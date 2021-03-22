晶心科股價一年飆漲五倍的背後，蘊含著科技巨頭爭奪「指令集」霸業的興衰故事

文：何必問

蘋果發表劃時代的M1處理器，同時MIPS指令集宣告終結；在股價一年飆漲超過五倍的晶心科帶領下，科技界即將再次迎來一場CPU架構大混戰。

最近科技界傳出了一個大消息，在整個CPU處理器市場佔有率第三大的「MIPS指令集」宣告停止開發正式終結，未來市場主流的CPU指令集架構將只剩下Intel／AMD主導的X86和Qualcomm／Apple支持的ARM，分別在個人電腦和智慧型手機市場上各據一方。

而在這個看似歲月靜好，各方勢均力敵的局面下，卻隱藏著一股山雨欲來的風暴前奏。首先是ARM陣營在蘋果的帶領下，正式向X86陣營發起決戰，意圖跨出行動裝置市場一統江湖。而在另一邊，有聯發科和眾多高科技公司在背後撐腰的新興指令集架構RISC-V （發音: risk-five），也以晶心科技為領頭羊，要來接手MIPS陣亡後留下的市場真空，並且對ARM的固有市場開始蠶食鯨吞。

「指令集」是什麼東西？

在開始正文之前，先讓我們聊聊這個所謂的「指令集」到底是什麼東西，可以拿來吃嗎？簡單來說，所謂的「指令集」（全名為指令集架構，instruction set architecture）就是工程師在設計CPU處理器時所使用的基本功能單元，而我們知道CPU就是在電腦和手機中最重要的那個核心晶片。

電腦和手機的工作流程大致就是在開機以後，啟動CPU處理器開始讀取軟體程式，接著按照軟體上面所寫的指令開始操作整個系統並且和外界進行溝通。而如果我們把CPU的功能視為一棟房子，所謂的「指令集」就可以視為建造這座房子的基本磚頭，這些磚頭能夠對應軟體程式的控制命令然後要求硬體去執行特定的運算，於是我們的電腦跟手機才能夠發揮它們的功能。（當然我們使用的比喻是個抽象層面上的簡化，不過基本原則差不多就是這樣。）

那麼既然指令集只是在扮演基本磚頭的角色，為什麼科技界又會把它看得如此重要呢？這是因為在電腦系統的執行上有一個很關鍵的重點，就是支援不同指令集架構的CPU處理器和軟體程式彼此之間非常難以互通，一旦某個軟體或APP只支援某個指令集，消費者幾乎就只能購買由這個指令集架構所建造的CPU處理器。

當初Intel和Microsoft聯手形成wintel聯盟後就是為了藉此取得巨大的競爭優勢進而壟斷市場，因為消費者需要同時使用Intel的CPU處理器和Microsoft的Windows作業系統電腦才有辦法好好運作。所以當某個指令集架構擁有了強大完整的軟硬體供應商以後，就會變成一個很難被取代的產品生態系，從而像Windows和Intel的CPU一樣為指令集架構的主導廠商帶來驚人的豐厚利潤。

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Intel和Microsoft的強大聯盟

當我們回來檢視現在的市場時就可以發現這種獨佔現象，目前市面上的個人電腦和伺服器CPU幾乎都是使用Intel／AMD主導的X86指令集設計的，而在手機行動裝置或者各種資訊設備上的CPU則大部份是以Qualcomm／Apple主推的ARM指令集為主，很難找到其它的競爭者。

這裡有一個有趣的問題來了，既然早在1990年代Intel和Microsoft已經結合成了這麼強大的聯盟，為什麼今天不是他們的X86架構指令集繼續獨霸，反而變成X86和ARM這兩個架構指令集互相抗衡呢？

這邊就要讓我們話說從頭了。自從1980年代末各種電腦系統開始出現在市場上後，眾家廠商開始前撲後繼地紛紛投入研發，並且各自發展出了各種自有的CPU處理器和指令集架構 （像是Intel x86、MOS 6502、Motorola 68000⋯⋯）。其中Intel從一開始和IBM合作而崛起，到之後靠著我們所熟知的386，486等這些熱門大賣的CPU處理器不斷成長，接著Intel所使用的X86架構指令集就慢慢憑藉著強大的計算能力和完整的軟體生態系一步步宰制了電腦市場。

尤其是在1990年代中對抗當時Apple、Motorola和IBM的PowerPC聯盟時，靠著Windows 95加Pentium處理器的黃金組合獲得了空前勝利，使得之後不管是個人電腦、筆記型電腦、還是企業伺服器都走向了使用X86架構處理器的道路。

