《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》：為什麼不應該「獎勵」孩子寫作業？

文：王莉

為什麼不要獎勵孩子寫作業？

面對鮮花和讚美，所有人都會有一種飄飄然的感覺。在針對孩子做作業這件事情上，是用「鮮花」這樣的物質鼓勵好，還是用「讚美」這樣的精神獎勵，更利於孩子的長期發展？對於親子教養來說，也許這真的是一個很難回答的問題。

相信很多父母在孩子寫作業的問題上，都採取過很多嘗試，我歸納為如下幾種：

量化評價：製作表格，用評價表的方式，量化孩子的作業品質，最終讓孩子在量化的標準上獲得成就感。

補償機制：以「孩子能不能很好地完成作業」當作補償的標準。

物質誘惑：只要能夠很好地完成作業，就給予孩子最渴望的物質。

精神誘導：只要能夠很好地完成作業，就給予精神上的撫慰。

願望滿足：只要在一段時期內能很好地完成作業，就滿足孩子的願望。

無論是哪一種，最終都體現在父母給予孩子物質或者精神上的獎勵。

在職場裡，管理部門也會採用類似的獎勵機制來激發員工的積極性，為企業帶來更多的效益。但是孩子的勞動付出是為了誰呢？他的效益獲得者是誰呢？誰該為這份效益買單呢？

想要回答這一串問題並不難：孩子是作業的主人，他是勞動的付出者。作業是對他一天學習的檢測和提升，他才是最大的收穫者。根據獎勵機制誰付出誰受益，自然是孩子為他的作業收益買單才對，可是我們看到的現狀卻是父母成為買單者！

父母樂於看到孩子為了寫作業而付出努力，他們覺得這是無可厚非的事情。做為孩子，他們也欣然接受一切的獎勵機制帶來的收益。但是，父母們試想，孩子今天要個小熊，買！明天要支冰棒，買！後天要台電腦，買！當我們給予了一切他所渴望的東西之後，我們還可以給孩子什麼？當我們不能滿足他的需求的時候，孩子是否還會對作業抱有熱情呢？

心理學有一個著名的理論叫作「葉杜二氏法則」（Yerkes–Dodson Law），它說明「動機強度和工作效率之間的關係不是一種線性關係，而是呈倒U型曲線的關係」。中等強度的動機最有利於任務的完成；動機不足或過分強烈，都會使工作效率下降。也就是說，動機強度處於中等水準時，工作效率最高，一旦動機強度超過了這個水準，對行為反而會產生阻礙作用。

套用在學習上，適度的焦慮和壓力有利於學習效率的提高，但太強的動機、太多的焦慮和太大的壓力反而不利於學習效率的提高，會降低學習的效率，干擾記憶和思考活動。

一般而言，父母會在以下兩種情形採用獎勵機制：一是孩子寫作業品質太差，父母內心非常焦慮、著急，希望通過鼓勵來激發他寫作業的熱情，從而提升成績；二是孩子作業的品質還可以，但父母對孩子有較高的期望，希望他可以完成得更好，因此想通過獎勵機制激發孩子的潛力。

不管哪一種，背後都有強烈的動機，就會給孩子造成孩子的心理壓力。在這種焦慮、緊張的情緒中進行「獎勵」，不僅會「欲速則不達」，還會加重孩子的精神負擔。

我始終認為學習是一種自覺的行為，懂得學習有其規律的父母，首先要學會不把過強的動機和壓力放到孩子身上。一個習慣的培養固然需要鼓勵，但是如果作業品質完全依靠於獎品的激勵，那麼孩子所獲得的學習動機雖強烈，效果卻未必是最好的。

思睿的爸爸媽媽工作非常繁忙，在成長過程中，陪伴他更多的是外婆和奶奶。外婆和奶奶每天輪流負責接送思睿，回到家後還要看著思睿寫作業。思睿已經習慣了這樣的生活方式，他可以得到奶奶和外婆的隨時關愛，對此也感到非常滿意。

每天放學後，兩位老人家都會幫思睿背書包、拿水壺。從學校到家門口，如果是媽媽接送，20分鐘就足夠了，可是兩位老人帶著思睿就要走上一小時才可以到家。他會一邊走一邊用小腳丫踢地上的小石子，看到別人家的小狗會蹲下來看看，撿起在地上的樹葉，反覆地擺弄。

即使一路上沒發生什麼有趣的新鮮事，他也會蹲在地上告訴外婆或奶奶他累了，需要休息一會兒；或者他餓了，想吃點東西再走。當然，老人也總是給他備好了零食。

因為在路上磨蹭得太久，老人會不停地催促他：「快點走，一會兒回家還要寫作業！」、「快點走，你媽媽一會兒又要打電話唸你了。」、「快點走，奶奶累了。」但是思睿總會悠哉悠哉地按照自己的節奏走。

因為在路上他耽誤了太多時間，到家寫作業的時間就少了，媽媽還安排他練琴、背詩，所以奶奶也好外婆也罷，會不停地說：「你快點寫作業吧！」為了讓他更快一點，就會習慣性地加上一句：「你快點，奶奶等等給你炸雞腿吃。」、「你快點寫，外婆等下讓你去玩滑板。」總之老人家總會不自覺地主動給思睿各種獎勵。

在獲得自己喜歡的東西的一剎那，思睿的動作會加快一些，但持續的時間只能用秒來計算，一會兒他就又放慢了節奏。這時，奶奶就會又補充一句：「你快點吧，等等我讓你吃根雪糕。」

外婆也會補上一句：「你快點吧，晚點我讓你看一下卡通。」因為自己的緩慢而換得獎勵，思睿會開心的立刻加快速度，但之後他寫作業的速度卻一天比一天慢，有的時候卡通都播完了，奶奶煮的飯都已經放涼了。短短幾十分鐘的作業，思睿卻要用上幾個小時完成。

獎勵真的能夠激發孩子寫作業的興趣嗎？也許這種短暫的動力是強烈的，但是未必可以帶來好的效果。最後思睿養成的習慣反而是：要想讓他寫得快，必須有附加的條件，一旦失去條件，他的速度就會超級慢。

家庭作業是什麼？我們必須不斷反覆思考這個問題：家庭作業是孩子檢測學習的活動，是對學校課程的查漏補缺，那麼可以說，家庭作業是孩子學習過程中不可缺少的環節，是孩子必須承擔的任務，身為學生必須承擔的責任。既然寫作業是責任，他就應該自主獨立地完成。

而在陪伴孩子寫作業的過程中，父母不當的給予過多獎勵，會讓孩子在潛意識裡覺得作業是可以換取獎勵的資本，是可以討價還價的一種工具。

相關書摘 ▶《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》：父母為什麼不該替孩子「檢查」作業？

書籍介紹

本文摘錄自《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》，采實文化出版

作者：王莉

孩子開始上學後，一場費時費力的持久戰就此展開：天天耳提面命，孩子還是忘東忘西，每天都在找課本和功課……孩子不肯自動自發，即使陪他寫作業，孩子還是拖拖拉拉、不斷分心……孩子作業寫得很快，但錯誤百出，而且同樣的錯誤一犯再犯……

為什麼越陪孩子寫作業，他越寫不好，我們也越生氣呢？因為陪伴有道，而往往我們用錯了方法。尤其國小六年是學習的初期，為好的學習習慣和技巧打下基礎，更是至關重要。若能在小學教育就養成孩子獨立自主、不懼學習的特質，面對未來更進階的學習，自然也無須擔心。而這一切，就從「陪孩子寫作業」開始。

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航