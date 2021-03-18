不只是乾杯！「Cheers」在英式英語裡還有哪些意思？

有喝酒也Cheers! 沒喝酒也Cheers! 歐美影劇裡的Cheers! 總是讓你霧煞煞？快來搞清楚Cheers! 的各種用法！

首先，我們來了解一下cheer這個字本身的意思及用法：

Cheer作為動詞使用時，表示「歡呼；喝彩；鼓舞」，為不及物動詞。片語cheer sb. up 的意思是「鼓舞…，使…開心、振作起來」；片語 cheer sb. on 指的是「（在比賽中）替…加油打氣」。

As soon as the musical ended, the entire audience cheered and gave the performers a standing ovation.

音樂劇一結束，所有觀眾都大聲喝采，並為表演者們起身鼓掌。 She hopes that bringing him homemade cookies can cheer him up.

她希望送他手工餅乾可以讓他打起精神來。 We all cheered her on when she got close to the finish line.

她快抵達終點時，我們都大聲替她加油。

Cheer 作為名詞使用時，表示「歡呼聲」或是「歡樂；振奮」。

The last few seconds of the race ended in loud cheers.

賽跑的最後幾分鐘在熱烈的歡呼聲中結束。 The soldiers’ faces were full of cheer when they reunited with their families.

當士兵們和家人重聚時，他們的臉上都充滿歡喜。

而Cheers! 則常在以下三種情境中使用：

1. Cheers 乾杯

Cheers! 的使用時機之一和中文的「乾杯！」相同，都是喝酒時表示祝福、祝賀的感嘆語，時常伴隨著輕碰酒杯的動作。其他相似的用語包含Bottoms up! 這裡的bottom指的是酒杯的杯底，而要讓「杯底在上」，就必須舉杯把酒灌進嘴裡，所以Bottoms up! 也就表示「乾杯！」

Here’s to the new year and brand-new beginnings! Cheers!

敬新的一年和全新的開始！乾杯！ Now that we all have our drinks in hand, bottoms up!

既然大家都拿到酒了，來乾杯吧！

另外補充一些相關用詞：

名詞toast有「敬酒」的意思，表示舉杯祝福或是舉杯表達敬意。Make a toast to sb. 就是邀大家一同「向某人敬酒」，也可以說 drink a toast to sb. 或propose a toast to sb.。

Let’s make a toast to the newlyweds. May they live happily ever after! Cheers!

我們一起舉杯祝福這對新人吧！祝他們從此過著幸福快樂的生活！乾杯！ I would like to propose a toast to our instructor, who has made this project possible.

我想邀請各位一同向指導教授敬酒，這次的研究就是因為他才得以順利進行。

Clink作為名詞時指的是玻璃或金屬輕輕碰撞的「叮噹聲」，也可以當作動詞使用，意指「（使）叮噹作響」。在喝酒慶祝的場合中，clink就表示「碰杯」。

We clinked our glasses and drank up the beer. 我們互相碰杯並把啤酒都喝光。

2. Cheers 謝謝

英式口語中，常常會用Cheers! 來表示「謝謝！」，意思及用法都與Thanks! 和Thanks a lot! 相同。在英國、澳洲和紐西蘭的非正式場合中都十分常見，但是在美式英文中較無此用法。

A: Can you lend me ten pounds?

B: Here you go. Just remember to return it!

A: Cheers, mate! A：可以借我十英鎊嗎？

B：拿去吧！要記得還喔！

A：謝啦，兄弟！

名詞mate在英國、澳洲和紐西蘭的口語中也時常被使用，拿來稱呼好朋友「 兄弟、夥伴」。Mate的意思與用法和pal以及美式英文的bro、dude 相同。

A: I got accepted into Oxford!

B: Congrats, mate! A：我考上牛津大學了！

B：恭喜啊，兄弟！

3. Cheers 再見

除了表達謝意之外，英式用法也會把Cheers! 用在道別時，表示「再見」，其意思與用法和Bye! 及See ya! 相同。這樣的用法主要在英國、澳洲和紐西蘭等地使用，較少出現在美式口語對話中。另外，Cheerio! 也和Cheers! 一樣，都是英式口語用來道別的非正式感嘆詞。

A: Oh, no! l gotta run now.

B: Ok, bye! Hope to see you again soon!

A: Cheers! A：喔，不！我要趕快出發了。

B：好，再見！希望我們很快就能再見面！

A：再見囉！

總而言之，Cheers! 在所有英語系國家中都可以表示喝酒慶祝場合的「乾杯！」，但是只有在英式的口語對話中才會拿來表示「謝謝！」和「再見！」。了解之後，下次就可以在這些特定場合使用啦！Cheers!

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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