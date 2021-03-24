《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》：父母為什麼不該替孩子「檢查」作業？

文：王莉

父母為什麼不該幫忙檢查作業？

為什麼一件簡單的「陪孩子寫作業」，可以把一大半的家庭搞得雞飛狗跳呢？因為每個孩子都是一顆原子彈嗎？還是真的小「鬼」難纏？靜下來思考，父母為孩子做的每一件事情，到底錯在了哪兒，怎麼會在世界上最親近的人之間引爆戰爭？

幫助孩子收拾書包是越俎代庖；幫孩子決定先完成哪項作業是垂簾聽政；在孩子耳邊不停地督促是缺乏信任……陪孩子寫作業，是父母透過人世間最溫暖的情感，來撫慰孩子面對困難時的膽怯心靈，讓他們擁有安全感；是讓他們在無路可走的情況下，發現身後有一雙最熟悉的大手在支撐著自己，給予更大的勇氣。

對於孩子來說，學習真的是一件很難的事情，他們需要親情的幫忙。而父母往往越了界，用自己的思維綁架孩子，所以在孩子們寫作業的時候爆發一場場家庭戰役。在這場戰役中，父母們更容易犯的錯誤是―主動幫忙孩子檢查作業。

欣欣今年升上小六，即將成為一名國中生，她有一種即將被解放的感覺。每個孩子都渴望自己能夠快點長大，早點不被父母約束，這是成長過程中很自然的心理狀態。

從小學一年級開始，媽媽就全心全意地照顧著她，每天準備水果、水壺、書包，幫她梳頭，穿搭衣服，全年無休地陪伴她寫作業。欣欣同樣也對媽媽有著很強的依賴心理，她已經習慣了媽媽在旁邊嘮叨「把頭抬高」、「別抄錯數字」、「把字寫正」……沒有這些聲音，她覺得自己就像沒在寫作業。

欣欣寫完數學作業，就會把作業輕輕地放在媽媽面前，媽媽會認真地幫她檢查。媽媽用鉛筆輕輕地標出錯誤的地方，不管是哪個數字寫得不整齊，還是哪題答得不完整，媽媽都會用各種符號標示出來。欣欣寫完英文作業，也會首先放在媽媽面前。然後再取過媽媽檢查後的數學作業，直接找到媽媽標示的地方。

因為六年的訓練，她看到圈就知道是算錯了，擦了再算一次；看到橫線就知道自己填錯了，媽媽還會把正確的答案給她指示出來，她換上即可；看到曲線，她明白了她的算式出現了錯誤，再讀一遍，找到正確的算式。

一份數學作業寫了30分鐘，錯了四題，但是欣欣只用不到三分鐘就改完了。同樣，國語如法炮製，閱讀填錯了，媽媽會給句子寫上序號，甚至用鉛筆註明哪邊是重點；選項選錯了，媽媽會把正確的圈出來。國語作業寫了30分鐘，有五處錯誤，而欣欣用兩分鐘就可以改完。

英文同樣如此，寫作業大約需要半個小時，錯誤占了15％，而改作業的時間卻不到兩分鐘。這樣高效的學習，都要感謝媽媽的認真呀！在學校裡，欣欣要改完這些題至少需要半個小時，因為老師只會打個紅叉叉，欣欣自己要反覆檢查才能發現錯誤的原因。往往因為抄錯一個數，欣欣要檢查好幾遍。明明寫的是「5」，可欣欣就是看不到，總是寫成「3」，這種事時常發生，在盲點中轉來轉去，就是走不出來。

很多人都會有這種感受，一方面受心理定勢（Mental Set）（註）的影響，人很難推翻自己的第一印象；另一方面也是孩子們的注意力不足，他們做不到全面的檢查，所以孩子發現自己的錯誤是一件很難的事。這就更要強調最初審題的重要性，只有這樣才能降低錯誤率。

在家和在學校的檢查是不同的，成人發現問題的能力比兒童強很多。在家裡，由媽媽完成檢查的工作，欣欣的任務就是用筆再把媽媽發現的問題重寫一遍而已；在學校，檢查作業是欣欣獨立完成的，是對欣欣發現問題、解決問題的練習。一個是機械性的活動，一個是思維運轉的過程，二者具有很大的差異，哪種方法對孩子更好，結果不言而喻。

