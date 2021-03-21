台中「巨人之手」景觀改造案，成功讓廢墟祕境變成樣品屋般的網紅景點

文：鄭台祥

當我得知台中和平山區著名的景點「巨人之手」，進行了景觀美化的改造工程，第一時間的反應也是「啥？不是說那地方是個「祕境」嗎？好端端的，讓它埋沒在荒煙漫草裡不是很好嗎？為什麼還要大費周章來做什麼「設施改善」、「景觀美化」呢？」

試著想像一下，今天當你久聞其名，抱著尋幽訪勝的心態，跋涉了一段山路來到了傳說中的巨人之手，迎面而來的，卻是整理得一塵不染、美輪美奐的一幅景象，這個所謂的「秘境」，看上去和自家附近的小公園幾乎沒什麼兩樣，是不是有點煞風景呢？

祕境鋪上地磚和石椅，就成了樣品屋般的網紅景點

巨人之手景觀改造案，全名為「109年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫——臺中市和平區桃山部落雪山坑周邊景觀設施改善計畫工程」。可以想見，在疫情嚴峻、國旅熱度不減的當下，政府部門無不挖空心思來提升觀光業績，美其名曰「讓人重新發現台灣這塊土地的美好」。地方部落也樂見觀光人潮帶來的商機，因此雙方達成共識，藉由改善景點來提升觀光品質，也是預料中的事。

某種程度來說，這項計畫固然是主事者的成功，另一方面，卻也預告了祕境的失敗。因為最後的執行成果，讓這個所謂的「廢墟祕境」景點，看上去既不廢墟、也毫無秘密。

得知巨人之手已經被美化成小公園之後，我在一個晴朗的日子來到了現場。發現基地附近原本的灌木、草叢都已經被移除，取而代之是一叢叢的香冠柏、翠柏等裝飾性植物。巨人雕像的臉部、手、腿之間的地面，原本舖滿了碎石子，現在重新鋪上大片的白色石板。一條步道硬生生橫切而過，週邊圍了一排枕木邊界，將巨人圈在中央，角落擺上兩張混凝土座椅。一切一切都顯的那麼整齊、清潔，在群山巒疊裡散發著嶄新的樣品屋氣息。

望著天上浮雲，我不禁浮想聯翩：巨人若地下有知，它會做何感想？原本無言的望向天空，掙扎著起身，現在非但沒能起身，反而被硬生生的蓋上一層以「景觀美化」為名的棉被。無言之中，它似乎更無言了。

作者提供 通往秘境的途中，可見到數座五顏六色的導覽指標

如同文化大學景觀學系的郭瓊瑩教授曾不厭其煩的提醒我們，這個喧騰擁擠的當下，人們迫切需要「減法美學」的思考。「美感環境營造並非一定要擺什麼、加什麼才是『有做事』，也可以用減法去除不適切的、不好的東西」。這個道理，我們在面對混亂的都市環境時固然秉記在心，難道場景換到了深山峻嶺，就把它拋到九霄雲外去了？

不是不該改善環境，而是有無顧慮整體的精神與氣質

當然，一定有人認為，增加步道、草花、座椅、指示牌等設施來改善環境有什麼不好？筆者認為重點並不在於這些設施本身，而是設計者如何看待基地整體的精神跟氣質的問題。

以這個案例而言，如果想營造（或保持）所謂的「祕境」氛圍，有必要沿用這種「新增物件」的思維去「造景」嗎？如果原本的碎石鋪面尚堪使用，有必要新增一條步道，來規定行走動線嗎？如果基地原本的樹枝、石塊可供人席地而坐，有必要新增「休憩座椅」，來多此一舉嗎？眼前是一大片原始山蘇林美景，有必要立一塊指示牌，上頭寫著「山蘇林」，來畫蛇添足嗎？只要您稍微留心一下周遭環境，一定能發現，公園裡到處都是沒人走的步道、沒人坐的座椅、沒人看的指示牌、路邊充斥著不知所云的「入口意象」等等。

這些設計精美的景觀元素，最後成了可有可無的環境填充物，與其說是為了消化預算，不如更像是規劃設計單位墨守成規、不經思考的後果吧？到頭來，這些手法又強化了國人心中對「景觀專業」的既定印象：加東加西、塗塗抹抹，「減法美學」大家心知肚明，實行起來卻是眾說紛紜。

作者提供 公共空間裡常見零散、缺乏整合、填充性質的座椅及導覽牌等設施

不過話說回來，一旦當你明白這座巨人雕像，早在40年前美國就有過相似度極高的作品——很有可能它就只是個山寨產品，絲毫不帶任何神話色彩——那麼情況也許就完全不同了。

打從一開始這裡就不存在什麼祕境，有的只是一個遠一點的雕塑公園罷了。它不過就是全台千千萬萬個網紅景點之一，目的也很明顯：就只是要你匆匆瞥一眼，打卡拍照，然後快速閃人。而接下來的十年內，你也毋須再來第二次。既然如此，弄條步道，擺張座椅，又何傷大雅呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航