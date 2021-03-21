《大人的詩塾》：一代人有一代人的名字，不過還是有明顯男女差異

文：趙啟麟

一、妳的名字：天意憐幽草，人間重晚晴

看著現在的小學生和每年的新生兒名字排行榜，取名真是與我輩大不相同，已經少見家豪、志明、建宏、俊傑，或是雅婷、淑芬、美惠、麗華了，果然一代人有一代人的名字。不過還是有明顯男女差異，男生的名字以帝王將相為上，女生則是春暖花開為先。大家的名字念著念著，一首首詩詞就浮現了。

先說男生，這幾年很多「睿」字輩和「宸」字輩。

「睿」本指明智、睿智，全天下誰最聰明？當然是帝王，所以也用來頌揚皇上英明睿智，「睿藻」則是形容帝王的筆墨（文藻），例如宋．晏殊〈奉和聖製元日〉「朝暇肅誠頒睿藻，搢紳交抃捧堯章」，上面頒下聖旨，下面大家捧讀。晏殊這麼寫只算誦聖，還不算誇張。

「宸」本為屋簷、屋宇，全天下誰的房子最豪華？當然還是帝王，所以也指帝王或皇宮，「宸翰」是指帝王的文辭（翰墨），例如唐．沈佺期〈立春日內出綵花應制〉「花迎宸翰發，葉待御筵披」，立春日，花開，是因為皇帝下旨要花開；葉放，是因為皇帝要辦御筵才吐葉。這就奉承得有點過分了。

「睿」、「宸」加上「恩」（誰能比得上天恩浩蕩），組合出來的名字非常器宇軒昂、富麗堂皇，喔，加上「宇」也很好：睿恩、宸睿、宸恩、宇恩、睿宇，個個都人中之龍。

雖然這些字在詩詞中，常出現在「應制詩」，也就是皇帝一時興起，要臣子們寫的詩，因此歌功頌德居多。不過會寫應制詩，也代表此時在皇帝身邊，有機會一展生平抱負，像潦倒江湖的杜甫，就沒什麼機會寫應制詩。此類詩也有好作品，例如王維這首（其中用了「宸」）：

奉和聖製從蓬萊向興慶閣道中留春，雨中春望之作應制 唐．王維 渭水自縈秦塞曲，黃山舊遶漢宮斜。

鑾輿迥出千門柳，閣道迴看上苑花。

雲裡帝城雙鳳闕，雨中春樹萬人家。

為乘陽氣行時令，不是宸遊重物華。

頸聯「雲裡帝城雙鳳闕，雨中春樹萬人家」描寫京城景色極有雲霧朦朧之美，是此詩的名句。末聯說皇上此次出遊（宸遊）是順應天地時令，而不是貪戀春天景象。這就比前面沈佺期的格調高多了。

女孩兒的名字就比較多采多姿了，先看近幾年很多人喜愛的「晴」。這個字很妙，「晴」不是獨立存在的，必然有其他相對的概念，如雨、雪、雲，雨霽天晴最是開心。不過會取名「子晴」、「詠晴」、「語晴」，父母應該是希望小孩一生晴朗、心中明淨，那就適合讀這首：

新晴野望 唐．王維 新晴原野曠，極目無氛垢。郭門臨渡頭，村樹連谿口。

白水明田外，碧峰出山後。農月無閒人，傾家事南畝。

雨後「新晴」，心情愉快，極目曠野，毫無一點塵垢（PM2.5=0）。閒望近處的渡頭溪口，遠處的白水碧峰（再次印證王維「詩中有畫」），真是一年好時節，農民也趁此時全家殷勤耕種。

