札幌地院判政府不承認同婚「違憲」創首例，審判長：違反憲法人人平等原則

（中央社）住在北海道的3對同性伴侶針對日本政府不承認同性婚姻，控告政府違反憲法「婚姻自由」原則。日本《共同社》報導，札幌地方法院今（17）天一審判決日本政府違憲，創下日本先河。

原告是2對男同志伴侶與1對女同志伴侶，都是在2019年1月提出結婚登記申請但不被受理，同年2月提告。

首例違憲判決，應會影響導入同婚的討論

《朝日新聞》報導，審判長武部知子在判決中指出，性傾向無法依照人的意志變更或選擇，政府不承認同性婚姻，是違反憲法第14條法律之下人人平等的原則；只是國會難以立即認知到這是違憲，對於原告指控國會未訂定承認同性婚的法律是違法與不作為，則予以駁回。

《共同社》報導指出，札幌地院審判長武部知子做出首例違憲判決，應會影響導入同性婚姻的討論。

日本憲法第24條規定「婚姻基於兩性合意即可成立」，民法用語則是「夫婦」，因此日本政府對結婚登記的法律解釋是以須為「男女」為前提。

《日本放送協會》（NHK）報導，原告認為依憲法規定，只要雙方當事人在自由與平等下有結婚的合意，即可成立婚姻，並沒有禁止同性結婚。

被告日本政府則認為，憲法規定是以異性間的結婚為前提，並沒有設想同性結婚。民法與戶籍法上的「夫婦」用字，是指「男性為夫、女性為妻」，因此不承認同性婚姻。

日本全國目前有5起類似的同性婚姻集體訴訟，今天札幌地院是首例判決。

審理過程中有律師當庭出櫃，地院判決不保證同婚合法化

《日本時報》報導，日本的婚姻平權運動者對於訴訟案寄予厚望。

相較於其他地方法院，札幌地方法院的法官迅速地處理此案，也展現了願意親自聆聽原告以及他們家庭說明的意願。過程中，訴訟案律師團的一名律師加藤丈晴（Takeharu Kato），還在法官面前出櫃表示自己是男同性戀。

日本同志團體「彩虹多樣化」（Nijiiro Diversity）的負責人村木真紀（Maki Muraki）表示自己對於判決結果感到興奮，「如果判決結果對我們有利，這將會是個希望的指引。這象徵著日本最終是朝著改變的方向前進。」

札幌的同婚訴訟案是前（2019）年在日本各地提出的集體訴訟中，最早獲得宣判的一案，對後續其他訴訟的判決影響極大。雖然每個地方法院都被賦予自治權，札幌地方法院作出的判決能可能影響到東京、大阪、名古屋等地的訴訟。

律師團表示，除了較晚在福岡提出的訴訟，其餘訴訟案的文字內容與架構幾乎都相同，其他地方的法官若是想要做出與札幌案判決有極大差異的判決，恐怕有相當的難度。

然而，目前即使目前日本政府對同婚的否認，在地方法院被判定違憲，並不等同保證同婚的合法化。推動同婚合法化的政治力量仍舊是相對冷淡。除非是來自最高法院的判決，否則立法機關不會有壓力著手修法。

在諸多已開發國家漸漸給予同性婚姻法律上的認可後，日本尚未合法化同婚的形象就愈來愈鮮明。2019年，台灣成為亞洲首個承認同性婚姻合法的國家。

但這不等同在日本沒有任何推動同性婚姻的動力存在，例如東京的澀谷和世田谷兩區就在2015年制定條例，給予同性伴侶類似法律上婚姻關係的肯認。日本也有愈來愈多公司修改內部的規定，將同性伴侶的員工視為配偶，並且給予他們應得的家庭福利。

先前由三個倡議團體聯合發起一項名為「企業挺婚姻平權」的活動，有將近150間企業表示他們支持同性婚姻，包含傳統的日本商業巨頭日本菸草產業（Japan Tobacco）和松下電器（Panasonic）。

依據日本廣告巨頭電通（Dentsu）2018年所釋出的調查，年齡介在20－50歲之間、自我認同為異性戀的受訪者，有78.6％表示他們支持同性婚姻，支持度在20歲此一年齡層最高，為87.3％。

札幌同婚訴訟案律師團之一的加藤丈晴，曾在去（2020）年10月告訴審理法官，「現在只剩下日本的法律聞風不動。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