在寫作業的過程中，媽媽無論說了什麼，欣欣都會誠懇地接受，從來不和媽媽對抗。曾經有一次她和媽媽為一道題爭論了起來。她用方程式解這題，但是怎麼也算不出來。媽媽讓欣欣用另一個方法試試，可是欣欣很執拗，非要堅持自己的觀點，作業本擦破了也不肯改方法。

媽媽生氣了，說：「你不聽我的，我就不管你了。」然後甩手而去，那天欣欣的作業媽媽沒有檢查，第二天作業本上出現了四個叉。這是以前從來沒有過的情況，數學老師還唸了她幾句。所以欣欣再也不敢不聽媽媽的話，她怕媽媽不再幫她檢查作業。

欣欣在寫作業的過程中已經離不開媽媽的幫助了。對於欣欣來說，這是好事還是壞事呢？顯而易見，欣欣一旦離開了媽媽的幫助，作業品質就會下降。為什麼會這樣呢？

這是誰造成的結果？替孩子檢查作業，看似是十分負責的家長，其實父母已經無情地剝奪了孩子的權利和義務，同時也放棄了對孩子責任感的培養。孩子自己檢查作業可以培養他們諸多的能力：

第一，責任感

作業是孩子的，孩子要對作業負有責任。作業是他們的「工作」，現在對作業負責，今後到了職場才能對工作負責。責任心不是一朝一夕形成，要通過長期的訓練才可以獲得。孩子自己檢查作業，不僅可以讓作業的準確率提升，更能訓練其責任感。

第二，提升知識的掌握能力

孩子的作業出現錯誤的原因有很多，但主要是因為知識理解得還不夠純熟很多父母把孩子作業出錯歸咎於孩子馬虎、不認真，其實這是不正確的觀念，孩子的錯誤有90％都是因為對知識掌握得不夠完整。

成績越優秀的孩子，錯誤相對少，是因為優秀的學生對知識的理解、掌握比較準確，所以他們的正確率也會高。而作業中暴露出來的錯誤，正好可以讓孩子二次熟悉知識、二次思考，甚至提煉出某種適合自己的解題方法。

第三，培養孩子做事認真的態度

在生活中，我們做錯了就要對自己的錯誤行為負責。出門沒有帶傘，就會因為避雨而耽誤回家的時間，因為我們沒有做好行前準備，所以不得不以浪費自己的時間來承擔後果。

孩子做作業也一樣，只有自己檢查才可以意識到，要想不耽誤更多的時間，下次寫作業就要更加認真和仔細。只有經過這樣長時間的心理建設，孩子最終才會養成主動認真寫作業的習慣。

註釋

指人面對某個情境時，忽略情境中的客觀條件，而以其主觀經驗與習慣方式去處理。「心理定勢」能自動化地協助人解決許多問題，但也容易忽略客觀條件的改變，仍然固守舊有的經驗與習慣，反而陷入不知變通的困境。

相關書摘 ▶《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》：為什麼不應該「獎勵」孩子寫作業？

書籍介紹

本文摘錄自《有一種崩潰叫，陪孩子寫作業》，采實文化出版

作者：王莉

孩子開始上學後，一場費時費力的持久戰就此展開：天天耳提面命，孩子還是忘東忘西，每天都在找課本和功課……孩子不肯自動自發，即使陪他寫作業，孩子還是拖拖拉拉、不斷分心……孩子作業寫得很快，但錯誤百出，而且同樣的錯誤一犯再犯……

為什麼越陪孩子寫作業，他越寫不好，我們也越生氣呢？因為陪伴有道，而往往我們用錯了方法。尤其國小六年是學習的初期，為好的學習習慣和技巧打下基礎，更是至關重要。若能在小學教育就養成孩子獨立自主、不懼學習的特質，面對未來更進階的學習，自然也無須擔心。而這一切，就從「陪孩子寫作業」開始。

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航