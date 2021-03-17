33%醫護願接種AZ疫苗，陳時中：不算少，有其他廠商或國產疫苗醫護還是優先

首批抵台的11.7萬劑牛津AZ疫苗將完成檢驗，指揮中心昨（16）日公布醫事人員接種意願調查，第一波約有6萬人願意施打，其中第一線人員約占43%、第二線人員約28%，整體大概接近33%。

今天在立法院衛生環境委員會，有多位立委對此提出質疑；衛福部長陳時中則表示，整體約有3成3願意接種，這樣比例並不算低，如果醫護人員不願打AZ，可以繼續等待其他廠牌或是國產疫苗，都依然會是施打順序中「最優先」的族群。關於AZ疫苗的問題紀錄、國產疫苗的相關資訊，國衛院將整理資訊後對外說明。

陳時中：三成願打AZ，比例不算低

雖然開打在即，但AZ疫苗卻在歐洲傳出過敏、血栓等不良事件，目前也已經有21個國家地區暫緩施打，包含德國、法國、奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、丹麥、挪威、冰島、義大利、西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯、荷蘭、剛果民主共和國、委內瑞拉及愛爾蘭等。

陳時中今天上午在立法院備詢時表示，直接照顧疑似及確診個案第一線醫護共2.2萬人願接種、約占43%；非直接照顧的第二線醫護則約3.7萬人、28%願接種，整體約6萬人、33％願意施打，「這樣的比例並不算低」，而未來還有莫德納、國產疫苗等會陸續開打，接種意願應該會逐漸提高。

指揮中心發言人莊人祥昨天下午在疾管署疫情週報中表示，指揮中心近期針對全國專責醫院調查，至今已有超過9成醫院回覆，在風險等級一、直接照顧疑似或確診個案的醫事人員中，一共調查5.2萬人，其中擬接種人數共2.2萬人、約占43%。

莊人祥說，至於風險等級二、非直接照顧確診或疑似病例醫事人員方面，共有13萬人回覆，擬接種人數共3.7萬人、約占28%，因此整體看來預計有超過6萬人、約33%醫事人員有意願接種，這份名單主要方便醫院、衛生單位安排疫苗分配，即便醫事人員臨時改變意願，實際施打時都能再做調整。

立委要求「疫苗科普教育」，國衛院將建立資訊平台

召委陳玉珍在主持會議時也補充，他自己個人要帶頭打任何疫苗都沒問題，「畢竟古人常說生命輕如鴻毛、死不足惜，也就是打死也不足惜，我個人生命沒那麼重要」，但她也強調，目前多個國家暫緩施打AZ疫苗，衛福部有責任清楚說明，讓國人安心。

民眾黨賴香伶則表示，台灣現在拿到11.7萬劑AZ疫苗，若是衛福部食藥署今完成封緘程序，最快是本周或下周就可開打，但現在有十多個歐洲國家暫停施打，如此會不會影響國內開打時間，是否等到疫苗確定安全後才開打？陳時中則回應，疫苗一定要有符合科學證據及安全考量才會開打，確實不排除等到都安全後才開始打，台灣有本錢可以等，往後若有莫德納、國產疫苗等，醫護人員等接種對象都可以自行選擇廠牌。

民進黨洪申翰則表示，現在很多疫苗副作用的相關消息，會讓人民不安，強烈建議衛福部應該要進行「疫苗的科普教育」，傳遞正確知識。蔣萬安則問，如果歐盟和WHO最後建議暫緩，台灣目前以AZ疫苗為大宗的採購策略要如何因應。

對此，陳時中表示，目前歐盟和WHO都建議繼續施打，如果之後真的建議暫緩，台灣會依據專家的研究評估來做決定，其他疫苗也會持續採購。另外醫護人員不管在哪種疫苗、國產或是其他廠商都還是屬於最優先施打族群，「假設1個護理師現在不願打AZ，之後莫德納疫苗來了，也還是按照施打優先順序排，他還是最優先可以決定打不打。」

陳時中也認為，目前適當的宣導很重要，疫苗相關訊息除了在衛福部官網外，也在疾管家app和記者會宣布，近來也請國衛院就科學化資料做整理，會把相關的紀錄和各國狀況都彙整；將於本週五召開相關記者會對外說明。

衛環委員會首次「秘密會議」，但陳時中仍對疫苗封口

指揮中心對於疫苗進度始終保持低調，包括供貨時程、價格等，都因保密條款很少願意對外透露，即使是在指揮中心記者會上也都「問不出來」；今天衛環委員會首次召開1個多小時的「秘密會議」，不過立委們認為，並沒有獲得太多與疫苗相關的「機密」資訊。



國民黨立委陳以信就表示，關於對外採購合約的資訊，陳時中在會議中全部不肯透露；他認為陳時中根本搞錯了自己的身分，陳以信解釋，我國對外採購合約終究是國際私法的合約，就其內容對外保密，只是私法上的民事義務；今天陳時中坐在立法院秘密會議中，對立委的質詢監督則是他作為政務官，在公法上的憲法義務。陳以信表示，「陳時中搞錯2種義務的輕重優先順序，把私法的民事義務看得比公法的憲法義務還重。」

蔣萬安和陳玉珍則稱，「這是沒有秘密的秘密會議」，關於各界關注的疫苗進度，在會議中根本完全沒提到，還有立委開玩笑表示，「開這種會議壓力好大，是不是擔心立委聽到了，晚上睡覺講夢話講出去，被老婆聽到之後就傳出去了，所以不能告訴立委？」

陳時中今天則再次重申，根據規定，雙方在合約履行後仍須保密5至10年，有些合約甚至沒有明確訂定出期限，目前全球疫苗仍不足、全球都在搶，屬賣方市場，價格上的談判空間已經很少，如果不慎洩密、違約，最壞的結果可能會面臨廠商停止供貨，甚至未來不願再與我國談採購事宜，他也是「有口難言」。

國產疫苗進度如何？

台灣三大國產疫苗廠中，包含高端疫苗和聯亞生技都已經進入二期臨床試驗。進度較快的高端疫苗，18-64歲青壯年族群已經收案完畢，共2960人加入臨床試驗，目標是各年齡層3700人加入臨床試驗。而聯亞生技64歲以下族群也已經收到9成滿。但兩家疫苗廠針對65歲以上的高齡受試族群，人數則相對不足。

陳時中今天備詢時表示，目前高端跟聯亞預計7月多可以做到量產，台灣會同時擁有國產跟進口疫苗，施打順序還是按照十大類優先接種，可以自由選擇打國內或進口疫苗。至於他自己會不會打國產疫苗？陳時中則表示，日前曾說過，「他希望自己有很多隻手，可以打很多種不一樣的疫苗」。

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核稿編輯：羅元祺