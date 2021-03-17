做人如果無夢想，生活便會不開心？

文：honsww

「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」我們一直被教導，作為人，是必定要有目標和理想，否則便等於沒有存在的意義，連一條鹹魚也比不上。事實是這樣嗎？沒有目標的人生，真的是不值一提嗎？

人生意義，可以從很多面向去著手探討。相信不少人也認同，快樂很重要。生活不開心，也遑論夢想了，連生存的動力也失去。換個角度去想，對於存在目的很清晰、擁有目標的人，也就能擁有更多的快樂嗎？

2020年學者進行了一項研究，邀請了年齡介乎18至92歲的受試者，來檢示設立了人生目標能否帶來快樂。[註]結果顯示，目標的內容並不重要；最後是否能達成目標，也不重要。重要的是，在設立目標時，只要預想到自己能達成那刻，已帶來了更多的快樂。

這意味著，只是簡單的坐著做夢，已足以令人更為快樂。擁有夢想，並不在於它有多偉大，也不在於結果能否成功，而是你有勇氣與信心去發這場夢。研究亦指出，這種想像為生活帶來動力與改變，讓人獲得掌控自己人生的權力感，也隨之改善了未來的生活質素。

每個人對生活的理解也不相同，透過了解別人的目標、理想與夢想，可以獲悉對方是一個怎樣的人。許多人錯誤地把目標與「成功」掛鈎，要賺很多的錢、要有很大的影響力、要改變世界，但宏大的理想，也未必能擁有快樂。夢想沒有固有的形狀，把家居打理得一塵不染、成為五個孩子的盡責父親，又或是喝盡天下間好喝的威士忌、好好去欣賞一天結束前的每個夕陽，就是生命中的火花，最令人快樂的，往往都是這些little moments。看似平凡的日常，其實最不平凡。

註：J.L. Bühler, R.W. Eidmann, J Nikitin, A Grob. "A Closer Look at Life Goals Across Adulthood: Applying a Developmental Perspective to Content, Dynamics, and Outcomes of Goal Importance and Goal Attainability". European Journal of Personality, Eur. J. Pers. 33: 359–384 (2019)

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin