第63屆葛萊美賽後分析： 好音樂在疫情中安撫人心，但仍有種族、性別歧視等問題待解決

第63屆葛萊美獎頒獎典禮於3月15日順利圓滿落幕，即使在美國疫情嚴峻的情況下，典禮能夠依舊如期舉行且星光閃耀，製作單位在這方面確實花了相當大的功夫。

尤其是過去一年的風風雨雨，如首位女性CEO Deborah Dugan做沒幾個月，卻因傳出被助理告發霸凌事件被迫黯然下台，加拿大歌手威肯（The Weeknd）抨擊他的專輯居然一項都沒提名上榜是故意排擠他，或小賈斯汀（Justin Bieber）抱怨他的專輯被放到錯誤的提名類別，及妮姬米娜（Nicki Minaj） 、贊恩馬利克（Zayn Malik）等年輕歌手覺得過去的頒獎典禮冗長又無聊等等的雜音，促使今年的製作單位確實在典禮流暢度上確實提升不少。

Photo Credit: AP / 達志影像

而且不知有無觀眾注意到，典禮會場上每位明星、歌手及出席嘉賓臉上掛戴的口罩，可說是相當華麗精緻又與每個人身上穿的禮服完全搭配，毫不馬虎。同時，如筆者於典禮前的預測分析，本屆葛萊美獎果然是聲望正高的泰勒絲（Taylor Swift）及節奏藍調黑人天后碧昂絲（Beyoncé）兩大天后對決情況。

另一方面，這屆最後的得獎名單似乎呈現了一種外界眾望所歸的「政治正確」。因表面上雖說泰勒絲贏得四項大獎項算是最大贏家，同時也是打破紀錄成為首位能在葛萊美獎上三次奪得「年度最佳專輯」的女性歌手（同時也是史上第四位），但再仔細看各項獎的分配名單可以發現，泰勒絲雖贏得了最佳年度專輯獎，但在其他獎項，碧昂絲成功拿下了最佳節奏藍調項目，且創下紀錄成為葛萊美得獎最多次（28次）的女歌手，而杜娃黎波（Dua Lipa）摘下最佳流行專輯。各方女力算是各有勝場。

Photo Credit: AP / 達志影像 碧昂絲（左）、Megan Thee Stallion（右）

事實上倘若回顧過去十年這幾位女將在流行歌壇上各領風騷的歷年軌跡來看，泰勒絲和碧昂絲兩位都已是在銷售及各媒體都獲得成功佳評的一方霸主，但在創作歷程上卻是南轅北轍，兩人的創作背景在過去疫情大流行的一年更為明顯，碧昂絲以〈Black Parade〉呼應過去美國種族歧視，美國警察的暴力對待等等社會抗爭活動，讓這首歌曲成為打入美國青年世代的成功歌曲。故如H.E.R.的〈I Can't Breathe〉都是這類呼應時事的「政治正確」得獎歌曲。

相對的，為了躲避美國新冠肺炎大流行而躲在家裡與男友一起寫歌的泰勒絲，則呈現另一種大難來臨的安身立命態度。或又如杜娃黎波的迪斯可舞曲〈Future Nostalgia〉都是這種因亂世而寄情鄉野或未來鄉愁的避世心態。

榜單整體而言，幾個重要的大獎如賽前預測，分配的不過不失，比較惋惜的只有Black Pumas的全部槓龜及這兩年快速竄紅的蜜桃貓朵佳（Doja Cat）未能搶下最佳新人的獎項。至於未能攻下「最佳流行組合／團體表演」的防彈少年團，雖讓廣大韓樂樂迷大為失望，只能說這次強勁對手眾多，外籍兵團想要在保守的葛萊美獎攻下一城確實困難度頗高。

除了流行類大項外，另一個得人心的「政治正確」還包括搖滾大類的部分，Fiona Apple暌違八年的新專輯一口氣摘下「最佳搖滾演出」及「最佳另類搖滾專輯」兩類型大獎，實至名歸，毫無懸念。另外「最佳金屬演出」及「最佳搖滾專輯」雖分別頒給Body Count及The Strokes，樂團本身都頗具實力，能獲獎不是問題，但卻都不是他們歷年作品中最佳的專輯，在在顯示出學院在這方面慢好幾拍的反應，也早已是被外界長期抨擊的老問題，只是部分樂迷安慰說，晚來（20年）的榮譽總比一直未發生還是來得好。

整個典禮演出過程充滿活力，從一開始哈利史泰爾斯（Harry Styles）演唱他的暢銷單曲〈Watermelon Sugar〉讓人印象深刻開始，每一場現場演唱都讓人情緒高昂，用主持人Trevor Noah的話來說，音樂在這過去前所未有的一年裡感動了我們的生活，拯救了我們的靈魂。而說實在的，外界媒體對這屆的典禮仍給予高度讚揚有全新的感覺等評語，都應歸功於這次的英國製作人Ken Ehrlich。

Photo Credit: AP / 達志影像 哈利史泰爾斯

只不過，典禮雖然風光順利結束，美國唱片錄音學院依舊有種族、性別歧視及各類別大項凌亂不清的問題待解決，這些年外界一直有一種有趣但似乎合理的說法是，饒舌、節奏藍調和嘻哈音樂被排除在「四大獎項」類別之外（最佳新進歌手，年度最佳歌曲，年度最佳單曲和年度最佳專輯）。儘管這次Megan Thee Stallion獲得最佳新進歌手打破這未被證實的魔咒，但在鄉村音樂類別，首次出現被提名的黑人鄉村歌手Mickey Guyton的〈Black Like Me〉最後未獲獎，恰恰諷刺了黑人在以白人為主的鄉村樂中所面臨的窘境，即使風光的碧昂絲也從未在四大類別中獲得任何勝利，美國社會仍有待改善進步。

因為嚴峻疫情，音樂確實幫助了很多宅在家的大眾度過了這場世紀流行病。然而到目前為止，音樂產業及相關的產業鏈如大中小型現場演出、酒吧、舞廳等夜生活，仍面臨嚴重停頓的破產危機。對更小眾的音樂家、樂手，小眾類型原本已經更辛苦的狀態會更處於孤立且邊緣化狀態。

而這些才是典禮風光之後，產業人士要真正面對的現實課題。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航