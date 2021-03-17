英國公布外交政策報告：轉移重心到印太面對中國，將增加近半核武庫存

編譯：吳宗宜

英國公布外交與國防政策檢視報告

英國首相強森（Boris Johnson）於3月16日在下議院，公布英國本世代最重要的外交與國防政策革新報告「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age）。

這份114頁的報告，訂定英國從現在到2030年的優先政策，包括如何彈性面對威脅的處理、更為創新、更加自信的在本土和外國保衛英國堅信的價值。

這份報告是由倫敦國王學院的歷史與外交政策教授約翰（John Bew）在2019年開始編寫，因武漢肺炎（COVID-19）疫情肆虐而推遲至2021年3月發布。這份報告指出，武漢肺炎的衝擊顯示了世界未曾準備好面對此種程度的流行疾病，也指出世界應該如何面對俄國與中國等外鄰的威脅。

這份完整的報告是對英國的國防、安全、外交政策的重新審閱，同時也包含了幾項富爭議的議題，諸如如何面對中國的系統性（systemic）挑戰，以及增強英國的核武能力以面對更危險的時代。

報告指出，未來十年內不同政治體系、意識形態國家間的競爭會增加，民主和威權國家間的關係會更加緊張，因為威權國家會試圖輸出其國內模式到他國，破壞民主國家開放的社會和經濟，並試圖以其價值觀形塑全球體系。

各國將持續在傳統的陸、海、空領域競爭外，戰略競爭也會擴及到其他領域，如科技、網路和太空，使地緣政治的領域更加廣闊。系統性的競爭會進一步考驗和平與戰爭的界線，因為惡意競爭者會使用更廣泛的政策工具，像是經濟國策（economic statecraft）、網路攻擊、假訊息和代理人等來實現目標，來代替公開的對抗或衝突。

根據QUARTZ報導，英國首相強森在稍早的評論中提到：「英國在脫歐後，正式開啟了歷史上新的篇章。很少有國家能充分準備的應對未來的挑戰，但我們必須願意改變原先的方法，以適應劇烈變動的新時代。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

轉向印太，面對中國（The Indo-Pacific tilt）

報告中指出，歐洲大西洋地區依然決定著英國的安全和繁榮，鄰近的歐洲國家也同樣至關重要。俄羅斯是英國最直接的威脅，同時美國也會持續依賴在歐洲的盟友，共同負擔集體安全。

但到了2030年，世界會變得更傾向多極體系，地緣政治和經濟重心會東移向印太地區，因為中國逐漸增強的國際影響力與強勢的政策，已是2020至2030年間最重要的地緣政治因素。

英國將會持續「深度參與」（deeply invested）歐洲事務，但英國政府表示，脫歐政策使英國有機會「沿著不同的經濟和政治道路前行」，他可以更深度的接觸印度，日本，韓國和越南等印太國家並建立「更深層次的外交和貿易聯繫」。

報告指出，中國等威權國家除試圖輸出其專制模式致他國，以其價值觀形塑全球體系外，越來越多國家也開始運用經濟外交手段，來追求國家安全利益的「經濟國策」（economic statecraft） ，以與其他國家進行競逐。經濟國族主義與保護主義興起，而這時常也意味著使用包含傳統經濟政策甚至非法經濟手段等工具，針對性的破壞敵人的經濟與安全利益。

中國是英國的系統性競爭者（systemic competitor），中國的經濟量體、人口基數、科技實力成長和野心（如一帶一路等計畫）都讓其在世界舞台上的影響力越發提高。自由貿易的經濟體如英國需要與中國多加接觸，開放與中國的貿易與投資，但我們同時也須使用手段保護自己的安全、繁榮與所堅信的價值不被中國所侵犯。

美中超級強權競爭的增加，不代表我們會回到冷戰時期兩大陣營間的關係，反而是中等國家的力量會逐漸擴大，尤其當他們結盟、立場一致時，在這樣的情況下，印太地區在地緣政治和經濟上會更加重要，區域中將有更多的行為者在包括軍事、貿易規則與科技的各領域進行競合，這也是為何英國需要轉向此區域。

