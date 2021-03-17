談個人品牌：改名「鮭魚」之前，你需要注意這五件事

文：我是文案

鮭魚之亂正式開跑，這兩天在社群網站上也看到不下十尾鮭魚了，我自己對這件事情抱持的是中性偏向正面的態度啦，我覺得很有趣也無傷大雅，划不划算的程度大約因人而異，但絕對對某些人來說是有利可圖的，不過卻也引起相當多人的反彈。

所以在這裡我想要聊聊看見的各種正反面意見，和你一起思考，把名字改成鮭魚之前，需要注意的各種事。

我們先來說明前提，並假設兩個情境，再區分效益與損害，還有它的文化脈絡：

前提

根據《姓名條例》規定，改名以3次為限，且成年後才能做第2次更改。而第9條中列出若有6種情況發生就能改名，其中包含字義粗俗不雅、音譯過長或有「特殊原因」者。所謂的特殊原因，基本上就等於沒有限制的意思。

情境

活動開始前改名成為鮭魚之後，活動結束至多一週內就改回來。 活動開始前改名成鮭魚，再也不改回來。

我猜在目前已改名的人當中，2的狀況應該不太可能會發生，但有趣的是，還是有批評的人是用這個思維進行批評，這裡就暫不討論了。

批評點1：不尊重父母給的名字

我思考比較接近的案例，可能是把傳家之寶拿去當鋪當掉換現金，過幾天之後贖回來。這樣的行為過去確實不算什麼太光彩的事情，但是因為沒有造成實質性的損害或者改變，大多數人在事情過去之後也不太會加以批評。

這個批評比較有趣的地方在於說，改名的字義、維持時間、動機，在哪個標準下會達到不尊重的界線？另外，不尊重的感受會是由父母子女之外的第三人能夠評判的嗎？

在過去的漢文化中，古人除了父母給予姓名、字，還會自己另取別號，雖然只有姓名作為戶籍辨識之用，但字號才更被廣大的大眾認知。而號的取法其實正像是現在的暱稱和網路帳號，可以「自由地抒發和標榜使用者的志向和情趣」。

綜上看來，把名字短暫的改成鮭魚，或許可以用號的概念來思考。

改名鮭魚表達了「想吃免費壽司」的志向和情趣。可以說他沒有品味、可以說他胸無大志，但是和「不尊重」有沒有關聯，應該只有關係中的人可以決定。

批評點2：不需要浪費兩次改名機會

參加這次活動會「用掉」兩次改名機會是事實，但是是否為浪費呢？列舉一下可能發生要改名的狀況：

父母第一次取名時就不雅

宗教命理因素

自我成長認同因素

和通緝犯同名

自己要跑路躲債主

在我身邊認識的人當中，有兩位曾因宗教命理因素改名、一位曾因自我認同改名，不得不說比例是還滿高的。而除了自我認同理由的朋友之外，兩位命理因素的朋友改名都在20歲前，家庭因素影響還是更大一些。

我本來初看這個批評覺得無稽，但列出數據反而發現有點道理。以數據上來看，說是浪費似乎確有可能性，這會是想要改名鮭魚的朋友們必須注意一下的風險：哪天真的運氣不好、和男女朋友八字不合、發現自己是LGBTQ⋯⋯這些狀況都可能動用到改名權，如果自己可以決定也就算了，但若被父母姻親施壓就會很麻煩，小心一點比較好。

內政部於臉書粉專貼文提醒民眾改名原則最多三次，須謹慎使用

批評點3：現代的年輕人太自卑需要惡搞博取關注

呃⋯⋯不好意思，我到現在都不知道那些鮭魚是誰耶？除非是本來就認識他們的親朋好友，不然在抹去身份認同標誌的狀態下，成功的傳播與其說是讓個體獲得有效的關注，倒不如說是進行一種總體風氣的擾動吧？

