首次出訪時訪問了日本、韓國、印尼等亞太盟友，並於最後訪問中國，展現美國交往與制衡中國並進的兩手策略。

而在2017年時，甫上任的國務卿提勒森（Rex Tillerson）除參加位於德國的G20峰會外，首次出訪的國家便是墨西哥，目的是以雙邊外交的方式處理移民與不公平貿易問題，而後也訪問日本、韓國及中國，展現川普（Donald Trump）政府對於印太（indo-pacidic）區域的重視與聯合傳統盟友制衡中國之態勢。

從歐巴馬政府以降，印太（亞太）區域成為美國新政府外交政策的重中之重，而拜登（Joe Biden）政府也延續這樣的基調，派遣首任國務卿甚至國防部長赴日韓訪問，鞏固美國在此區域的傳統盟友，而訪問國家中特地排除中國（不願順道赴中進行談判），反而加入印度的作法，再度呼應美國近年力推「民主價值同盟」（alliance of values）對抗中國的策略。

拜登上任的首月，表達了亞太地區將是其外交政策重心，在他「美國回來了」（America is back）外交主軸下，他政策的重心是維護此區域的穩定。

在和印度、日本及澳洲的線上四方會談上，拜登重申「一個自由且開放的印太地區是必要的，美國承諾會和我們的夥伴和盟友們共同維持區域穩定。」

根據《路透社》報導，雖然拜登一直說會改變川普政府對中國具顯著敵意的政策，但他目前的政策卻完全沒有展現這樣的想法，事實上，他重新採納了前朝的幾項政策如持續制裁中國在新疆、香港的反人權作為，並與川普政府一樣直接完全拒絕了中國在南海的主權主張。

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盟國討論議題重點

中國威脅將是本次各會議談論的主軸，從南海、東海自由航行權問題到半導體供應鏈安全問題，從北韓核威脅到緬甸軍事政變，中國都是不可避談的焦點。

1.南海議題：自由航行權，中國加強軍事威脅

中國在東海和日本有主權之爭，也和東南亞國家在南海主權問題上有爭端，其海警人員經常驅趕甚至擊沉他國的漁船。

日本防衛大臣岸信夫說，「我跟奧斯汀都一致同意中國在一月通過的《海警法》（此法第47條授權中國海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，經警告無效後，中國海警可以使用武器），使得區域緊張情勢加劇。」

日本外務大臣茂木敏充也表示，此次和布林肯的會談最重要的就是關於中國問題，「我們對於中國單方面試圖改變東海和南海的現狀表達強烈反對。」

2.北韓核威脅

白宮聲明指出，平壤至今仍強硬的拒絕對話，北韓則在3月16日時警告拜登政府，美國如果想要和平，就不要「招人厭惡」（causing a stink）。

一位資深官員告訴《南華早報》，美國自上個月早已透過多種管道試圖接觸北韓官方，但至今為止仍未得到任何回應，這也就更顯示與周邊國家協商北韓議題的重要性。

在和日本外務、防衛大臣的2+2會議上，布林肯說，「我要和日本合作，並且和北韓協商無核化。」

《南華早報》分析，過去四年川普政府所使用的交易式（transactional）的，甚至情緒性（temperamental）的外交策略，使美國與兩國間的關係變得不穩，而他也打破了外交慣例，三度與北韓領導人金正恩直接會面。透過這次的會談，拜登政府將試圖恢復美國和日韓間關係，並合作解決北韓問題。

3.疫苗分配：資助印度加速生產疫苗對抗中國疫苗大外宣

根據《路透社》報導，「在3月12日的四方會談上，美日澳印四國宣布將協助金援印度製造疫苗。」

一位不願具名的官方人士透漏，「這項協議由美國、日本與澳洲簽署，著重在協助印度生產美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）和嬌生（Johnson & Johnson）的疫苗。」他也提到，「四方會談中一個主要議題是如何加速疫苗的生產、分配及對抗變種病毒。當你越快接種疫苗，越可能抵抗病毒的變異，這個今（2021）年即將上線的倡議實質上會增加我們全體的抵抗力。」

本次出訪被期待能處理四方會談中未討論到的逐漸重要的問題，包括承諾對亞洲國家提供武漢狀肺炎疫苗及氣候變遷等。

似為回應四方會談的決議，稍早中國國務委員兼外交部長王毅表示，中國經國際奧委會同意，願意提供疫苗給奧運選手，但此項決議馬上遭日本及澳洲拒絕，因為中國研發的疫苗未公布三階段臨床實驗的數據，疫苗的效用及潛在副作用令人擔憂，澳洲奧委會的執行長卡羅爾（Matt Carroll）更表示，各國將會按部就班的實行接種計畫，也不會施打中國的疫苗。

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核稿編輯：羅元祺