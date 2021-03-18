勞工請假規則QA：婚假與喪假可否分次請？用LINE請假事後被記曠職合法嗎？

勞工的請假與休假，涉及到好幾個法令，今天先整理有關「勞工請假規則」的部分，其他有關《性別工作平等法》的假、《《勞基法》》的投票日等特殊假，或是颱風到底是不是假，暫不在此篇討論。

除了一些重要提醒，另外列出八點QA，也都有相關依據，若有問題歡迎提出。

Photo Credit: 曹新南

一、法令依據

《勞動基準法》第43條：「勞工因婚、喪、疾病或其他正當事由得請假；請假應給之假期及事假以外期間內工資給付之最低標準，由中央主管機關定之。」

《勞基法》規定若勞工有正當事由，可以請假，請假的細節規定，另外再由中央主管機關來定，所以最早的時候，是由內政部頒訂，現在就是勞動部，有了勞工請假規則。

「勞工請假規則」第1條：「本規則依勞動基準法 （以下簡稱本法） 第四十三條規定訂定之。」

第1條直接開宗明義，這是依據《勞基法》而制定出來的規則，規定的內容可以參考表理的整理。條文只有12條，也建議大家可以直接看一下，詳細條文就不貼出來了。

二、重要提醒

住院傷病假 ：兩年內合計不超過一年，年度是勞資雙方約定的年度。記得就算不是職災，普通傷病第四天起也是有勞保給付的，可請領投保薪資的五成，別忘了自身權益。

：兩年內合計不超過一年，年度是勞資雙方約定的年度。記得就算不是職災，普通傷病第四天起也是有勞保給付的，可請領投保薪資的五成，別忘了自身權益。 普通傷病假 ：未住院者一年內可以請30天，工資折半，這是請在工作日，不算例假日與休息日。例如假設週一到週五為工作日，週六為休息日、週日為例假日，從週五開始請三天病假，則實際是請週五、隔週一、隔週二，這三天病假半薪，週六、週日本來就不出勤而有一日工資。 而當30天的病假請完後，如果還要一次請30天以上病假，例假日、休息日、國定假日，就要計算進請假天數，不給工資了。

：未住院者一年內可以請30天，工資折半，這是請在工作日，不算例假日與休息日。例如假設週一到週五為工作日，週六為休息日、週日為例假日，從週五開始請三天病假，則實際是請週五、隔週一、隔週二，這三天病假半薪，週六、週日本來就不出勤而有一日工資。 而當30天的病假請完後，如果還要一次請30天以上病假，例假日、休息日、國定假日，就要計算進請假天數，不給工資了。 留職停薪 ：如果勞工的病假天數都請完了，可以再請事假、特休，若是全部都用完，可以留職停薪，但沒有強制要求。

：如果勞工的病假天數都請完了，可以再請事假、特休，若是全部都用完，可以留職停薪，但沒有強制要求。 工資 ：除了病假30天內半薪、事假不給薪，其他的都是工資照給。

：除了病假30天內半薪、事假不給薪，其他的都是工資照給。 全勤 ：除了普通傷病假、事假可以不給全勤，其他的假都不能扣發全勤獎金。

：除了普通傷病假、事假可以不給全勤，其他的假都不能扣發全勤獎金。 請假手續 ：理論上要事前親自辦理，如果用LINE或電話等方式通知公司，這只是先「告知」，之後還是要完成公司的請假程序，否則仍可被認為是曠職，這有法院判例。

：理論上要事前親自辦理，如果用LINE或電話等方式通知公司，這只是先「告知」，之後還是要完成公司的請假程序，否則仍可被認為是曠職，這有法院判例。 證明文件：「勞工請假規則」第10條規定，如果雇主要求，勞工必須要提出請假證明。

三、相關QA

Q1：勞工請假期間如果遇法定放假日（例假、國定假日），該怎麼算？

A1：請假只計工作日，例假日、休息日、國定假日不計入請假期內。

依據：內政部民國74年04月27日（74）台內勞字第302665號函 「一 勞工事假、婚假、喪假期間，如遇例假、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，應不計入請假期內。 二 勞工事假、普通傷病假、婚假、喪假期間，除延長假期在一個月以上 者，如遇例假、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假 之日，應不計入請假期內。 」

