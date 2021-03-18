【舞評】《閏流．歸潮》：十三部舞作呈現生命的極簡縮影，在確定與不確定之間永恆搖擺

文：莊馥嘉

如同編舞者及舞者們為此次展演的命名：「閏」意味著即將畢業的學生從四年前進入舞蹈系，經歷四年的歲月後，來到了一個階段的終點，卻也同時迎來了一個新的起點。四年對於生命而言似乎很短，但是若將生命的長河展開來看，或許能夠看見許多東西不斷地重複——直到我們發現，不論是四十年或是八十年的生命，似乎都是以許多類似的循環所促成。

《閏流．歸潮》的上半場以古典的芭蕾舞劇，阿道夫．亞當（Adolphe Adam）《吉賽兒》第一幕的農民豐收場景與柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）《胡桃鉗》第二幕的俄羅斯之舞（Russian Dance）作為開場。然出乎意料的是，第三塊舞作接續了由現代舞蹈家姚淑芬老師所編制的《Earth-616》。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《吉賽兒》

接著，《泠泠》的舞蹈承襲了古典芭蕾舞的影子，然出沒於竹林之間的舞者卻好似出自中國《山海經》中的精靈，富有對自然及人類的靈性，同時帶有芭蕾舞者始終如一的笑容。《縫縫裡的世界》再度拾回了現代舞蹈的隨機與個體性，《悼行》帶來了精於劍術的新羅壯士黃昌郎刺殺國王的歷史事件，最後以德國哲學家康德（Immanuel Kant）的理論核心所命名的《物自身》結束了上半場的表演。

從上半場舞作的編排而言，我們即可觀察到題材及舞蹈類型以某種特定的順序排列。

對於芭蕾舞蹈的傳統，我們或許僅能觀察到其所表現出的「古典美學」，然卻鮮少意識到「古典美學」來自一種集體的美學——為了促成此種集體美學，一致的表演服裝、妝容與連貫的舞蹈動作是必要的。由此一來便抹除了每位身處舞作中的舞者的個體性，將所有的舞者消減成零度的個體，所有的個體消融於群體之中。

於是，《Earth-616》試圖拾回前兩部中被隱匿的個體性，以取自電視色卡（Color Bar）中的顏色——螢光綠、洋紅色、紅色及經典藍作為舞台燈光，搭配無法歸類於任何色系的灰色服裝，開啟這個既非取景於芭蕾舞蹈全盛時期的十八世紀，也非二十世紀或當今任何一個時間點的舞作。這個展示於眼前的世界，如同電視機螢幕上的色彩，由單一、極端且刺激的光三元色和冷峻的18%灰所組成，我們於古典主義時期所嚮往的富有協調性與美感的人體，在《Earth-616》中不復存在。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《Earth-616》

這樣的反差，正好跨足了歷史上的一段極端的變化，也就是由對人類理性與進步抱有無限信心的十九世紀，到兩次大戰後對一切秩序與邏輯喪失信任的過程。古典芭蕾的開場，暗示著我們曾經擁有的一段美好而夢幻的歲月，我們躲在集體的懷抱裡，做著理性與純潔的美夢，然而隨著《Earth-616》中人類與其所駕馭的動物的組合出現於舞台上，理性主義所建構的表象世界開始瓦解，焦慮逐漸浮上檯面，我們再也無法篤定地判定舞台上的事物符合我們認知中——或是不久前由芭蕾舞所灌輸的「美」。

隨著《泠泠》的開始，整體回到了所有元素和諧共處的調性裡。然而，如同上半場前三個舞作所顯示的一般，接續而來的《縫縫裡的世界》再度打破了《泠泠》先前建築起的幻想。雖然同樣作為「打亂固有調性」的角色，《縫縫裡的世界》並沒有如《Earth-616》將我們帶向一個毫無方向與時間概念的虛空中，而是帶回了人類出現，也可能是人類將要出現之際的遠古時期。

