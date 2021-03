不只是乾杯！「Cheers」在英式英語裡還有哪些意思？

有喝酒也Cheers! 沒喝酒也Cheers! 歐美影劇裡的Cheers! 總是讓你霧煞煞?快來搞清楚Cheers! 的各種用法!

首先,我們來了解一下cheer這個字本身的意思及用法:

Cheer作為動詞使用時,表示「歡呼;喝彩;鼓舞」,為不及物動詞。片語cheer sb. up 的意思是「鼓舞…,使…開心、振作起來」;片語 cheer sb. on 指的是「(在比賽中)替…加油打氣」。

As soon as the musical ended, the entire audience cheered and gave the performers a standing ovation.

音樂劇一結束,所有觀眾都大聲喝采,並為表演者們起身鼓掌。

She hopes that bringing him homemade cookies can cheer him up.

她希望送他手工餅乾可以讓他打起精神來。

We all cheered her on when she got close to the finish line.

她快抵達終點時,我們都大聲替她加油。