王維這首詩寫出了春天的生意盎然。看著小小朋友在戶外跑跳，我很常想到「新晴原野曠，極目無氛垢」這兩句，清新純淨。

下面劉禹錫這首晴空秋詞，則是秋高氣爽，頗有李白「我覺秋興逸，誰云秋興悲？山將落日去，水與晴空宜」的味道：

秋詞二首（其一） 唐．劉禹錫 自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝。

晴空一鶴排雲上，便引詩情到碧霄。

這首詩好讀易懂，只是「晴空一鶴排雲上」的形象太鮮明，我每次在機場看到日本航空JAL，尾翼上的紅色logo，都會忍不住念一次。

再看看劉禹錫這首有民歌風味的〈竹枝詞〉，以晴、情諧音寫來，在江上唱歌的情郎，到底是有情、友情還是無情呢？希望女孩兒不要有這個煩惱，留給別人去猜比較好：

竹枝詞二首（其一） 唐．劉禹錫 楊柳青青江水平，聞郎江上唱歌聲。

東邊日出西邊雨，道是無晴還有晴。

另外，「彤」也是近幾年取名的愛用字，「語彤」、「羽彤」或「禹彤」都是好名字。「彤」為彩飾用的紅色形容詞，「彤庭」指皇宮的中庭，所以這也是一個貴氣的字。「彤霞」為紅色彩霞，更用以指仙女居住的地方，如唐．齊己〈升天行〉「瑤闕參差阿母家，樓臺戲閉凝彤霞。三五仙子乘龍車，堂前碾爛蟠桃花」，那就是瑤池金母的仙宮了。

我們還是先回到人間，來點生活情趣，看看李清照：

減字木蘭花 宋．李清照 賣花擔上，買得一枝春欲放。淚染輕勻，猶帶彤霞曉露痕。

怕郎猜道，奴面不如花面好。雲鬢斜簪，徒要教郎比並看。

女主角聽見屋外有人挑著擔子賣花，便去買了一枝回來，滿室生春。看那如紅霞絢麗的花呀，上面還帶著晨露，彷彿流著眼淚惹人憐愛。情郎會不會認為花比自己還美呢？不管，就是要插在頭髮上，讓情郎比比看，花美還是人美。

到底是什麼花這麼美呢？李清照這首詞應該受唐末無名氏的〈菩薩蠻〉影響：「牡丹含露真珠顆，美人折向庭前過。含笑問檀郎：花強妾貌強？」那就是紅牡丹了。不過李清照比較喜歡梅花，她的一首〈菩薩蠻〉也寫「睡起覺微寒，梅花鬢上殘」，鬢邊斜簪紅梅比簪一朵大紅牡丹合理一點。

唉唉，突然發現，男女生的名字放在一起看，小男生的帝王天意，和小女生的晴空彤雲，不就是李商隱的「天意憐幽草，人間重晚晴」嗎？小朋友的名字念著念著，幾乎可以想像父母取名時的愛憐、擔憂、喜悅和深情。李商隱總是令人眼眶潮濕。

我家夫人說得更好：「妳的名字，是父母給妳的第一個禮物。」希望妳會喜歡。

相關書摘 ►《大人的詩塾》：「喜翻」才不是錯字，這是詩聖杜甫說的喔

書籍介紹

本文摘錄自《大人的詩塾：「有些心情，長大才懂」的古詩詞筆記》，啟動文化出版

作者：趙啟麟

繪者：Nic 徐世賢

小孩上小學之後，就脫離文盲階段了。有一天，作者翻開小學課本、看著生字，突然聯想起相關的詩詞，「乾脆來教小孩念古詩詞吧！」但是……

仔細考察才發現，古詩詞超級不適合小學生閱讀！

你知道蓮花、秋千都很危險嗎？（詩詞中出現這兩樣，都在招蜂引蝶）

你知道蕙質蘭心、青梅竹馬、花前月下都不是好詞嗎？（結局通常都是苦戀）

果然「有些心情，長大才懂」！

作者旁徵博引了數百首古詩詞，只為了寫出一本──

（X）替所有爸爸寫給女兒的詩詞情書

（○）替女兒擋掉所有壞東西的說明書

病酒、苦戀、仕途失意、嘆老傷春又悲秋、雁過也悽悽慘慘戚戚……

小孩子才背詩詞，大人活在詩詞裡！

作者以淺顯幽默的方式，在日常生活的場景中，用嚴謹（爸爸視角）的寫作態度，與所有大人分享他的古詩詞閱讀筆記。

Photo Credit:啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九