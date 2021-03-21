《大人的詩塾》：「喜翻」才不是錯字，這是詩聖杜甫說的喔

文：趙啟麟

十、文字考古：「喜翻」、「還睡」都是文言文

近來大家很認真考古「高雄」的由來，這現象看得我滿心歡喜。其實考察文字的來歷，也是我的專長，特別介紹幾個大家不知道的典故來源吧（因為是假的）。

雕民

現在比較常見「鯛民」，不過身為刁民，這樣氣魄太小了。像杜甫就是「雕」民，威風吧！只是他自比為大雕時，其實滿落魄的。

此時還在玄宗天寶年間，太平盛世、歌舞昇平，杜甫卻還在到處求人引薦，「朝扣富兒門，暮隨肥馬塵」，早上去敲富二代的門，晚上跟在別人肥馬後面吃土。「殘杯與冷炙，到處潛悲辛」，到處奔波也只換來殘羹剩酒。

於是他決定寫一篇〈雕賦〉向皇上求職，賦的前面有這篇〈進雕賦表〉。大意是說：我爺爺杜審言就已經在朝為官（不像我只能圍觀），我也從七歲就開始讀書寫詩，哪能想到今天「衣不蓋體，常寄食於人」，快要餓死了，希望明主哀憐，讓我能追隨祖父的足跡。我的文筆「沉鬱頓挫、隨時敏捷」，跟西漢才子揚雄、枚皋也差不多了。相信我這隻「鷙鳥之殊特，搏擊而不可當」的大雕，一定可以當個好的大臣。

看看杜甫的卑屈血淚，當個「雕民」，可不是容易的。

喜翻

如果有人說「很喜翻」、「喜翻了」是錯字，是網路用語。你可以回答，這是詩聖杜甫說的喔：

喜達行在所（其二） 唐．杜甫 自京竄至鳳翔

愁思胡笳夕，淒涼漢苑春。生還今日事，間道暫時人。

司隸章初睹，南陽氣已新。喜心翻倒極，嗚咽淚霑巾。

安史之亂後，唐玄宗早已逃出長安，肅宗在鳳翔即位，而杜甫卻被安史軍抓走了，隔年（七五七年）春天寫下現在小學生就會念的〈春望〉「國破山河在，城春草木深」。人生際遇真是難說，名滿天下的王維這時也被關在長安，看守嚴密；而杜甫一輩子求名求官都不順利，這時還只是個小角色，因此讓他找到機會逃出城了。

夜黑風高、山路難行，他終於逃竄到了鳳翔，找到了皇帝。回想昨天還是愁思淒涼，今天再世為人，看到皇帝臨時的「行在所」已經氣象一新，不禁喜到翻過去，哭了：「喜心翻倒極，嗚咽淚霑巾。」

後來肅宗看他一片忠心耿耿，封他當了左拾遺。你看「喜翻」蘊含了這麼多的國仇家恨。

森77

這典故大家都熟，只是我們現在講話都偷懶不捲舌，本來應該是「聲淒淒」，出自高中時讀過的〈琵琶行〉，只是原意是很淒涼，而不是很生氣：「淒淒不似向前聲」，所以說聲淒淒。但這位琵琶女，其實是有理由生氣的。

琵琶行（節錄） 唐．白居易 莫辭更坐彈一曲，為君翻作琵琶行。感我此言良久立，卻坐促絃絃轉急。

淒淒不似向前聲，滿座重聞皆掩泣。座中泣下誰最多？江州司馬青衫濕。

把上面這段詩再倒帶一下，可以知道她是童星出身，「十三學得琵琶成」，所有貴家公子都爭著討好她，「五陵年少爭纏頭」。後來年華漸長，演藝界一嫩還有一嫩嫩，她也只能嫁人，「門前冷落車馬稀，老大嫁作商人婦」。但嫁了富商卻是獨守空閨，每天「去來江口守空船」。遇到江州司馬白居易「同是天涯淪落人」，她也只能聲淒淒。

可是啊，妳是可以生氣的，以後別哭了。

天龍人

「天龍人」典故出自漫畫《航海王》，這OK，但是在我鍥而不捨地追查之下，我發現一個很棒的詞：「京邑病」。

秋寄從兄賈島 唐．無可 暝蟲喧暮色，默思坐西林。聽雨寒更徹，開門落葉深。

昔因京邑病，並起洞庭心。亦是吾兄事，遲回共至今。

這一天，無可和尚寄一首詩給他的堂兄賈島，就是「郊寒島瘦」的那個賈島。和尚說，今天傍晚我坐在西林寺裡，聽著蟲叫聲冥思默想，伴隨著窗外一夜的雨聲，有雨聲怎麼還會有蟲聲？早上開門一看，原來不是雨聲，而是一夜的落葉聲。落葉還知道歸根，讓我回想起當年我們一起在首都，得了一種想當天龍（京邑）人的病，不過你考進士一直落榜，也曾想乾脆回洞庭湖隱居算了。怎麼到今天哥哥你還沒回來呢？是不是病還沒好？

這首詩該送給在天龍國打拚，還沒功成名就的異鄉人。

共孤

中秋的詩詞隨便挑都一大把，但我只要大家注意這首〈西江月．黃州中秋〉。自從蘇軾九百年多前寫了這首詩之後，中秋節的樂透就沒人中過了，總是「共孤」（諧音臺語的「落榜、沒中獎」之意）。

