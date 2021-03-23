《當呼吸化為空氣》讀後感：住院醫生訓練最後一年，他發現自己罹患肺癌第四期

年華正盛、肆意職場的時候，卻發現自己身患絕症，那是什麼樣的心情？

36歲的保羅（Paul Kalanithi）即將完成腦神經外科住院醫生訓練的最後一年，結業後正可以大展拳腳；他和當內科醫生的太太露西正計畫生兒育女，兩人是不折不扣的人生勝利組，有著美好的未來。

然而當他看見自己的電腦斷層掃描報告時，簡直無法相信自己的眼睛──肺癌第四期。

突然間，他從一個醫生變成了一個病人。

他與太太決定在開始療程之前，以人工受孕方式執行他們的生育計畫，而露西也順利懷孕了。

一開始保羅的抗癌藥物治療效果絕佳，過不到幾個月他已經可以回到手術室工作、工作時間也不斷增加。他靠著止痛藥撐過每一天，也順利完成了最後一年的住院醫生訓練。

就在畢業典禮前不久，他的腫瘤復發了；他不得不辭去工作。畢業典禮當天，他因為化療反應不得不再度進入醫院，錯失了自己的畢業典禮。

第二次的治療失效之後，他進入第三線的癌症治療。在這同時，他的女兒也順利出世了。

此時他的腫瘤已經從肺部擴散到腦部，在他的女兒8個月大的時候，他因為呼吸衰竭而去世，地點就在他曾經工作多年的醫院，病房距離幾個月前女兒出世的房間不到200碼。

年輕時的保羅曾經想過，如果有40年的職涯，他會希望在前20年當一個優秀的腦神經外科醫生，而後20年則當個作家。

這本書《當呼吸化為空氣》（When Breath Becomes Air）正是保羅的遺作。他在書裡提到了他的成長歷程、如何從一個醫學院學生變成資深住院醫師、從醫生變成病人身分轉換的心情，以及面對死亡陰影的掙扎。

圖片來源：《When Breath Becomes Air》英文版書封

最後一章是保羅的太太露西執筆的，因為保羅在過世前幾天已經無法寫作。我認為露西執筆的那一章是本書最有力、最畫龍點睛的部分。

露西描述娓娓道來保羅過世前的最後幾天，筆調感傷，但沒有哭天搶地的悲情。

保羅希望能有意義地活著，要求不要進行病危急救。家屬在病房內看他的氣息越來越弱，淚眼婆娑陪他過了最後幾個小時。

在這個忌諱談「死亡」的社會，這本書提供了不同看待死亡的觀點：

作為一個外科醫師，保羅有成功的手術案例、也有搶救不及以致「無力回天」的挫折感；這讓他深刻體會到，醫生面對的不僅僅是攸關病人生死的醫療方案，也包括病人家屬的心情。當然，在手術台上搶救自己的同班同學，則又是另一種沈重。

與一般癌症病人五階段心理歷程（否定期、憤怒期、討價還價、憂鬱期、接受期）不同的是，保羅的心情由一開始平靜接受事實、藥物治療初期生效讓他覺得希望無窮；之後卻狀況急轉直下，第二線、第三線藥物也失效的失望、憤怒。心路歷程與一般癌症患者恰恰想法，滋味自是不同。

最特別的是，他們在保羅患病期間做了一件他們一直想做的事──以人工受精方式生下了他們的女兒。於是保羅與露西有機會體驗初為父母的的感受，而保羅的生命也得以另一種方式延續。

保羅和露西的經歷令人唏噓，但他們面對病痛展現的堅毅和勇氣，讓人佩服不已。

露西在懷孕過程當中需要照顧罹癌的丈夫，生產之後在照顧新生兒之際，同時也必須面對丈夫身體每況愈下的現實，箇中滋味應該不是一般人能體會。

成長的喜悅與死亡的陰影縱錯交織，那是怎麼樣的心情？

在黑暗中仍然可以專心注視亮光，那是何等強大的靈魂？

《當呼吸化為空氣》也是一本關於「送別」的書。

保羅在生的最後幾個月，他的父母親和兄弟搬到他的住家附近，與露西一起照料保羅。

這段期間，保羅在病痛中完成了這本回憶錄的大部分章節，回想自己如何從主修文學改行學醫的心路歷程，也談到了自己第一次面對病人死亡的震撼；到「死亡」成為工作的一部分，一直到面對自己生命的終結，等於是一種與自己告別的旅程。

但保羅並沒有完成這本書。這本書的最後一個章節是露西執筆的。她描述他們度過的最後一段時間，特別是在醫院的最後一天，娓娓道來家屬沈默共度的最後幾個小時，讓讀者一起與他們重新經歷了告別的過程。

保羅過世之後，露西一邊繼續她在史丹佛醫學院的教學工作、一邊照料9個月大的女兒，同時和出版社編輯繼續合作完成保羅的出書計畫。

她在保羅曾經寫作的書桌前，完成了這本書的最後一章、校對文字，代替保羅出席出版社的宣傳活動。她以一種獨特的方式思念她的丈夫，讓他的生命透過文字而延續。

於是，送別死亡之後，生命以另一種型態呈現，而告別也是另一種相聚的開始。

弘一大師李叔同臨終前所說「悲欣交集」，正是如此。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航