為推展英國的印太政策，唐寧街（Downing Street）宣布，英國首相強森將在4月訪問印度，加強兩國的戰略關係，以支持整個英國的就業和投資市場，這是他上任以來首次的重大雙邊訪問，也是英國脫歐以來的首次雙邊訪問。

強森在訪問中說：「未來幾年英國的外交政策將把重心轉移到印度太平洋地區，因為該地區逐漸成為世界的中心。」

英國在上個月正式要求加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（CPTPP），尋求成為11國聯盟的一員，為脫歐後的貿易和拓展影響力另闢蹊徑，英國同時也申請成為東南亞國家聯盟（ASEAN）的對話夥伴。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在去（2020）年12月說道，「我們正在洽談與澳洲、美國以及其他各國的貿易協議，特別是在印度太平洋地區的國家，這是未來成長最快速的市場。」

在他的訪問中，強森也特別強調印度，稱印度為世界上最大的民主國家。他也特別聲明4月出訪印度的目的，是加強與印度的友誼，英國將與印度加強貿易夥伴關係，這也是達成全面貿易協議的墊腳石。

強森說，「在未來的十年中，英國和印太地區會往來更頻繁，建立比任何和其他歐洲國家更為緊密的關係和更持久的影響力。該地區經對我們的經濟和安全至關重要，我們希望加深和印太區域的合作，並建立更牢固的外交和貿易關係。」

他也提到，「毫無疑問，中國將對像英國這樣的開放社會造成巨大挑戰，但是我們還是會用符合我們價值觀與利益的領域與中國合作，包括建立更正向的經濟關係以及應對氣候變遷。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

雨天備好蕈菇傘

新報告揭露了英國對中國和俄羅斯的擔憂，制定了使英國轉向印太地區的政策，並稱英國必須加強核武、網路與太空防衛能力以因應世界「不斷惡化的安全環境」（deteriorating security environment）。

報告指出，「最低限度的、可靠的、獨立的核武嚇阻能力，是北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）保障我們與盟友安全的重要一環。」

雖然2010年時，英國承諾在2020年前，其核武彈頭的庫存量不能超過180個，但這份報告中指出未來十年，核武彈頭的儲備量僅不能超過260個，這是基於擔心其他國家「正在增加並多樣化其核子武器庫」（increasing and diversifying their nuclear arsenals）、核生化武器擴散以及傳統先進武器的不斷發展，為此英國必須增加核武存量以因應世界「不斷演變的安全形勢」（evolving security），同時該報告也確認了皇家海軍將維持四艘核子動力潛艇的規模，而使至少一艘應能隨時發射。

外交大臣拉布說，「隨著國際情勢和威脅的變化，我們需要保持最低的可信的嚇阻力，因為這是針對敵對國家威脅的終極保險政策。」

不過當英國首相強森宣布，將增加近一半的核武庫存後（可能是英國本世代最大一次核武政策的修正），這激起了反對派人士的強烈反對。

反對派指責政府破壞了英國對《核武禁擴條約》所作的承諾，他們還將這一政策與英國削減國際援助支出的計劃進行了對比。反對黨工黨領袖史塔默（Keir Starmer）說，「工黨支持英國維持核武威嚇能力，但是這項決議違反了歷屆總理和跨黨派共識減少英國核武儲量的目標。」

蘇格蘭民族黨的下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford），也抨擊增加核武彈頭是一件可恥的事，並質問是誰賦予首相這樣的權利去違背過往削減核武的承諾。英國國會中第三大黨自由民主黨也指責政府此舉是「鼓勵各國重返核軍備競賽。」

英國內閣辦公室發言人否認該計劃違反了英國過往的承諾，並強調「260枚是核武彈頭數量的上限，而不是目標。《核武禁擴條約》並沒有要求我們減少彈頭的數量。我們的所有的決定都符合《核武禁擴條約》的規範。」

他補充說，「近年來，我們看到部分擁有核武的國家無視國際規範。我們相信保護英國和北大西洋公約組織盟友最好的方式，就是確保我們繼續擁有可靠且獨立核武威嚇力。」

新聞來源

核稿編輯：羅元祺