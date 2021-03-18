【展覽】《楊俊 藝術家，合作者，他們的展覽與三個場域》：自我營銷或是當代藝術的實踐？

文：林易萱

楊俊、Jun Yang與杨俊

「我是奧地利人」，「我是歐洲人」，「我來自台灣、日本、中國、維也納」在藝術家楊俊於2015年創作的《成為歐洲人或吃維也納牛排長大的我》當中，他如是說道。

當人們詢問他來自何方時，他總是習慣以不同的方式給予答案。對此，他說這是為了挑戰既有的觀念與界線。或許，身為旁觀者，我們無法完全體會他跨越諸多國界的生命經驗，但作為藝術品的觀眾，我們偶爾可以從他的作品裡感受到那種漂泊的、疏離的、尋覓安身立命之所的孤獨與歡愉。

楊俊出生於中國青田。四歲時他隨著父母移居奧地利，並在那裡度過童年與青少時光，直到升上大學以後才搬到阿姆斯特丹就讀荷蘭皇家藝術學院（Gerrit Rietveld Academie）。他在維也納藝術學院（Academy of Fine Arts Vienna）完成研究所學業，師事義大利貧窮藝術（Arte povera）藝術家米開朗基羅．皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto），爾後也曾居住在橫濱與臺北一段時間，並時常往返於各地以從事創作與展出。

在2020年12月開幕的《楊俊 藝術家，合作者，他們的展覽與三個場域》是他的第三個個展。相較於過去兩個個展，楊俊試圖在本次的展覽中將作品分散到三個具有不同意義的展示場所。由於筆者只有機會前往臺北當代藝術館參觀，因此本文將聚焦討論其最後一場位於當代館的展覽。

以何為「楊俊」？展覽中的「楊俊」與楊俊的生命歷程

在進入當代館之前，觀眾很難不被入口露台上諾大且未完整的「杨俊」二字吸引。楊俊對於「姓名」的展示方式視乎不只是藝術家向世界表現自我、宣示展覽主體性的方式那樣單純，而是於這兩個字當中隱約透露了他對自己的看法。步入大廳，見到作品《Jun Yang會見Jun Yang》（2015）之後，更可以理解楊俊在展覽中所要討論的命題。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《Jun_Yang會見Jun_Yang》

從藝術品的陳列方式來看，一樓展場集結了他所有討論「楊俊」的作品。除了最先見到的兩件創作之外，《Jun Yang在找Jun Yang》（2006）、《成為歐洲人或吃維也納牛排長大的我》（2015）、《自我肖像》（2021）、《給xxx的信》（2005）、《哪位是藝術家？》（2019-2020）等無不圍繞在楊俊的身世、經歷以及他對自我的辯證上。

Photo Credit: 筆者提供 螢幕上的畫面來自於《成為歐洲人或吃維也納牛排長大的我》（2020）。影片中他說：「一個外人做什麼都是錯的」。楊俊將自身經歷與感觸融入他的創作，除了用於辯證難民與移民、我群與他者之間的共同與相異之處之外，也是他為自己的「存在」做出的註解。

展覽中出現的文字與自白像是他的創作工具，書寫了他「存在」的證明。信件、報紙、記錄藝術家思考過程的錄像，以及影片中出現的自白勾勒出觀眾對「楊俊」的印象與形象。在藝術家的刻意安排之下，這些物質與聲音媒介不僅是創作物本身、也是創作過程，更可以為楊俊的存在作證。透過閱讀展場中的這些藝術品，觀眾會在思緒裡形成不同的畫面，並與藝術家楊俊產生情感上的共鳴，使藝術品與「楊俊」由抽象發散的概念轉換成具象飽滿的形象，進而存在於世界上。

位於二樓的作品則展現了楊俊不同層次的思考，在主題上將其所討論的課題由個人延伸至政治與國家層面。楊俊在兩側樓梯之間的白牆上分別展示了以臺灣作為場景的兩件作品《關於遺忘與記憶的一則短篇》（2007）與《幽靈島》（2009）。

在《關於遺忘與記憶的一則短篇》裡，霓虹燈、街景與眺望遠方的畫面不斷地交錯出現，客觀且淡漠地記錄了城市夜裡男子漫無目的的遊蕩。影片中楊俊娓娓道來他對於家庭、記憶以及都市的剖析，在並置的物件、歷史與回憶裡，嘗試探索它們之間的虛無與真實。

而另一件作品《革命》（2011）則以三種不同的情境討論群眾與政治的關係。它們向觀眾拋出了疑問：哪怕是其中的一份子，在那些激烈的相互鬥爭之後，我們的生活到底會有什麼樣的實質變化？整個展覽以楊俊過去的計畫或曾經執行的專案作為結尾。仔細觀看這些最後被展示在寬闊大廳的作品，我們會發現它們當中的商業氣息。

Photo Credit: 筆者提供 透過後方牆面上發光的白屏，觀眾的剪影會被投射在前方播放動畫的螢幕，就像是直接參與了《革命》（2011）的情景。這種藝術手法好似在主張每個人都是故事的一份子，而每一種觀看也都是一種參與。

