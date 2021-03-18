匈牙利退出歐洲議會最大黨團，是否將成中、俄分裂歐盟的破口？

這個事件的發展，親歐派早起期盼多時。今年3月3日早晨，歐洲議會裡面席次最多、勢力最大的歐洲人民黨團（European People’s Party group，EPP group）舉行內部投票，以148票贊成、28票反對，通過針對黨團成員停權和驅逐的新規定，未來只要三分之二的成員同意，就可以終止一名或數名成員在黨團內的職權，情形嚴重者甚至可以被直接踢除黨團。

匈牙利和歐盟、歐洲人民黨團的愛恨情仇

這項新規定的目標眾所週知，就是黨團內的匈牙利執政黨青年民主聯盟（Fidesz，以下簡稱青民盟）。自2011年匈牙利國會通過極具爭議的修憲案後，總理奧班（Orbán Viktor）所領導的青民盟就走上了一條與歐盟衝突不斷的道路。

爾後幾年，奧班政府陸續通過新法和行政措施，侵蝕匈牙利的司法獨立、言論自由和少數族群權益等歐盟所捍衛的核心價值。2015年正值歐盟面臨難民危機最高峰時，匈牙利以難民大量湧入會造成社會秩序動盪為由，公然拒絕接受歐盟欲強制施行的難民分配制度。去（2020）年3月，匈牙利國會更通過「授權法案」（The Authorization Act），讓政府可以因「抗疫需要」，暫停執行任何現行法律，透過行政命令擴大權力，再度引發歐盟和人權團體關注。

這一連串象徵民主倒退、與歐盟信奉價值背離的發展，促使歐洲議會在2018年9月，通過使用歐盟法制裁匈牙利的動議，歐洲人民黨（European People’s Party）也在2019年3月，決定暫停青民盟在黨內的職權（備註：歐洲人民黨團和歐洲人民黨為不同組織，前者為歐洲議會議員組成之跨國黨團，後者則為泛歐洲型態政黨）。

但部分歐洲人民黨團成員仍認為這樣的制裁不夠，以北歐、荷比盧為首的13個政黨領袖，就曾在去年簽署公開信，呼籲黨團主席採取行動，將青民盟逐出，做一個負責任、真正維護歐盟價值的黨團。

但過去這些要求，都被黨團內勢力比較大的會員國政黨擋下，例如法國的共和黨（Les Républicains）、德國的聯盟黨（CDU / CSU）、義大利的義大利力量黨（Forza Italia）和西班牙的人民黨（Partido Popular），他們認為將青民盟的12名歐洲議員留在黨團內部，才能夠有效施壓、約束匈牙利政府的行為。因此3月3日的投票結果，象徵過去多數替青民盟講話的「盟黨」也已經失去對匈牙利的耐心，改變心意支持更有嚇阻作用的新規範。

新的黨團規定通過後，奧班隨即致信給歐洲人民黨團主席韋伯（Manfred Weber），宣布青民盟將主動離開歐洲人民黨團，因為「投票（新規定）很明顯是一個敵視青民盟和我們選民的舉動」，與其留在黨團內等著被人逐出，不如有尊嚴地自己先離開。

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歐洲議會內的勢力變化

青民盟與歐洲人民黨團拆夥，最直接的影響是歐洲議會內的權力平衡。儘管歐洲人民黨團依舊仍維持議會內最大黨團的地位，但一次失去青民盟的12個席次，等於和席次第二多的社會主義者和民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，S&D）拉近距離。

假如未來羅馬尼亞境內由匈牙利裔組成的政黨匈牙利民主同盟（Romániai Magyar DemokrataSzövetség），也跟隨青民盟的腳步離開，而社會民主聯盟又能成功說服義大利的五星運動（Movimento Cinque Stelle）加入，兩黨團的實力差距就會進一步縮小，可能影響2022年初歐洲議會內部重要職位換手的結果。（歐洲議會主席、各委員會主席和副主席等重要職位，通常經主流黨團協商，由不同黨團推派的人各做半屆。）