舞者雖然四肢伏地、如爬蟲動物般行動，卻同時展現自身的個體性——他們隨意地移動，時而聚集在一塊，時而脫離隊伍，我們無從預知他們下一步的行動。但是，這樣的個體性並非人類的，而是動物的、本能的：他們無法如人類自由地選擇自己的運動方式，也並非被剝除了個體性、融入集體，而是受本能欲望驅使、只有活著的零度人類，這個本能將會引領他們走向何處亦是未知的。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《泠泠》

於是，上半場以《物自身》作為小結，是合情合理的：這個由舞者或是舞台環境共同建構起的夢境，亦或是劇場之外的真實世界，從來都不是我們能夠掌握的，我們亦無法斷定眼前所見與其本質是否相符或相悖。如《物自身》中身著全黑薄紗、影子般四處穿梭的舞者，使我們更加確定自身對事物的掌握始終是有限的。

撇除下半場中的兩個風格上的突變——以彝族的傳統儀式為基底所編制的《紅河歡歌》與結合現代舞與街舞的《爵士風華》，下半場其餘的舞作捨棄了上半場以三個將制約的、理性的古典舞蹈與缺乏規則、隨機的現代／當代舞蹈相互對照的組合形式，而以分別兩部的現代舞及當代舞達成一個風格的共識。

不論是《幽境》、《母質》、《常態》或是《夢遊地帶》，他們皆從以「我」和「主體性」為核心的本體論，往外延伸觸碰不同的面向，探索作為「我」。這個「我」並不侷限在人類的範疇內的可能性。

我們在《幽境》中再次看到了類似於《物自身》的黑袍造型，然而《幽境》所討論的與物本身是否可知並無關聯，而是透過物與人體的結合，以形成全新的主體。他們在舞台燈暗下來時，成為一座矗立於海上的島嶼，或是雙手張開、使黑紗垂墜下來，如一隻孤獨的孔雀——這些全新的主體，再也不是過去主體對認知自己的模樣。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《幽境》

來到《母質》，我們已完全無法從舞台上的舞者們中找到一絲身為人的證據：《母質》更加顯示了自然與人之間的完全結合，是為主體與自然他者結合的原初狀態。若《幽境》與《母質》將人的特質消彌於與物的結合之中。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《母質》

《常態》則是重新針對「我」僅身為「人」的狀態——不包含其他非人的特質——進行詮釋。舞者們一同躺在舞台上，對著工作與日常雜務的召喚發出怒吼，接著躲入充滿童趣、夢幻色彩的世界裡。當舞者在《常態》結束之際又回到了開頭的哀聲嘆氣時，構成了一個循環，而這正是對於困在日復一日的乏味生活的恐懼。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《常態》

最後，《夢遊地帶》再次抹去了時間與空間的痕跡，將舞者拋入一個無以辨別自身狀態的情境裡。舞者在成堆的紙片中嬉戲、拉扯、分離、再相聚，界線模糊的主體之間，彷彿單一的、獨特的主體不曾存在，而我們對於「我」的認知——認為自身屬於特定一種型態而不曾改變——也是錯誤的。這四個充斥著不安與不確定性的舞作，並沒有為我們帶來生命的開示與領悟，反倒使我們墮入深不見底的黑洞之中。

Photo Credit: 莊馥嘉提供 《夢遊地帶》

回顧《閏流．歸潮》的十三部舞作中，一種內在的、非先驗的定律無疑是存在的：當我們回顧自身的歷史，不論是站在二十歲或是已屆遲暮的某一年，或是回顧集體的歷史，我們都能夠在某一刻明白，即便所有當下的選擇看起來隨機而偶然，然所有的一切皆是早已注定好的。我們無法在當下預測自己即將迎來毀滅或再生，卻仍必須在那一刻到來時被迫凝視命運的殘酷。

《閏流．歸潮》中所集結的舞作，意味著這四年所集結的東西，可能已經是我們生命的極簡縮影，而我們的生命即是在這四年的不斷循環——在確定與不確定之間永恆搖擺，對於自身的狀態的質疑與猶豫，週而復始。這正是我們的未來與命運。

演出資訊

演出：台藝大進修學士班舞蹈系

時間：2021/03/14

地點：新北台藝大表演廳

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航