台灣帛琉旅遊泡泡4/1首航：每週2班上限220人，團進團出且返台「免居家檢疫」

中央流行疫情指揮中心今（17）日下午偕同外交部與交通部召開記者會，共同宣布即日起啟動台灣、帛琉旅遊泡泡。指揮中心並訂出5大防疫原則希望旅客遵守，旅客出發前須於機場取得檢驗證明，回台後需實施加強自主健康管理。交通部常務次長祁文中也表示，初期每週2班，每週四及週日出團，首發團將於4月1日成行。

外交部長吳釗燮也宣布，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於3月28日搭乘包機來台訪問，預定於4月1日返回帛琉。這是台灣自國際疫情爆發以來，首次接待外國元首，惠恕仁此行定調為工作訪問，目的是推廣帛琉觀光。

初期每週2班、上限220人，全程採團進團出、定點接駁

依據指揮中心新聞稿，指揮中心今日宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，希望在兼顧防疫安全下，振興兩國之旅遊及經濟活動。為將感染及傳播風險降到最低，確保旅遊泡泡安全及順利推動，旅遊行程規劃須符合下列防疫原則：

團進團出，不可安排個人行程。 規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。 採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。 旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。 餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

指揮中心表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離／檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告，另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

依據指揮中心新聞稿，目前台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，即日起正式啟動「台灣－帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，透過相關防疫作為，確保旅遊安全。交通部觀光局配合推動前揭計畫，即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來台觀光團體入境，並請旅行業者確實依該計畫辦理旅遊事宜。

目前旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出（不得擅自脫團亦不可安排個人行程）辦理，初期航班規劃為每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，出團時間為每周四和周日，由華航以波音738提供服務），每週上限220人，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。

至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以8日為限（包含抵達日及離境當日），並配合出入境武漢肺炎檢測，自台灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者始得出發；自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。

觀光局後續亦將配合指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況滾動檢討，適時調整並公告。

外交部長：帛琉總統多次表達對旅遊泡泡期待，此行為國是訪問

吳釗燮宣布，帛琉總統惠恕仁將於3月28日搭乘包機來台訪問，預定於4月1日返回帛琉。這是惠恕仁今年1月21日上任以來首次出國訪問，也是自武漢肺炎國際疫情爆發以來，台灣首次接待來訪的外國元首，對台帛邦誼具有重大的意義。

外交部長吳釗燮表示，這將是台帛兩國，第一個對外成立的旅遊泡泡，凸顯兩國優異的防疫表現，象徵雙方對彼此的重視與信任，並向國際社會展現兩國緊密的情誼。

吳釗燮指出，惠恕仁上任前就積極提倡台帛旅遊泡泡，吳釗燮於1月擔任總統特使前往帛琉出席惠恕仁的就職典禮時，惠恕仁就曾多次公開表達對旅遊泡泡的期待。

惠恕仁此次訪台除了展現對旅遊泡泡的重視，也將透過元首互動鞏固雙邊的情誼。吳釗燮說明，觀光產業是帛琉的重點產業，他期盼透過旅遊泡泡，協助帛琉重振疫後經濟。

吳釗燮說明，帛琉總統此次來訪的目的是推廣帛琉的觀光，因此此行定調為工作訪問，而非國是訪問。外交部也依照這規格安排，沒有軍禮歡迎。相關政府高層官員的會晤，外交部也正在洽排當中。

台灣與帛琉自1999年建交，至今已邁入第22年，兩國在各項領域都有密切的合作。

交通部：建議旅客選擇含醫療專機後送、住院醫療的保險

交通部常務次長祁文中表示，有關操作台帛旅遊泡泡的旅行社，會由旅行社全聯會進行溝通後，再由交通部協助向民眾說明。祁文中表示，目前是建議於4月1日首航，旅行天數的型態有2種，分別為五天四夜和四天三夜。

有關旅行團費，祁文中回覆交通部不會訂定上限，但會與業者詳談合理的價格，須符合市場機制。祁文中表示，由於旅客得在機場進行核酸檢測，回國進行自主健康管理後也需二度採檢，相關的費用都會包含在裡面。

祁文中表示，交通部也會建議參與團旅的旅客，保險可以考慮選擇包含醫療專機後送，以及必要的住院醫療項目。

有關旅客能否遵守旅遊泡泡的相關規定，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，相關防疫規定都會要求業者在履行契約上加註，其次是交通部觀光局對旅行業有督導和管理機制，旅行業者也要盡責落實團進團去的帶法。後續旅客如有違規，會依照交通部的管理機制，再做評估。

交通部祁文中次長補充，旅行業者團出是必須將旅客帶到上車離開機場，不允許旅客在通關之後自行在機場閒逛或是用餐。祁文中表示，指揮中心對防疫的要求，都會在未來明訂在履行契約，賦予業者一定的責任。

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核稿編輯：羅元祺