Q2：甚麼狀況下，勞工請假可計入法定放假日？

A2：勞工已請完30天病假，之後再請超過30天以上之病假，就直接連續計算（超過30日無薪資）。

依據：行政院勞工委員會民國99年08月17日（74）勞動2字第0990131309號函 「內政部 74.11.9（74）台內勞字第361967號函稱：『......勞工依勞工請假規則第4條規定請普通傷病假超過三十日以上之期間。 如該期間遇例假日、紀念日、勞動節日等均可併計於請假期內。』係指勞工請普通傷病假須一次連續超過三十日以上，方有該函之適用」。是以，勞工如於一年內請普通傷病假之天數已達三十日者，其後仍須請假一次連續超過三十日以上（即之後）之期間，如遇前開例、休假日始計入請假期間內。」

Q3：婚假與喪假可否分次請？期限為何？

A3：婚假原則三個月內，雇主同意可於一年內請畢，得分次給假。喪假可分次請，期限未明訂，建議至少百日內。

建議人事管理制度可以優於法令，讓員工更有感。

依據：勞動部民國104年10月07日 勞動條 3字第1040130270號令 「婚假應自結婚之日前十日起三個月內請畢，但經雇主同意者，得於一年內請畢。」 行政院勞工委員會民國94年10月11日勞動二字第0940056125號函： 「喪假，勞工如因禮俗原因，得分次給假，業經前勞工事務主管機關內政部 74年6月28日台內勞字第321282號函釋在案，是以勞工如有勞工請假規則所定之親屬於到職前喪亡，如勞工於到職後基於禮俗原因必須請喪假者，事業單位可視實際情形給假。 」

Q4：勞工已請過婚假，又再婚是否可以不給假？

A4：再婚仍然要給假。

依據：內政部民國75年12月26日（75）台內勞字第467204號函 勞工請假規則第二條規定：「勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。」勞工離婚後再婚，既有結婚之事實，雇主即應依上開規定辦理。

Q5：勞工請婚假扣全勤，會不會被罰？

A5：婚假、喪假 、公傷病假及公假扣全勤獎金，罰2萬～100萬元。

依據：內政部民國76年05月02日（76）台內勞字第491780號函 事業單位雇主違反勞工請假規則第九條：「雇主不得因勞工請婚假、喪假 、公傷病假及公假扣發全勤獎金。」之規定，因涉及違反勞動基準法第四 十三條請假應給之假期期間內工資給付之最低標準規定，得依勞動基準法 第七十九條第三款之規定處以罰鍰。

Q6：勞工到職前結婚、親屬死亡或生產，可否給假？

A6：婚假不行、喪假視狀況、產假依剩餘日數（實務機會不大）。

依據：行政院勞工委員會民國94年10月11日勞動二字第0940056125號函 「一、婚假至遲應於事實發生之日請起，且應一次連續請足。勞工於到職前結婚，應無勞工請假規則第二條之適用。（本筆資料，依據勞動部民國104年10月7日勞動條3字第1040130270號令，有關婚假之釋疑部分，自即日停止適用。） 二、喪假，勞工如因禮俗原因，得分次給假，業經前勞工事務主管機關內政部 74年6月28日台內勞字第321282號函釋在案，是以勞工如有勞工請假規則所定之親屬於到職前喪亡，如勞工於到職後基於禮俗原因必須請喪假者，事業單位可視實際情形給假。 三、勞工於到職前生產，但仍在勞動基準法第五十條所定之給假期限內到職者，應依該條所定之假期扣除自分娩事實發生之日起至到職前之日數，給予剩餘日數之假期。」

Q7：用LINE請假，事後公司卻說「曠職」合法嗎？

A7：事前依公司規定請假為原則，緊急狀況委託為例外，仍須補辦請假手續。

Q8：勞工遲到，可否要求一律請事假？

A8：遲到依實際比例不給薪資，但不得多扣。遲到可允許勞工請事假，由雙方協商，但不能規定只要遲到一律請假。

依據：勞動部民國104年11月17日勞動條三字第1040132417號書函 「勞工上班遲到之時間，因未提供勞務，雇主得就遲到時間比 例扣發當日工資。雇主如允勞工得以請假方式辦理，尚非不可；其請 假之最小單位，得由勞雇雙方自行議定，但雇主不得逕自規定該等遲 到時間均應以請假方式處理。」

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航