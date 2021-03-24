《好文案，都有強烈的畫面感》：在資訊飽和時代，文案是拳擊手套還是羽毛？

文：蘇芯

【影響力方程式】

「貴」媒體時代正在退出舞臺。過去，企業可以花重金投放主流管道（報紙、電視等），使用這些聲量巨大的「麥克風」向受眾灌輸品牌觀點、推銷產品。

如今，隨著管道去中心化、垂直KOL崛起，受眾好像身處資訊的海洋，品牌的聲音在進入傳播管道後會被迅速稀釋，受眾受到刺激的臨界值正在不斷提升。資訊飽和的時代不歡迎孱弱的聲音，我們需要付出更多的心力去研究傳播邏輯和表達技巧，才能構建起自己的影響力。

關於影響力的變量和它們之間的關係，《紐約時報》（The New York Times）暢銷書作家克里斯．布洛根（Chris Brogan）曾提煉過一個影響力方程式，如下圖所示：

Photo Credit: 寶鼎出版

可以看到，在這個方程式中，「對比度」是最重要的一個要素，它是指資訊的差異性、區別度，這是資訊爆炸時代品牌脫穎而出的前提。

「觸及率」很好理解，它是指資訊抵達受眾的量；資訊觸及的受眾基數愈大，內容影響力擴大的機率就愈大。比如YouTube頻道的訂閱量、FB粉絲專頁的粉絲人數，都在很大程度上決定了內容的閱讀量，即觸及率。

如果觸及率是指我們和多少人打交道，提升「曝光度」就是指我們多久和他們打一次交道。曝光度的關鍵在於把握曝光的時間點、頻率、節奏等，比如FB粉絲專頁的經營者需要知曉用戶閱讀的高峰期分布在哪些時間點，最符合目標用戶需求的推播頻率是什麼，依照這些規律去發布會獲得更好的流量。

「表達方式」更多涉及具體的文案技巧。天底下新鮮的道理並不多，同樣的道理用不同的方式進行表述，產生的效果可能判若雲泥。

「信任度」是決定影響力的一個關鍵因素，它關係到品牌與用戶之間的黏著度，也和傳播的轉化率等密不可分。

「共鳴程度」，也就是經常被人們掛在嘴邊的「上心」（放在心上）。只有具備了洞察人心的能力，才能賦予內容激起心智共鳴的力量。一般而言，品牌的觀點需要觸及用戶已有的知識沉澱，激起漣漪，才能引發共鳴和理解。

在這個影響力方程式中，觸及率、曝光度屬於彈性不大的變量，而對比度、表達方式、信任度、共鳴程度這四個變量效果提升的策略與技巧，是我們需要掌握的。

對比度：資訊飽和度與傳播率的拋物線

新媒體時代拒絕含糊的觀點，資訊的對比度愈高，被受眾識別、接收的機率就愈高。然而，資訊愈新愈奇，就愈容易受到關注嗎？答案是否定的。

事實是，只有當受眾所獲得的資訊和他們大腦裡儲存的知識形成映射時，他們才能在資訊中找到快樂，這種興奮感會促使他們更認同這條資訊，產生轉發、傳播的動力。這裡讓我們再引入一組概念：資訊傳播率和資訊飽和度。

就像許多畫家、文學家的作品被同代人棄之不顧，卻要等數十年甚至數百年後才被世人奉為珍寶那樣，內容太新奇、太先鋒，往往難以獲得人們的理解。在新媒體時代尤其如此，資訊飽和度和資訊傳播率的關係呈拋物線狀，如下圖所示：

Photo Credit: 寶鼎出版

當資訊飽和度過高，比如資訊太新或太複雜時，受眾接受和消化的成本就會過高，會阻礙他們主動傳播資訊；而資訊飽和度過低，會讓受眾覺得毫無新鮮感，也不會得到他們的注意和傳播。只有當資訊的對比度適中時，才能獲得較好的傳播。

就像我們在前文中提到的，當給別人介紹一種他們沒見過的新水果釋迦時，你可以有兩種介紹方式。你可以這樣描述：釋迦又名番荔枝，成熟時表皮呈淡綠色，覆蓋著多角形小指大之軟疣狀凸起（由許多成熟的子房和花托合生而成），果肉呈奶黃色……

你也可以這樣描述：釋迦大小和石榴相近，看上去像是大幾號的、綠色的荔枝，果皮上的許多凸起，就像佛祖頭頂的肉髻，味道有點像芒果。

對沒有見過、沒有吃過釋迦的人而言，第二種描述顯然更容易理解，因為它運用了類比的手法，石榴、荔枝、芒果、佛祖的腦袋，都能調動起人們已有的知識儲備，而不是對著一堆陌生、抽象的文字一頭霧水。