那作為一個網路使用者，要不要改名鮭魚來獲得關注呢？這就要說到經營個人品牌這件事了，我們在稍後的篇幅當中說。

批評點4：過份貪小便宜、可憐、窮

貪小便宜算是我比較同意的批評之一啦，但我覺得還是有漏洞。有一說台灣人為了免費什麼都做得出來，因此過份刁鑽的獲取優惠手法，或者標錯價的搶購行為等，經常會被人們不齒。

但是近年台灣仇富的風氣似乎有點盛行，面對類似事件的批評有點雙重標準，有時候會說「萬惡財團活該」有時候會說「是有那麼窮？」

並沒有一個標準說哪些規模以上企業，消費者就可以盡情享受，哪些規模以下或作法的行銷優惠，就不應該惡意鑽營。

再來，如果計算這次壽司郎的優惠，以改名所需的時間和費用（粗估3小時，300元以下），對比可以免費吃壽司郎的收益（兩天估計可吃800-3000元），不計入情感層面的成本的話，對學生來說是完全划算的。

所以我覺得這比較偏向道德問題和風向問題了，作為網友要討論的話，計算出適當的標準來討論比較恰當，丟一句人家貪小便宜就走，只是像在抒發情緒，沒什麼意義。如果想要改名鮭魚的話，我覺得不需要被這個批評影響。

批評5：增加行政負擔

是增加行政負擔沒錯，但錯不在改名的人，而是錯在舉辦活動的企業。你聽說過擠兌嗎？你會說跑去領錢的人增加行政負擔嗎？他們是正常行使權利好咩！

改名還有什麼風險？

這段落我本來想認真寫的，但果然不是我本業，資料查得頭很痛沒結論，換手給網路先進。

如果短暫改名沒有更動所有證件的話，我猜想的風險有：發生意外無法理賠、不能出國、不能開戶、交通事故加重罰則⋯⋯。給大家勘誤與補充囉。

經營個人品牌時，名字到底是什麼？

「名字」是給予人們的第一印象，它可能有字詞本身的意涵，例如雄偉、溫柔等等，但是最大的決定因素，還是在於它「識別」的作用。所以短暫的將名字改成「鮭魚」再改回來，到底有沒有影響呢？

我的論點是，除了在這段時間內第一次接觸叫「X鮭魚」的這個人，且過後不再與他接觸的人之外，其餘根本不太有差。

莎士比亞在《羅密歐與茱麗葉》作品中說：「玫瑰就算換了名字，還是一樣的芳香。」認識所有的人事物時，我們除了知道對方的名字，更重要的是去了解他的個性、能力、行事風格與價值觀，名字會帶來初步的印象，但是這個印象必定會隨著更深入的認識而改變。

所以當王小明短暫的將他的名字改成王鮭魚之後，已經認識王小明許久的朋友，還是會依照過去的認知去辨識他，這也是很多成年後改名的人，親朋好友們還是會用本來的名字稱呼他的原因，是因為習慣和認知的長久建立改不過來。

那在認識新朋友的場合呢？如果是實體正式活動，我是不太相信這位只想短暫改名的同學會自我介紹叫王鮭魚，應該還是使用原本的名字王小明。對他們來說，鮭魚相關名字就像我們最早在文中提到的號或者網路暱稱一樣，是適用在特定場域和氛圍時的稱呼。

回到主題，即便這次事件這麼熱門，對於他的認識頂多再加上一層「曾經改名叫鮭魚的王小明」而已。那這樣會讓人們對這個人的認識造成什麼改變嗎？

思考練習：會改名叫「鮭魚」的人，他的個人品牌性格是？

正面特質：思考創新、幽默、有行動力、敢於挑戰、個性活潑

負面特質：不尊重傳統、無聊當有趣、貪小便宜、愛現

發現了嗎？其實很多特質是一體兩面的。只是看評論者如何看待這件事而已，是價值觀的問題而不是絕對優劣的問題，某種特質在特定的產業可能很需要，在特定的產業卻會被批評。當然，越極端的作法，形象就會越鮮明，但是喜歡和討厭你的人也會越明顯，這正是建立個人品牌時，應該考慮的重點之一。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航