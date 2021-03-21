「綠茶婊」已經是古早產物，現今是「茶藝師」當道的時代

文：桃乃木

Max是大家公認的優質男性，外型陽光，被女生形容成外型「帥的很安全」的樣子，有者收入不錯的體面工作，談過幾段感情，曾經也荒唐過，但現在希望能跟自己契合的女性走向婚姻，可以說是適婚女性票選「最適合結婚」的對象。

在盛行速食愛情與網路交友的此時此刻，人與人關係流動得太快，Max很明白這點，加上他又不是那種愛玩感情遊戲的人，所以對於挑選男女朋友格外小心，畢竟他看過太多都會情場上會讓人毀三觀的戲碼。

前些日子，他在自己的校友會上認識了一個女孩Cindy，是一個喜愛藝術與閱讀的女孩子，會自己下廚做菜，頭髮不染不燙，是難得看見的長直髮女生，偶爾小露香肩，但是大多數時間都是穿著樸素淡雅的洋裝，但是這些設計師品牌價格不斐，當然要懂門道的人才看得懂。

他並不是Max畢業名校的校友，是剛好那天朋友帶者一起來參加活動。當然兩人一拍即合，不久就成為男女朋友。

熱戀期持續了將近半年，雙方都是適婚年齡的男女，大家都以為將要論及婚嫁的時候，突然某天，女方的社交軟體刪除所有跟Max的紀錄，這就是典型的分手宣告，就這樣Cindy消失在我們朋友圈的生活中。

大約又半年之後，我在一個五星級酒店的聖誕派對上碰上Cindy，由於並不熟識，甚至可能他忘記我是誰了，雙方沒有寒暄。但是很明顯的，他在一個海歸派圈子混的不錯，而且看起來應該是跟其中一個男生在一起。

這就引起我的好奇心了，跟Max談及此事，他只是淡淡的說：就算跟他交往六七個月，他依然是個很神秘的女人......

我甚至不太了解他的工作，只知道是公關行銷之類的……所以經常接觸很多活動或是一些企業主，常常有外務，但是也就是因為工作或是社團的關係。 但是也就是某一天，他就突然消失了，沒有交代太多事情……

在我的印象中，他的網路形象仿佛與世無爭的仙子，流連各種高級場所，網美咖啡館，照片中不經意露出的自己時尚品味，再配合歲月靜好的文案，營造出大家閨秀的感覺。

你說他是渣女？並不，因為他不會同時腳踏兩條船，但是他不會放過任何一條線，在這個通訊極其方便的時代，許多人都深得一手放線捕魚好本領，同時開發多條線已成了基本技能。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

有時能在網路上見到「綠茶」一詞，是什麼意思呢？這是指外表清純可人、楚楚可憐、無辜可愛，然而實際上用某些優勢得到更多好處。但是這樣的做法其實並不算高階，真正厲害的對於玩這種感情遊戲其實不感興趣，也不會讓太多男人追求，甚至刻意表現出自己生活的高級，讓眾多男人放棄念頭。

他不停地提高自己的眼界，也注重自己的名聲，不會因為一些小利益去降低自己的底線，這樣的女生都是有所堅持而且有目標的，所以最後很容易嫁給很多女性夢寐以求的對象。

煮茶是門藝術，紅茶綠茶普爾用的火候不一樣，放的茶葉量多量少都不是一個味道，喝太急會燙口，喝太晚茶會苦，如何將茶味控制在入口時口感最好，那就是掌握人的心理與時間的大師，沒點經驗積累和天賦，很難能學成。

把這些竅門運用於男女關係上，這樣基本上可以稱之為「茶藝師」

每一個男人，都是一個踏板，如果把這形容為遊戲，他一層一層通關，一直到能達到的最高等級為止，他用這個成就了自己，然後挑戰更高「等級」的男人，能夠把自己的人設與品味堆高，臺階有了，找到下一個「目標」就不難。

