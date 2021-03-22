從阿拉伯的香料到台灣的晶片，受消費慾望牽動的地緣戰略熱點

文：王臻明

是說在人類歷史上盛極一時的阿拉伯世界，曾發展出無比璀璨的文明。而支持阿拉伯人創造這些偉大遺產的背後力量，則是龐大的財富。那是個還不知道如何運用石油的時代，阿拉伯人因身處歐亞大陸的中央位置，控制了商道，因而壟斷了東、西方世界的貿易。

絲路長期以來因各種因素而屢有變動，但不論換到哪一條路線，幾乎都必需經過阿拉伯人的地盤。阿拉伯人向商隊課稅，或直接參與到交易之中，來自東方的絲綢、香科、瓷器等商品，因為不斷在絲路中轉手交易，一路加價，抵達歐洲時，已成為天價的商品。

精明的阿拉伯商人們，不滿足於陸路上所獲得的利潤，更駕著阿拉伯帆船，橫越印度洋，直接抵達東南亞購買香料，到中國購買絲綱與瓷器，直接運回波斯灣或紅海，再經陸路送往歐洲，賺取更龐大的利潤。在中世界時期，阿拉伯商人縱橫海上，甚至大量在中國與東南亞定居，靠著歐洲消費者對於絲綢、香料與瓷器的無止境需求，建立龐大的商業帝國。

但這一切結束於地理大發現時代的來臨，因為歐洲人想要擺脫阿拉伯人的壟斷，一直在尋求繞過阿拉伯世界，直接抵達東方的方法。而航海技術的逐漸進步，讓歐洲人終於可以繞過好望角，進入印度洋，最後來到東南亞與中國。讓再也無法壟斷東、西方貿易的阿拉伯人，只能暫時退出世界舞台。

說歐洲人對口腹之慾的貪婪，促成了大航海時代，雖不中亦不遠矣。因為香料是歐洲冒險家接下來前仆後繼抵達東南亞的關鍵動力。想要身穿絲綢華服，使用精美瓷器的虛榮消費心理，促使各國商人前往中國叩關。接下來的一連串侵略，讓許多東南亞國家淪為殖民地，歐洲國家自己也大打出手，互相爭奪地盤，中國與日本則被迫結束鎖國，開港通商。

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只是當大批的絲綢、香料、瓷器與茶葉，一起源源不斷地被送往歐洲時，消費者並不因此而滿足。一杯杯盛在漂亮瓷器裡的茶與咖啡，需要糖來讓滋味變的更美好。特別是嗜茶如命的英國人，正在崛起為大英帝國，對於糖的需求不斷急速擴大，於是商人們就把腦筋動到了美洲身上。

有需求就會帶動供給，以英國為首的歐洲國家，開始在適合種植甘蔗的中南美洲建立廣大的甘蔗田，以生產糖，但這需要龐大的人力，光是當地的原住民仍無法填補這樣的勞動需求。於是從非洲抓補奴隸，送往中南美洲種甘蔗，以生產這種暢銷商品，就成為最快捷便利的方式。

最後甚至演變成一個成熟的奴隸貿易體系，有專門的人抓捕非洲奴隸，有專門的運輸船隊，到了目的地也有專門的市場可以販賣。人類歷史上最血腥、殘酷的一頁歷史，其實是建立在最甜美的飲料之上。奴隸貿易更進一步擴展到了棉花業、煙草業與各種農作糧食上，以供應歐洲國家所需。

但是人類的貪婪並沒有因此結束，或是要說人類就是會不斷進步也可以，工業革命揭開了對於新型戰略物資的需求。首先是橡膠，能種植並生產橡膠的地點，就成為了各國極欲染指的戰略要地，有很長一段時間橡膠左右了世界的經濟。

然後石化工業開始發展，石油成為了最重要的戰略物資。原本已退出世界舞台中央的阿拉伯地區，又瞬間成為了兵家必爭之地，只因為這片土地下埋藏著豐厚的石油蘊藏。二戰有一大部份的成因，就在於爭奪石油。日本開啟太平洋戰爭，德國入侵蘇俄，都與石油脫不了關係。更不用說在二戰結束後，各強權紛紛插手中東事務，為的也都是石油。

這大概就是21世紀之前，人類歷史受消費慾望影響的大概歷程。而時至今日，香料、糖、茶、絲綢與瓷器，都已唾手可得，人類對於「必需品」的定義卻又有了極大的改變。在進入資訊化時代後，電腦、網路、行動裝置早已變的不可或缺，而電動車則挾環保之名，成為各車廠的新寵。

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當許多車廠宣誓，在不久的將來要以電動車為主力，甚至將全面停產傳統汽車時，其實就預示了一件很重要的事，那就是地緣戰略的樣貌將再次改變，石油的重要性越來越低，畢竟未來的汽車已不再需要汽油，而且人類「壓榨」地球的技術，變的更成熟，連過去認為沒有開採效益的油砂與頁岩油，都已經成為新的石油來源。

以往依靠出產石油，而受到重視的那些國家，將因石油不再那麼重要，出產地變的更多元，而再度失去舞台。但提供電動車所需晶片，已成為資訊產業關鍵供應鏈之一的國家，將成為新的戰略熱點。

有意思的是，過去中東身為世界能源的供應地區，本身卻也處於複雜的政治情勢中。今日南韓與台灣成為新的戰略物資供應國，本身卻也處於危險的戰爭風險之下。過去中東的情勢會如此地詭譎多變，那是因為世界各強國的介入。今日南韓與台灣所屬的東北亞，會不會也步入後塵，很值得進一步觀察。畢竟英國的航空母艦與法國的潛艦，正先後現身於這個地區，這是否也預示了接下來的可能發展？

對台灣來說，晶片的重要性與日俱增，會是戰略資產還是危險因子，恐怕也是見仁見智。往好處想，以美國為首的盟邦，會更瞭解台灣的重要性，協助台灣抵禦中國的威脅。但往壞處來看，台灣要小心「匹夫無罪，懷璧其罪」，不止中國會更有攻台的動機，各個強國紛紛介入的結果，也可能讓台海情勢變的更加不穩定，台灣還有可能喪失在兩岸問題上的主導權。一旦台海問題不再只是美、中、台三方的問題，那情況只會變的更加地複雜。

對中國來說，早已經習慣處理美、中、台三方的關係，認為這就是目前台灣問題的主軸，對於以外的國家，都覺得可以靠經濟利益來收買。但是當這些國家開始考慮未來地緣戰略熱點位移的問題，國家的整體利益已超過商業利益時，這些國家就會開始變的「不聽話」。加拿大、澳洲、英國最近的態度，其實已經慢慢可以看出端倪。這絕對不能單純用戰狼外交引起反彈來解釋。傳統的美、中、台三角關係，未來恐怕要改劃成複雜的多邊型了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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