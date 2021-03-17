台中漏水率六都最高盧秀燕籲加強修復，台水：每年投入最多經費逐步改善

台灣近來水情吃緊，自來水的漏水率也引起社會關注。台灣自來水公司（以下簡稱台水）於今年2月公布各縣市漏水率數據，其中最高者為基隆市加上新北市（淡水河以北）部分區域，六都之中以台中市的漏水率（16.83%）為最高。管線漏水的兩大主要原因為荷重振動與老化腐蝕，相加占了9成。

台中市長盧秀燕昨（16）日主持市政會議時向台水喊話，盼台水加強漏水修復工作，不要讓珍貴水源白白浪費。台水則回應台中市是因為多年前的921地震造成管線漏水，並表示每年投入改善的經費是最多的，漏水率已從2012年的25.55%降至2020年底的16.83%，共計降低8.72%。

六都台中漏水率最高、台南最低，盧秀燕喊話台水加強修復

台水於今年2月釋出去（2020）年各縣市逾使用年限管線長度以及漏水率，漏水率最高者為基隆市加上新北市（淡水河以北）部分區域，比率為24.14%、最低者為新北市（淡水河以南）區域8.5%，若要是完整的縣市區域，最低者則是台南市的8.47%。

放眼六都的漏水率，扣除台北市非台水所管轄，漏水率最高者是台中市（16.83％）。《聯合報》報導，北水處所屬的首善之都台北市漏水率為11.9%。

台水也針對管線漏水案件進行原因分析，近6成（58%）的原因為荷重振動（原因可能為工程挖掘、繁忙車流），3成2的原因是老化腐蝕，兩者相加占了9成。

《Newtalk新聞》報導，台中市長盧秀燕昨日主持市政會議表示，國營事業中只有台水將總公司設於台中，但去年台中地下管線漏水率卻是六都最高，現在進入抗旱非常時期，盼台水加強漏水修復工作，不要讓珍貴水源白白浪費。

盧秀燕指出，水電均由中央統一管理，中央多年來給予台水非常多預算，在台灣正面臨乾旱的情形下，卻任由珍貴的自來水源漏掉，她看了非常心痛，市民朋友也相當不捨，拜託身為主責機關的台水加強漏水修復工作，不要讓珍貴水源白白漏掉，實在太可惜。

台水：台中地區管線長度六都之最，每年投入最多經費改善

《自由時報》報導，台水副總李嘉榮表示，台中市漏水率為六都最高，是因為921地震，造成管線漏水，但每年投入最多經費改善，達10億元，但漏水率還是最高，其中漏水熱點前3名分別是北區、北屯、西屯。

台水也於昨日發布新聞稿回應，表示台中地區因轄區幅員廣大、管線長度為六都之最，考量避免造成交通、商業等重大衝擊，故僅能分年逐步改善。

台水表示，台中地區2013年至2019年間已投入52.4億元降漏經費，漏水率已由2012年的25.55%降至2020年底的16.83%，共計降低8.72%，達成2020年底目標值17.38%，預計至2022年再降至15.93%。

台水也已已委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，計畫於2020-2022年間，於台中地區投入約20億元加速降低漏水率，計畫辦理27件汰換管線工程，汰換125.2公里管線，輔以相關降漏措施，改善漏水狀況。

該公司也自2021年起於台中市推動辦理鯉魚潭場第二送水管、豐原大道環狀幹管、鐵路高架化騰空廊道管線、祥順路送水管等4件備援調度幹管工程，投資經費約47億元，計畫於113年完成，完成後除可提高供水穩定外，亦可加速辦理大管徑舊漏管線汰換或更生，以加速降低漏水率。

台水也另外發布一份新聞稿，表示自2004年起即已開始推動降低漏水率作業，於2004-1012年間投入經費373億元，漏水率自2003年底24.58%降至2012年底19.55%，每年約可節省1.61億立方公尺水量。

台水預計逐年將漏水率由2012年底的19.55%降至2022年底的14.25%，後續再遵照行政院政策指示，將原計畫2022年底降至14.25%之目標再調降為13.45%。

截至2020年底止，該計畫累積執行經費約506億元，完成汰換管線約5,716公里，2020年底漏水率亦已降至13.90%，每年約可節省1.97億立方公尺水量，如加計前階段成果，累計每年約可節省3.58億立方公尺水量，約為1.8座石門水庫有效蓄水容量。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範