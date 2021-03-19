【書評】《我適合當人嗎？》：當不事生產的尼特族或繭居族，通通變成「異形」

文：重點就在括號裡

2018年拿下梅菲斯特賞的小說，用了一個經典小說《變形記》的開場「人變為蟲」，但主角其實不是卡夫卡摻進自我困境的悲劇甲蟲，而是發現甲蟲的那位人類——以母親視角去觀察甲蟲，而甲蟲的心思一切成謎，這也定調了這本《我適合當人嗎？》的決定性問題：「他為什麼會變成甲蟲？」這是作者黑澤泉水讓我們這些跟母親一樣一無所知的讀者，要透過這個故事不斷深思的問題。

《我適合當人嗎？》與日本社會現況做了清楚的連結，與外界極少交集（也許是罹患了社交障礙症），在社會裡不事生產的尼特族或繭居族，有一天，紛紛變成異形。在故事裡有個正式專有名詞來敘述這病症：「異形性突變症候群」。隨著每人個性的不同，變成的形態也有所不同，有人變成蟲，有人變成狗，也有人變成魚，甚至有人變成了樹木——唯一的共通點是，他們變成其他物種的生命體之後，不再開口說話。

很明顯，「異形性突變症候群」正是隱喻日本社會普遍日漸疏離的家庭關係、交際關係。生而為人，原可以開口說話卻不開口、不表露出自己任何一絲情緒，在馬斯洛的需求層次理論那座金字塔當中，他們只能不斷在最下層的山底「生理需求」徘徊，日常生活只有吃喝拉撒，沒有愛情與友誼的「社會需求」，沒有被人尊敬的「尊重需求」，更不用說最上層那山頂閃閃發亮的「自我實現」——沒有夢想也沒有目標。那麼變作無法開口說話的異形後，除了外形驟變，本質上有什麼改變嗎？

一身孑然，心裡沒有任何能燃起生之慾的牽掛，生而為人，生而為蟲，皆是無言無語，沒有差別。

這就是以卡夫卡的甲蟲寓言來開場的意圖（雖然黑澤泉水在訪談裡曾說小野不由美《屍鬼》影響自己更多），作者要讓讀者思考「主角為什麼會變成甲蟲？」這問題底下的真正意義：重點不在於人為什麼變成了蟲，而是「為什麼還要當人？」

《我適合當人嗎？》透過母親視角，透過她的內心獨白，讓我們能夠一一剖析，「人為何不想成為人」的問題根源是什麼；透過她的經歷種種，讓我們看到無助者依賴團體的種種現況（令人聯想到日本現今盛行的「幸福科學」團體），但寫出問題，不是為了一蹴可幾找出答案，就只是先「打開」問題——光是邁開這樣的第一步，往往就是最困難的部分。

書寫在家繭居十多年的弟弟的散文集《滌這個不正常的人》裡，作者廖瞇透過不斷交談的形式，一一爬梳弟弟敏感的內心，並追溯成長過程，透過極其真實的家庭書寫，廖瞇最後懂得一些道理：完全的理解並不存在，而我們卻在追求那不存在的東西。我能做的不是完全的理解對方，也不是要對方完全的理解我。我能做的只有「想要」理解，如此之後或許對方也「想要」理解我。

所以，問題其實不在於有沒有「理解」雙方感受，而是雙方有沒有傳達自己「想要」理解對方，就算不懂不理解也沒關係，而是要表達那份自己內心的那份關懷，一點點也好，那正是《我適合當人嗎？》的動人之處，也是生而為人的價值——因為我們願意溝通，願意理解彼此。

書籍介紹

《我適合當人嗎？》，麥田出版

作者：黑澤泉水（Kurosawa Izumi）

譯者：王華懋

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變成怪物的孩子，還是我的孩子嗎？

失去人形外貌的他們，是不是不配當人？

時而不安、時而落淚

一部務必做好心理準備才能閱讀的超衝擊小說！

——注意！怪病已經擴散至全國

【異形性突變症候群】（Mutant Syndrome）

一種患者突然變成異形的疾病，起因不明。

好發於十五至三十歲年輕人，患者稱為「變異者」。

因目前無有效治療方法，政府決定，這些變異者在法律上將被認定死亡。

內容簡介——失去人類外貌和言語的「它」，還能算是一個人嗎？

一個平凡的早晨，美晴打開房門，心愛的兒子竟變成了一條蟲！

她無法形容那是什麼生物，也辨識不出兒子的特徵，

無論怎麼呼喊，眼前這個「怪物」也沒有反應……

原來，全日本正流行「異形性突變症候群」，

有的孩子變成植物，有的變成魚，有的變成狗……

一旦得了這種病，在法律上只能認定「死亡」，再也不是一個「人」。

當所有家人都勸美晴將這隻怪物丟到垃圾場，

只有她堅信——那雙眼睛，絕對是自己親生兒子的眼睛！

有一天，她發現自己不是唯一一個不願放棄的母親，

還有一群人躲避世俗眼光，獨力扶養仍視為親愛兒女的「怪物」，

他們組成社團，共同期盼著心愛的孩子能有一天變回人形。

找到了共患難的夥伴後，美晴能夠拯救兒子，也找回深陷家庭牢籠的自己嗎？

這些飽受社會責難「不適合當人」的孩子，該如何在「人的世界」繼續活下去？

難以割捨的親情、超越形體的羈絆……無論男女老少，每一位為人父母、為人兒女的讀者，都彷彿在故事裡看到自身的成長經歷。這部受宮部美幸讚嘆不已的驚人小說，教人深思——「家」的核心，到底是什麼？生而為人，應當符合什麼資格？

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航