表達方式：文案是拳擊手套還是羽毛？

在資訊飽和時代，平庸的表達方式會被受眾無情屏蔽，笨拙的表達方式會讓受眾失去耐心，只有那些聰明而獨到的文字能像閃電一樣擊中受眾。

就像克里斯．布洛根所說的，高水準的表達方式會讓想法如一把劍般鋒利，突破認知上的層層屏障，讓你恰如其分地接受它的全部內涵。

對文案創作而言，對表達方式的錘煉和推敲並非時下流行的「說人話」那麼簡單，面對不同的產品、不同的人群，需要選擇與之契合的表達方式。

一般而言，高水準的表達方式分為兩種，一種是力量型的，就像給文案戴上拳擊手套，使之精悍有力，可以有效喚起行動。

另一種是挑逗型的，就像給文案插上羽毛，使其具有撓癢癢般的魅力，可以引起人們的好奇心，加深記憶。

寫出力量型文案，有三個技巧：從負面情緒著手，多用短句，多用動詞。

雖然正面情緒能讓受眾產生愉悅感，但負面情緒往往更有「扎心」的力量。企業辦公軟體「釘釘」在一組地鐵廣告投放中，就透過文案去「揭傷疤」，揭開了創業光環下的殘酷真相，使創業者的焦慮、疲倦、無奈一瀉而出，對目標人群進行情緒衝擊，從而製造情感上的共鳴。

「玻璃心，磨成了鑽石心」道出了創業者在創業之路上經過千般磨難與挑戰後，煉成一顆強大的心臟的不易；「感覺自己會成功，這種感覺已經是第六次」則表現出了創業者依然對自己抱有信心，即使這種信心已經經歷過數次摧垮……一組組文案，都傳遞出「創業很苦，堅持很酷」的主題。

多用短句這項技巧很好理解，短小精悍的文案顯然比複雜冗長的文案更具力量感，「自律給你自由」就比「節制自己的欲望能讓你對人生有更強的掌控力」有衝擊力；「漂亮得不像實力派」就比「漂亮得讓人不相信她竟然不是花瓶」更有底氣。

讓文案變短最需要的能力是提煉，首先你可以先將想表達的訊息寫出來，在這個基礎之上再做文字技法上的優化。

多用動詞會讓表達「活」起來，動詞原本就自帶力量感。就像前文提到過的，紅星二鍋頭的「把激情燃燒的歲月灌進喉嚨」、「用子彈放倒敵人，用二鍋頭放倒兄弟」、「將所有一言難盡一飲而盡」，就透過「灌」、「放倒」、「飲」等動詞的使用，讓文案充滿力量感，也與烈酒的產品屬性相得益彰。

而創作挑逗型文案的關鍵詞就是：具體。文案的顆粒要很細，充滿細節，能夠喚起受眾對場景的感知。就如羅伯特．麥基（Robert McKee）在《故事的解剖》（Story）一書中所說：

生動性來源於事物的名稱。名詞是物體的名稱；動詞是動作的名稱。要生動寫作，應迴避使用泛指名詞和帶修飾語的動詞，努力尋找事物的具體名稱：不要說「木匠使用一根大釘子（a big nail）」，而要說「木匠捶打一根尖鐵釘（spike）」。「釘子」是一個名詞，「大」是一個形容詞。

日本神奈川縣牙科醫師協會一組主題為「你的牙齒沒事吧？」的公益廣告，就透過挑逗型文案，讓受眾自行腦補出牙齒疾病帶來的尷尬：

想「啾」地親親小狗狗，

牠卻把頭扭到了一邊。 小朋友給我畫的人像，

牙齒被塗成了褐色。

挑逗型文案不會像力量型文案那樣直戳痛點，卻能透過場景的構建、側面的烘托或懸念的鋪設，讓受眾輕易明白隱藏的訊息，並透過這樣的「迂迴」表達來加深受眾的好感度和記憶度。

信任度：缺點暴露效應，小怪癖拉近距離

社會心理學上有一種理論叫「缺點暴露效應」（weaknesses exposed effect），指適當地暴露無傷大雅的小缺點，非但不會對形象造成損害，反而會拉近和他人之間的距離，讓自己更加受歡迎。

就像情感類文章裡說的「卸下盔甲，袒露軟肋」，人們只有在信任的人面前才敢暴露缺點。

因此，適當暴露缺點是一種表示信任的行為，高大完美的形象會拒人於千里之外，而小缺點並不會掩蓋主要的優勢，反而會讓對方覺得真實，小怪癖也更容易拉近關係。

在面對八年級生、九年級生受眾時，這一招尤其重要。當下許多品牌都在探索年輕化道路，放棄自吹自擂的招數，企圖獲得年輕人的好感與信任。快100歲高齡的奢侈品牌GUCCI在2018年3月就為推廣手錶做了一次風格奇特的線上行銷，獲得了國外網友一致好評。

