瘋女王后與獨眼王妃：西班牙黃金世紀盛世的宮鬥悲劇

文：張淑英（清大外語系教授）

《後宮甄嬛傳》掀起宮廷鬥爭劇風潮

近10年來，宮廷劇成為普羅大眾追劇的熱門戲碼，尤其后妃爭寵、麻雀變鳳凰的勾心鬥角，以及善於權謀的女性厚黑學當道；劇中台詞儼然成為「金科玉律」，成為許多人茶餘飯後的話題。

最知名的電視古裝劇從10年前的《後宮甄嬛傳》到兩、三年前的《延禧攻略》、《如懿傳》，不論是言情小說或稗官野史，觀眾對古時皇親貴族深似海的侯門有著濃濃的窺伺慾望，對「舊時王謝前堂燕，飛入尋常百姓家」也常有滄海桑田的喟嘆或憐憫；就連近期殺青且播映完畢的韓劇搞笑劇《哲仁王后》，也以奇幻鋪陳宮廷氛圍，滿足現代人懷舊復古的想像。

從繁華走向淒涼：西班牙瘋女王后、獨眼王妃

2014年起，連續7年獲得歐盟補助的「臺灣歐洲文化論壇」，3月份的場次（註1）也以《歐洲王室王妃的華麗、頹喪與永恆》為題，談論歷史上歐洲王室后妃的絢爛與沈寂。當中，有關西班牙的部分——〈瘋女王后與獨眼王妃：西班牙黃金世紀盛世的深宮怨〉談論兩位后妃：

一位是人稱「瘋女」王后的卡斯提亞王國胡安娜一世（Juana I de Castilla／Juana la Loca，1479-1555），一位是獨眼王妃安娜・門多薩（Ana de Mendoza de la Cerda，1540-1592），封號為艾波里王妃 (Princesa de Éboli)。

兩位后妃所處的時代正是西班牙帝國殖民的黃金世紀，其中最光輝的頂峰為期近100年，剛好是卡洛斯一世 (Carlos I，1500-1558) 和菲利普二世 (Felipe II，1527-1598) 父子在位時期。 然而，兩位傳奇后妃，卻從華麗的宮殿御位淪落到被監禁的冷宮修院；從足以掌權、呼風喚雨的王座遭罷黜到無人聞問的淒涼。

「瘋女」胡安娜是卡洛斯一世的母親；「獨眼」艾波里王妃是菲利普國王的摯友與親信戈梅茲・希瓦（Ruy Gómez de Silva）的妻子。兩位后妃與國王如此親近，境遇卻是孤獨抑鬱而終。

註一：2021 年 3 月 20 日於清華大學名人堂舉辦。

捲入家族權力鬥爭，胡安娜終成「瘋后」

「瘋女」王后的由來，一說胡安娜因為人稱「美男子」的駙馬爺菲利普（Felipe el Hermoso）早逝，思君惆悵，不忍送葬，夜夜開棺瞻仰遺容，終至心神渙散而瘋；然而美男子夫君風流成性，喜新厭舊的花花公子個性，讓胡安娜經常醋勁大發幾近崩潰也是事實；「瘋女」的傳言與形象到了19世紀浪漫主義時期，畫家布拉迪亞（Francisco Pradilla）將胡安娜唯美化，形塑成為愛癡狂的奇女子。

另有一說，她因為長姊與長兄早逝，意外成為「天主教王國」（Reyes Católicos）的王位繼承人而遭覬覦，她雖有王后之名，卻從未享有實權，且上有父親費南多二世國王（Fernando II）牽制，下有兒子卡洛斯一世逼宮，父子兩人以其精神失常為由，也防範擁護胡安娜的諸侯與政治勢力復辟，遂將她監禁多德西亞斯王宮（Tordesillas）長達46年到她逝世。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 艾波里王妃

出身貴族，艾波里王妃因情感問題被打入冷宮

艾波里王妃來自西班牙政治勢力雄厚，綿延4個世紀的名門貴族門多薩家族。她因兒時練劍遭短劍傷及右眼而變成獨眼，然而卻是菲利普王宮裡「致命的女神」（femme fatale）。12歲時與大她25歲的艾波里王子結婚，之後卻也孀居20年。

這20年間，艾波里王妃一方面向菲利普二世國王頻送秋波，但更與國王的御史安東尼歐・貝雷茲（Antonio Pérez）衷情相訴，暗通款曲，且謠傳兩人密謀葡萄牙王位的權力鬥爭，挑撥菲利普與其胞弟胡安（Juan de Austria）彼此嫌隙，慫恿菲利普授意暗殺胞弟的御史艾斯科貝多（Juan de Escobedo）。

然而，實情乃因艾斯科貝多發現艾波里王妃與貝雷茲的私情與謀略。菲利普後悔自責，究罪安東尼歐・貝雷茲和艾波里王妃，前者逃離海外，後者則遭監禁帕斯特拉娜王宮， 13年暗無天日至其逝世。

身為王室成員，最終成為父權政治下的悲劇人物

這兩位黃金世紀擁有至高權杖的王后和王妃，被野心及欲望薰心的男人欺凌、利用與背棄。父親、兒子、愛人，越是親近，越是危險，親情與愛情面臨權力的挑戰時，女人就成了階下囚。真實世界裡，瘋女王后與獨眼王妃，生於富貴，死於貧賤，終身孤寂，晚景淒涼。

西班牙黃金盛世的璀璨對照這宮廷后妃的哀怨，女人成為父權政治的犧牲品，權力與猜忌的炮灰。讓她們兩人陷入悲情坎坷的人，正是締造西班牙最輝煌盛世的父子，因此，現實歷史中，沒有太多聲援她們倆人的記述或翻案，但她們兩人卻成為電影、繪畫、歌劇、文學、傳記絕佳的題材與靈感，她們只能從虛構的創作中獲得救贖。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航