一個女生的茶藝指數多少？可以從以下評分表中判定：

他的朋友以學生時期的朋友為主（2分） 他的朋友年齡層跨度很大（3分） 他經常與朋友聚會（一周一次以上）（2分） 朋友圈相對穩定都是老朋友（2分） 朋友圈變動快，經常整批換新（3分） 你無法看到他以前朋友的照片（3分） 他的異性朋友十分擁戴他，是高高在上女神或女王的存在（4分） 平時會主動關心，送上小禮物給異性（3分） 不忘異性朋友的生日（3分） 經常顯示自己並不缺錢甚至有錢（3分） 說自己個性很像男生懂一些男生喜歡的東西（名車名表之類）（4分） 強調自己交友圈子十分乾淨（3分） 表示自己很挑朋友（4分） 一個月一次以上跟一群姊妹盛裝打扮拍照打卡（3分） 任何場合都在拍照，每一張照片都很修的精緻（4分） 喜歡PO一些健身或是運動的照片（3分） 照片總是毫不吝惜展現自己身材（3分） 照片不會太露，而是適度的露個香肩、細腰，恰到好處（4分） 會參加一些社會上企業主多的團體（如獅子會、扶輪社）（3分） 你無法具體說明他的工作，也並非富二代，但是日常消費十分精緻高級（5分） 不經意展現自己都使用高檔的名牌產品（4分） 跟爸媽去旅行總住高級的飯店（但是都沒拍到爸媽）（5分） 經常展現自己知性喜歡閱讀的一面（3分） 有非常豐富精采的夜生活（2分） 經常參加品酒會、開幕式，或是國內外名校校友會（本身不是校友）之類活動（5分） 對於高級餐廳非常熟悉（3分）

累計總分45分以上

應該是一名非常懂得烹茶的茶藝師！基本上沒有男生能夠不拜服在他石榴裙下。其實要達到這種境界是講天分的，有些人怎樣都裝不會。

累計總分30-44分

縱橫情場的聰明女性，懂得用自身的優勢，讓異性願意為他付出感情與資源，在男歡女愛的場合總是能占盡上風，茶藝指數高。

累計總分15-29分

一般比較熱情活潑的女生，可能會被說愛玩，有點小心機，感情上受過一些傷害，也玩過一些感情遊戲，依然在都會叢林中冒險者。

累計總分15分以下

正常一般的女生，可能偶爾小小壞一下玩一下，但是都還是人畜無害的階段，在感情上簡單單純許多。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

老話常說的，男追女隔層山，女追男隔層紗。

當然了，時代不同了，勇敢的女生越來越多。但是段位越高的女生，越是會主動挑選自己的目標，主動給予關心，聊聊男生有興趣的東西，甚至會主動送男生一些小禮物，從精神上攻克男生的防衛心理，只要一點小小的投資，就會讓男生心甘情願。就算沒有要跟這男生發展男女朋友關係，也是牢靠的「追隨者」。

真正高段位的茶藝師，絕對懂得哄異性開心的道理，所以往往深受愛戴，就是因為他們善於建立人設，把自己塑造成完美無缺的形象，它們不會公開賣弄性感，讓別人覺得他愛玩，而是有品味懂生活的時尚美女，身邊總有一群如同偶像粉絲一般的人簇擁，誰能跟他交往，也代表自己是站在一個群體的頂點。

如同Max這樣的都會菁英男性，早就體驗過比一般人高級的生活，也遇過不少比美明星的異性，但是正是Cindy這樣的女生，更能讓他們覺得自己才是頂級精英，有與其他人區分開來的高端感覺。Max也願意在他身上花錢花時間，因為他不是一個願意屈就的女人。

但是這樣的女性，可能正在看者後面，看下一個男性是否更好，一有機會就會再跨越一階，對他來說感情這種事情是他能否跨越階級的墊腳石，敲門磚，男人總是會在耗費大量感情與金錢之後從他的生命中「被消失」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航