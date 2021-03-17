國民黨稱核四公投是黃士修提的，民進黨：是要切割？

＊首圖為2019年馬英九、江宜樺和重啟核四公投案領銜人黃士修出席羅智強的「重啟核四公車上路」活動。

國民兩黨近來為了「核四重啟」公投案展開唇槍舌戰；國民黨發言人江怡臻今（17）日強調，「這個公投是由黃士修提起，不是國民黨」請民進黨不要再故意混淆焦點、尊重民意，並認真思考能源配比政策。而民進黨則是在今天中常會拍板通過，將從4月中旬開始到7月中旬，全台舉辦305場的說明會，除了施政進度的說明，也要針對各個公投議題和民眾溝通。

國民黨：核四公投是黃士修提的，民進黨才說明自己立場

江怡臻表示，現在總統是民進黨，立法院多數也是民進黨，現在卻不斷檢討在野黨黨主席、縣市長、議員，不願負起執政責任，「人民真的這麼好騙嗎？」每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。

江怡臻說，民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，「忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選」請民進黨秘書長林錫耀與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。

江怡臻表示，能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，民進黨更是推託給各個地方政府做選擇，請民進黨說清楚合理的能源配比，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。

另外國民黨黨主席江啟臣今天在中常會前致詞時也表示，國民黨執政時期「封存核四」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變。反倒是過去曾推動核四公投的民進黨，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，才應該說明自己立場轉變的原因。

江啟臣說，目前人民團體自主推動的核四公投已經成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對於核能政策的承諾。國民黨身為曾經的決策者，以及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

江啟臣說，過去在野的民進黨，對於直接民權的吹捧推動，現在已經完全轉變為對於民意的防堵，令人痛心。他重申，不論是人民團提所提出的核四公投、藻礁公投，或是國民黨主導的食安、公投綁大選公投，都是期望透過直接民權的行使，讓人民來解決施政僵局，讓人民來決定國家發展的方向，「民主進步黨的民主進步，不應該只是徒具虛名。」

另外針對近來不斷流傳核四要遷移台中重啟的消息，江怡臻也指出，這樣的說法是拿假議題來模糊藻礁公投的焦點，執政黨不但沒有出面以正視聽，反而帶頭造謠。在藻礁公投的連署過程中，國民黨從來就沒有向民進黨提出重啟核四的訴求。而綠營為了模糊藻礁公投喊出「不蓋三接就是支持核四」這樣毫無邏輯的口號。

江怡臻表示，電力規劃是中央主管事業，能源政策也是中央的職責，民進黨執政至今未跟人民說清楚核能要如何處理，卻將問題都丟給地方，甚至將戰場拉到台中市、新北市，核電廠已經成了民進黨操縱人民情緒的利器。江怡臻認為，這種政治操作，會讓人民對政府更加不信任，增加台中人民的恐慌，執政黨應該要解決問題，而不是把無法解決的問題都丟給在野黨。

民進黨4月將啟動300場下鄉說明回因應公投案

民進黨今天召開中常會，與會人士在會後接受媒體採訪時轉述，民進黨已拍板將在4月11日正式啟動「下鄉說明會」，第一場將從台北出發。全台灣總共有300多名黨公職，包括立委和市議員，因此至少會舉辦300場，這不是單純為了溝通藻礁公投，而是針對每個公投的議題還有政策的施政進度都從基層開始，和民眾面對面溝通、說明。

與會人士也指出，根據民進黨的內部民調，其實黨的支持度有維持住，支持者對於接下來的公投也有信心，不過最近由於多個議題同時都在燒；多位中常委都認為有必要盡快積極回應，因此今天會中通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫。

民進黨發言人謝佩芬則說明，因蔡英文總統領導的執政團隊將滿5年，黨中央希望藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」開始下鄉走入基層，蔡英文總統會與民進黨執政團隊說明目前推動的各項施政的績效與進度，以口語、平面文宣、影片說明重要議題，讓基層民眾及社團幹部瞭解現在施政進度，也可藉此釐清因網路錯假訊息或坊間耳語產生的誤解。

「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦，邀請的對象以黨籍縣市長、立法委員、縣市議員、鄉鎮長為主；「社團菁英領袖場」的說明對象，則是以專業公會、商業公會、四大社團、工業區、同鄉會等相關社團核心幹部；「全國地方基層幹部場」辦理的時間，預計從4月中旬到7月中旬，以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，估計共305場。

至於國民黨聲稱「核四公投不是國民黨提的」，謝佩芬則反擊，國民黨全黨上下都跟黃士修站在一起，之前國民黨總統候選人韓國瑜就有簽過重啟核四公投案的連署，羅智強之前還幫「重啟核四」買台北市的公車廣告，邀請馬英九、江宜樺參與宣傳，「現在國民黨發言人是要切割嗎？」

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核稿編輯：羅元祺