匈牙利青民盟的離開也可能造成議會內的親歐／疑歐、新／舊歐洲分歧更明顯，端看青民盟的下一步會去哪裡。

根據布魯塞爾政治顧問公司Votewatch Europe的分析，青民盟議員在歐洲議會內投票時，有72％的決定和歐洲保守派和改革主義者（European Conservatives and Reformists，ECR）成員持相同立場，顯示他們和ECR黨團的意識形態相近，雖然原則上支持歐盟單一市場、申根區等政策，但反對更多的歐洲統合、歐洲聯邦主義，也大力抨擊歐盟的官僚主義。

在組成上，ECR黨團的核心政黨是波蘭的執政黨法律與公正（Prawo i Sprawiedliwość，PiS），波蘭近幾年和歐盟也是摩擦不斷，和匈牙利相似，在國內推行被歐盟視為侵害民主、打壓自由和人權的措施，近期更有大法官釋憲限縮女性墮胎權利、政府宣布要將波蘭打造成沒有LGBT的國家等爭議。假如青民盟轉而投靠ECR，那該黨團將會變成一股特別代表東歐立場的疑歐勢力。

雖然目前青民盟在歐洲議會的發言人，表示他們還沒有決定下一步，但沒有黨團歸屬，在歐洲議會內能獲得的資源、話語權和影響力都會非常有限，特別是從議會內勢力最強大的人民黨團退出，奧班必須審慎思考如何延續、甚至擴大青民盟在歐洲議會內的影響力。

另一方面，少了過去屢次抨擊歐盟、在國內推行違反歐盟價值的匈牙利執政黨，歐洲人民黨團再度變回意識型態比較單一、全員支持歐盟的親歐黨團，更利於他們在未來和一樣支持歐洲統合，由法國執政黨共和國前進！（La RépubliqueEn Marche !）所領導的復興歐洲黨團（Renew Europe）合作。

匈牙利成中、俄分裂歐盟的破口

青民盟離開歐洲人民黨團的決定，除了對歐洲政治造成直接影響，更可能在國際地緣政治上形成漣漪。以往青民盟在歐洲人民黨團內，歐盟領袖如德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）還可藉此黨團平台，和匈牙利政府協調，對外展現一定程度的歐盟團結，例如共同對俄國實施經濟制裁、通過歐盟新一期的多年預算案。

但主動離開議會黨團運作，顯示總理奧班認為繼續待在歐洲人民黨團已經沒有好處，還不如脫離以獲得更大的自主空間，這點事實上從近期疫情施打的議題就可以看出端倪。

自從武漢肺炎疫情爆發以來，歐盟的立場一直都是希望會員國能夠整合資源、彼此幫助，在疫苗施打上也能協調彼此的速度，這樣才有辦法盡快同步解除人員流通限制，恢復歐盟單一市場、提振經濟，同時也展現歐盟國家團結的一面。

無奈歐盟在疫苗產能進度嚴重落後預期，讓部分國家決定自力救濟。僅管歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）還沒審核通過俄國製和中國製疫苗，但匈牙利的藥品主責單位，在今年初就接連通過俄國和中國製疫苗許可，並開始在國內施打，總理奧班本人更在個人臉書上貼出多張自己接種中國疫苗的照片，替中國「疫苗外交」宣傳的意圖明顯。

看到匈牙利帶頭，斯洛伐克和捷克也分別批准、採購俄國疫苗Sputnik V疫苗；而繼塞爾維亞大規模施打中國國藥疫苗之後，近期也傳出捷克和波蘭有意購買中國疫苗。由此可見，歐盟協調會員國施打歐盟疫苗的計畫已經分崩離析。

這對歐盟來說是個嚴重警訊，如果以匈牙利為首的這些歐盟國家，因快速施打疫苗而控制住疫情，將會凸顯歐盟的無用，無形中也強化了這些國家和俄國、中國合作的正當性。未來，中、俄將更有理由和這些歐洲國家進行密切交流，歐盟會發現自己更難在中、俄面前擺出強硬姿態。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航