從展覽的種種安排看來，楊俊有意透過作品的陳列來強調展覽中的專案、記憶與合作關係。於展覽之中，這些橫越國界的多重文化經驗以及在經驗中發展出來的人際網絡是他「存在」的因素，賦予了「存在」意義。在各個社群之間來回遊走，在接納與被接納之間、在認同與被認同之間，在關係與記憶之間，那些敏感、疏離與圓融都反應在他作品裡。

存在的證明，符號的建立：楊俊與觀念藝術

眾多作品之中，楊俊大量地使用觀念藝術作為表現手法。就當代藝術的潮流而言，觀念藝術是常見的藝術實踐，從1960年代開始盛行。觀念藝術家認為藝術品的形式與造型無法體現藝術的意義，因此推崇創作時訊息的傳遞，普遍以物件、身體、聲音等媒介實錄，呈現出藝術創作過程與狀態。

觀念藝術品通常被認為能夠傳遞出藝術家的想法，因為觀眾在接受訊息時會在腦海中構建藝術品，像是參與了藝術的創作。觀念藝術的最初發展是為了對抗學院與藝術市場，在不好收藏也不好保存的情況，抵制美術館與藝術商業活動，並主張所有人都可以參與藝術活動。然而，觀念藝術在本次展覽中作為「楊俊」存在的證明卻似乎並不具備原有的意義。楊俊貼近觀念藝術的創作方式與觀念藝術本身最初的目的似乎迥然不同。

楊俊以觀念藝術作為創作的表現形式，透過物件、自白、影像等展演，在最後儼然使得「楊俊」變成一種符號。「楊俊」二字在展場中頻繁地出現，觀眾從作品標題到作品形式或直接或間接地與「楊俊」接觸。在觀展的過程中，他的名字在不斷地被覆誦、被討論、被探索，深深烙印地在觀眾的腦海，如同被植入的記憶一般，人們會記得「楊俊」是位藝術家，並且擁有跨越國界的生命經驗以及深厚的人脈。展覽裡「楊俊」樹立的形象也呼應了展覽主題，彷彿藝術家就像是希望觀眾對其留下「海納百川」的印象。

Photo Credit: 筆者提供 圖中展示的是楊俊《偽裝》系列中兩件作品《偽裝：X守則》（2003）與《偽裝：灰色守則》（2006）。他試圖在兩件作品裡告訴觀眾「偽裝」與「融入」群體的方法，給予「可做」與「不可做」的建議。楊俊的多重文化經驗，促使他在各個社群之間來回遊走。在接納與被接納之間、在認同與被認同之間，在關係與記憶之間，那些敏感、疏離與圓融都反應在他作品裡。

在美術館裡「楊俊」的存在意義：自我營銷或是當代藝術實踐？

除了在三處舉辦個展及擴張展覽與藝術品定義所引發的爭議之外，本次展覽的辦理方式也存在著諸多可供議論的空間：以單一藝術家為主軸的展覽能夠被定義為聯展嗎？若本次展覽是聯展，那麼其他藝術家的作品在哪裡？是否透過其他藝術家助陣就可以擴張展覽定義的界線？

從展覽最後幾件具有商業性質的展品、其舉辦形式，以及部分作品諸如《皇帝的冰》（2020）與《記憶》（2020）等內容看來，「楊俊」這兩個字無論是對觀眾或是他自己來說，究竟只是單純的展覽符號還是已經透過加冕而發展成一個可供辨識的品牌？筆者只能暗自慶幸藝術家未將與藝廊合作的展覽安排在最後一場，才沒有進一步引爆另一場辯論。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 〈皇帝的冰〉

楊俊在藝術作品中展現自我與關懷社會的角度，可以從他在他的官網上介紹自己的方式窺見一二：「楊俊一直以來對於當代視覺藝術、商業與政治之間的重疊與互動充滿興趣」。對他來說，商業是離不開的話題，而在這個叛逆的藝術世界和肩負著傳播知識使命的空間裡刻意凸顯這個話題顯然是不會被樂見的。換句話說，商業氣息出現在以教育為主軸的美術館裡是否真的恰當？

本文的最後，讓我們回歸到對當代館這場展覽的討論。以觀眾的角度來看，當代館在提供場地讓藝術家展出作品之餘，就其本身所具備的專業性來說，是否應該讓藝術家如展覽論述中所言，將「兒童和成人工作坊、教育推廣和藝術家導覽活動，以及展覽相關講座及討論活動等，自展覽策劃之初即成為本展（展覽）的重要構成元素」，也就是把對民眾的教育使命以及對藝術品的詮釋權讓渡予藝術家，其中的適切性值得我們再次思考。

Photo Credit: 筆者提供 最後的展廳展出了楊傑近年來完成的設計與藝術專案。若仔細觀看這些作品，會發現它們當中散發的商業氣息。然而，商業氣息出現在以教育為主軸的美術館裡是否真的恰當？

展覽資訊

名稱：楊俊 藝術家，合作者，他們的展覽與三個場域

時間：2021/02/06－2021/03/31

地點：台北當代藝術館

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航