GUCCI直接使用義大利畫家布隆津諾（Agnolo Bronzino）的一幅畫作，為畫中一位面有慍色的女子配上「當他給你送花，而不是送GUCCI 手錶時」的文案，正好與這幅畫作背後的典故契合：畫中女子因求婚者贈送的禮物不合心意而懊惱。

還有「當你買了GUCCI 新手錶忍不住炫耀時」的海報，海報中身著西裝的男子為了炫耀自己的GUCCI 手錶而把西服袖口摳爛，諸如這類擱下嚴肅面孔，以小怪癖、惡趣味示人的行銷，往往更容易拉近和受眾之間的距離，也更容易打破陌生感、建立信任感。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《好文案，都有強烈的畫面感：9大爆款文案創作技巧，重塑你的寫作思維》，寶鼎出版

作者：蘇芯

1000個文案在談創意、談洞察、談10萬+的閱讀量，

只有一個文案的基本功過得了關。

為什麼有些文案閃閃發光，有些文案平淡無奇？

文案創作是一門技術，練好基本功是必需。

廣告圈資深文案暨作家蘇芯使出絕活，

教你把文字削成鋒利的箭，一擊扎中受眾心坎！

科技愈來愈酷炫，設計畫面也衝擊力十足，但沒有人否認文字的魅力。

文字負載龐大的資訊量，它所能代表的客觀事物和主觀情感，是戳破用戶痛點、撥動用戶心弦、點亮用戶熱情的工具；每一句精準的用字遣詞，都能讓你的文案成為引爆銷售的助力。

資深文案蘇芯淬煉她在廣告行銷、新媒體營運等領域的實戰經驗與心得，端出《好文案，都有強烈的畫面感》這本好書，內容涵蓋寫作技巧、語言學、傳播學、行銷學、消費心理學、認知科學⋯⋯文字深入淺出、業界案例豐富，重點講解優秀文案工作者必備的9大基本功，幫助你用文案在受眾心裡刻一幅過目難忘的畫，拉近作品與銷售的隔閡，寫出賣得動的爆款文案！

→詞彙力：把詞彙削成箭矢，刺進受眾心裡

動詞是脊梁，能讓文案變得生動、鮮活、有力量

形容詞和副詞是毒藥，很多時候只會分散受眾的注意力

→畫面力：讓文案有顆粒感

讓文案成為「提詞機」，不新增資訊，而是連接資訊

用觀察力增添細節，幫助受眾在腦中勾勒具體畫面

→故事力：好的故事讓文案活起來

卸下平庸的枷鎖，反差設定帶來驚喜與新鮮感

12種「原型」特徵排列組合，撥動受眾心理共振

→感染力：你知道受眾在想什麽嗎？

誘惑受眾的「本我」，說服受眾的「自我」，滿足受眾的「超我」

滿足5種生理需求，實現銷售或傳播目標

→溝通力：潛入受眾大腦，製造記憶提取碼

「蜥蜴腦法則」強調，改變受眾行為比改變他們態度容易

提升「心智顯著性」，讓受眾主動記起妳的廣告訊息

→金句力：總是被說「太平了」、「沒亮點」，我受夠了！

押尾韻、對比、拆解、比喻、顛倒、反常識、故事法，7個技巧打磨金句

洞察力＋思維銳度＋文字遊戲，強化品牌和產品好感度

→傳播力：新媒體時代的傳播邏輯

文案不僅要好看，還必須讓受眾想轉發

8個趨勢＋4個關鍵，做出自帶行銷力的行銷行為

→銷售力：什麽樣的文案能「帶貨」？

3步驟理性分析，選對溝通策略，提高購買轉化率

降低文案理解成本，提煉更具吸引力的文字

→邏輯力：文案的底層架構

文案有結論、有理由，結論和理由之間有聯結

用「金字塔圖」梳理邏輯，用數據讓人更信服

《好文案，都有強烈的畫面感》是一本文字工作者案頭必備的實用寫作手冊，幫你校準文字，打磨扎實的基本功，重塑你的文案寫作思維！

本書特色

本書包含完整理論與眾多廣告文案實例，內容完整度高。 書中列舉的案例將概念具體化，深入淺出，讀者可以輕鬆理解。 作者本身是資深文字工作者，提出的觀點具有說服力。 本書不只適合廣告行銷、新媒體從業人員閱讀，也適合在工作上需要用文字展示自我或是期望精進文字表達能力的上班族學習參考。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九