西江月 宋．蘇軾 世事一場大夢，人生幾度新涼。夜來風葉已鳴廊，看取眉頭鬢上。

酒賤常愁客少，月明多被雲妨。中秋誰與共孤光，把盞淒然北望。

世間萬事只如莊子所說是一場大夢，人生在世又能經歷幾次新秋的涼意？夜晚風起，吹動廊邊的樹葉颯颯作響，我的眉頭鬢上也已生白髮。無端獲罪被貶謫之後，人窮酒賤，從前的朋友也不與我往來了。這個中秋夜的明月，也常被烏雲遮掩。誰願意與我一同欣賞同樣孤單高懸夜空的月光呢？我獨自拿著酒杯，淒然傷心地望向北方的京城。

因「烏臺詩案」貶謫黃州，這是蘇軾一生最低潮的時候，在此之前他是名高天下的才子，是文壇前輩歐陽脩認為「老夫當避此人，放出一頭地」的天才。從此開啟了他一連串的貶謫生涯，他之後也重新振作，才有了「一點浩然氣，千里快哉風」這種我們熟悉的曠達豪邁的蘇東坡。

所以，經歷「誰與共孤光」的難堪時，念念這首詞也想想蘇軾囉，沒關係，沒中樂透只是暫時的。

搖落去

這時燈光變幻、歌舞喧天，你正看著野台戲、看人跳舞，一邊喊著「搖落、搖落去」，但突然感到一絲悲涼，那你已經進入古人「搖落」的境界了。

九辯（節錄） 戰國楚．宋玉 悲哉！秋之為氣也。

蕭瑟兮，草木搖落而變衰。

憭慄兮，若在遠行。

登山臨水兮，送將歸。

泬寥兮，天高而氣清；寂寥兮，收潦而水清。

憯悽增欷兮，薄寒之中人；愴怳懭悢兮，去故而就新；

坎廩兮，貧士失職而志不平；廓落兮，羈旅而無友生；

惆悵兮，而私自憐。

大意是說：秋天的空氣啊，讓草木不禁搖晃、飄落、衰老了，滿目蕭條。這時一切都不如意，就像要離鄉背井了，要送別朋友了，窮讀書人無以為生了，在外地卻沒朋友了，可憐啊……

「搖落」這個詞後來就跟「秋天」和「宋玉」不可分割了，也成為後世文人愛用的詞，從曹丕「秋風蕭瑟天氣涼，草木搖落露為霜」，陳子昂「歲華盡搖落，芳意竟何成」，劉長卿「寂寂江山搖落處，憐君何事到天涯」，到蘇軾「翠柏不知秋，空庭失搖落」。

只是我念著杜甫的「搖落深知宋玉悲，風流儒雅亦吾師」，總覺得宋玉在跳舞，有點悲涼。

還睡，還睡

最後說一個父母早上罵小孩、老婆罵老公時常說的話，而且一定要重複兩次：「還睡，還睡」。

如夢令 清．納蘭性德 萬帳穹廬人醉，星影搖搖欲墜。歸夢隔狼河，又被河聲攪碎。還睡，還睡，解道

醒來無味。

作者是清初詞人納蘭性德，很多人都愛極他的「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇？等閒變卻故人心，卻道故人心易變！」這一天他陪著康熙帝出城巡視，萬頂帳棚下的將士都已沉醉，滿天星星，滿到都快墜落了。他隔著狼河做著歸鄉的夢，夢卻被流水聲攪碎。還是繼續睡吧，繼續睡吧，醒來之後的人生一樣乏味。

這時納蘭性德還不到三十歲，卻已活得這麼生無可戀。

奉勸大家平常自己念念詩詞也就罷了，如果你賴床時，被父母或老婆念一句「還睡，還睡」，而你好膽回了「解道醒來無味」，那就是你生無可戀了。

相關書摘 ►《大人的詩塾》：一代人有一代人的名字，不過還是有明顯男女差異

書籍介紹

本文摘錄自《大人的詩塾：「有些心情，長大才懂」的古詩詞筆記》，啟動文化出版

作者：趙啟麟

繪者：Nic 徐世賢

小孩上小學之後，就脫離文盲階段了。有一天，作者翻開小學課本、看著生字，突然聯想起相關的詩詞，「乾脆來教小孩念古詩詞吧！」但是……

仔細考察才發現，古詩詞超級不適合小學生閱讀！

你知道蓮花、秋千都很危險嗎？（詩詞中出現這兩樣，都在招蜂引蝶）

你知道蕙質蘭心、青梅竹馬、花前月下都不是好詞嗎？（結局通常都是苦戀）

果然「有些心情，長大才懂」！

作者旁徵博引了數百首古詩詞，只為了寫出一本──

（X）替所有爸爸寫給女兒的詩詞情書

（○）替女兒擋掉所有壞東西的說明書

病酒、苦戀、仕途失意、嘆老傷春又悲秋、雁過也悽悽慘慘戚戚……

小孩子才背詩詞，大人活在詩詞裡！

作者以淺顯幽默的方式，在日常生活的場景中，用嚴謹（爸爸視角）的寫作態度，與所有大人分享他的古詩詞閱讀筆記。

Photo Credit:啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九