集三大惡魔球種於一身：Dustin May為何能成為道奇的未來王牌？

文：張尤金

2020開季前幾天才被下放到訓練基地的道奇新秀投手Dustin May，從沒想過自己會用這樣的方式重返大聯盟。

近年來先發投手戰力不虞匱乏的道奇球團，2020年開季前突然捉襟見肘：原訂生涯第九次擔任開幕戰先發投手的Clayton Kershaw，賽前因背傷被放進傷兵名單，加入Alex Wood的行列；2019年表現優異的柳賢振轉投藍鳥；前田健太被交易，與成為自由球員的Rich Hill一前一後來到雙城；年輕新星Walker Buehler值得高度期待，但Ross Stripling、Julio Urías表現起起伏伏。

菜鳥Dustin May臨危受命接下開幕戰先發重任，雖然投不滿五局就退場，4.1局被打出七支安打但只失一分（四次三振無四壞），率領道奇在開幕戰以8:1輕騎過關。其中，開幕戰這幾球最絕殺：

Celebrate #OpeningDay with some filthy pitches from Dustin May. pic.twitter.com/XSuZ9YMKyp — MLB Pipeline（@MLBPipeline） July 24, 2020

隊友Mookie Betts對他讚譽有加：

「他真是不可思議。不久前我才和他在場上對戰過，我很清楚他有什麼投球武器、以及他會怎麼投，但他在這場臨危受命的比賽表現令人驚奇，最後只丟一分，對於這樣的表現你不能再要求更多了。以我們的進攻火力，如果投手群投出這樣的表現，我們將能贏得一大堆比賽。」

以下是他在這場比賽的投球精華：

來自德州的羞澀大男孩

出生於德州沃思堡（Fort Worth）市近郊，Dustin May的父親在知名甜點店Little Debbie工作，母親則是中學的助理校長，他個性羞澀，從小和哥哥、妹妹一起長大。

May三歲開始打樂樂棒球，加入少棒隊的第一年曾經在三場比賽狂打13支全壘打，但他一直到高二才專注在投球。

身高198公分的May，事實上高一那年他「只」有175公分，速球球速介於80-84mph；升高二的暑假雖然長高15公分，但因為下背部和膝蓋受傷，他一直到高三才真正爆發，球速躍進到88-90mph，高中畢業前進步到95mph以上。在與德州理工大學簽下入學意向書之後，May最後選擇在2016年選秀會以第3輪（全部第101順位）加盟道奇。

他最愛的電影是《亡命關頭》系列，而在拿到100萬美元簽約金之後，他的第一筆大開銷是買了一輛BMW中古車。

MLB官網認證的三大惡魔球種

一頭爆炸捲髮，誇張的高抬腿，你很難想像Dustin May擁有如此過人的投球天分。道奇農場新秀排名第二，全聯盟新秀排名第23，May努力證明自己屬於大聯盟舞台。

這是他在開幕戰讓對手八次揮空的球種／進壘點／投球軌跡，包括伸卡、卡特、曲球都有讓對手揮空的能力：

MLB官網認證May有三大惡魔球種（three demon pitches）：

球速逼近三位數、變態軌跡的伸卡球

開幕戰第一局對上Pablo Sandoval的第一球，May投了一顆99.1mph、由左向右橫向位移高達18英吋的伸卡球：

Dustin May, Filthy 99mph Sinker Movement. 😷 pic.twitter.com/P1htlpFtRP — Rob Friedman（@PitchingNinja） July 24, 2020

18英吋是什麼概念？本壘板寬度也才17英吋，換言之，這一球要從好球帶一側橫向位移到另一側，綽綽有餘！

不過對照May2019年球季初上大聯盟的伸卡球均速落在96mph、平均橫向位移16.8英吋，這一球也只是他的日常罷了。

一個數據：能投出這種等級球速與橫向位移的伸卡球，全大聯盟只有紅人先發投手Luis Castillo能與之匹敵，所以要說May擁有全大聯盟最頂級的伸卡球並不為過。

面對右打者，May能用類似「開後門」的方式，將伸卡球精準投在打者好球帶外角低的位置：

他也能投「開前門」的內角伸卡球。如下面影片所示，這一球簡直是從右打者好球帶外側橫掃至內側，而且球速高達98mph：

極速95mph的卡特球

May的卡特球均速落在93mph，而且有能力投出滑球等級的橫向位移。就如Max Scherzer，這顆卡特球是他對戰左打者的重要武器。

每分鐘高達3,000轉的曲球

曲球在May的三大惡魔球種雖然排名殿後，但轉速與球速相對於一般投手已經是極品了。他在開幕戰的曲球均速87mph、轉速3,000rpm，去年球季全大聯盟曲球的均速只有79mph、平均轉速2,500rpm。

2019年球季May的曲球平均轉速3,058rpm，全大聯盟排名第七，下墜幅度則較大聯盟平均水準還多出4.6英吋。但一個值得注意的改變是他2020賽季的曲球球速明顯高於2019年均速83mph，這會讓他原本已經夠變態的曲球變得更難打：

Dustin May's last pitch: 86.7mph, 2,991 rpm power curveball. Sorry Wilmer pic.twitter.com/Jge5PrPqwJ — David Adler（@_dadler） July 24, 2020

這是上述三大惡魔球種的共軌效應：

Dustin May, 99mph Sinker, 94mph Cutter and 86mph Curveball, Overlay（synced at release）. pic.twitter.com/Kj4SMz3dgl — Rob Friedman（@PitchingNinja） July 24, 2020

2019年8月初才在大聯盟初登板的Dustin May，對比兩名前輩Kershaw和Buehler，May顯然還有很長一段路要走，但他的球種與潛質被許多專家譽為道奇的「未來王牌（future ace）」。他之後的發展會如何？讓我們拭目以待。

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