「精簡指令集」的崛起

然而到了1990年代末期這個局面又發生了一點新的變化，隨著半導體和電子科技進步，各種行動裝置以及資訊系統設備開始蓬勃發展，也衍生出了新的CPU處理器需求。此時X86架構的CPU缺點開始浮現，包括了架構複雜、成本高昂以及耗電量高的特性都嚴重限制了其應用空間。

對於行動裝置像是PDA、MP3、手機來說，其上的處理器晶片都要依賴於電池供電，所以裝置的節能表現和使用時間變成了極其重要的規格要求。而對於網際網路興起後大量的資訊系統設備像是網路裝置、印表機、數位電視等等，也都需要可靠且低成本的CPU處理器幫助運作。當X86架構處理器的固有特性無法滿足這些新興的應用時，被稱為精簡指令集（RISC）的架構指令集家族就開始趁虛而入大舉搶攻市場。

所謂的「精簡指令集」（RISC）這個名稱是相對於Intel x86所屬的「複雜指令集」（CISC）而來，在複雜指令集裡，希望軟體程式一個指令下來，CPU就能執行一連串的動作，這種做法提高了程式的效率，但在CPU等待、接收，和分析命令的過程中會大幅增加硬體所需的資源同時增加許多耗電量。而在精簡指令集裡，CPU被設計成一個口令下才會執行一個動作，這樣雖然降低了運算速度和處理能力，但卻減少了不必要的硬體以及工作量從而減少了功耗。

其實精簡指令集的歷史和複雜指令集差不多悠久，但是在早期性能不足因此不受重視。可是隨著CMOS製程進步（尤其是提供先進製程給各個IC設計公司的TSMC⋯⋯感恩台積讚嘆台積），精簡指令集的性能也得到大幅提升，到最後精簡指令集家族靠著在功耗和成本上的優勢，慢慢把Microsoft和Intel逐出了行動裝置和資訊設備系統的市場。

而隨著不同公司間的不斷競爭和廝殺，到最後精簡指令集家族中獲得優勝而活下來的就是ARM Holdings和MIPS Technologies這兩家公司所開發的ARM和MIPS兩種架構指令集。

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一時瑜亮的ARM和MIPS

回到本文開頭，我們再來探討曾經一時瑜亮的ARM和MIPS，最後為甚麼是ARM取得了勝利而最終將MIPS淘汰呢？其實從技術的角度來看，ARM和MIPS分別都具有各自的優勢，所以其實最後分出勝負的理由還是在商業策略上。

我們可以簡單的把ARM和MIPS的商業策略類比如下：MIPS的策略比較像BNQ特力屋，提供客戶DIY工具及材料，像是各種磚頭和電鑽，並且鼓勵客戶自己設計房子親手建造。作為對照，ARM則是走IKEA路線，鼓勵客戶把房屋設計圖和所需要的磚頭材料整包一起買回家進行組裝。

這樣的結果就是，設計能力很強的客戶能夠用MIPS的架構指令集設計出更強大更符合需求的產品，而使用ARM的客戶則可以更快速的組合出能用的產品。最後市場的發展證明，快速的time to market，還有對設計能力有限的客戶更佳友善的ARM獲得了更多的青睞，最終慢慢掌控了絕大部份行動晶片和資訊設備系統的市場。

這裡值得一提的是，MIPS的DIY策略還形成了一個致命傷，就是要求客戶自己進行大部份的設計而吝於提供原廠設計圖，導致MIPS公司本身的處理器設計能力也非常薄弱，這直接使得Android手機開始發展時，連MIPS自己都無法提供給Google符合其手機要求的CPU處理器，直接葬送了自己和ARM競爭的最後一絲希望。

反觀ARM自身卻靠著強大的設計能力，不斷進步跟上市場的需要，這點和把北歐設計風格當作產品精神，從而能夠不斷擴大市場的IKEA頗有異曲同工之妙。

時至今日，儘管ARM在手機的CPU指令集之爭中已經徹底擊敗了MIPS，可是ARM陣營並不滿足於此。前一陣子鬧得沸沸揚揚的Apple M1晶片發表之所以這麼引人注目，其實正是蘋果公司試圖把原來以省電為專長但是運算性能較差的ARM指令集CPU處理器，進行大幅度的改進以提高運算性能，用以取代筆電上的X86指令集CPU。

而初步結果來看可以說是相當成功（當然TSMC強大的5nm製程佔了很大一部份功勞），只要蘋果能夠接著讓筆電上的常用程式都進行改寫以支援ARM的指令集架構，那麼用ARM為基礎的CPU必然會迅速佔領整個筆電市場。

而如果之後蘋果繼續進步，也許有一天連桌上型電腦和伺服器主機裡的CPU都會被ARM指令集所掌控，到時候毫無疑問就將會是Intel和AMD兩家X86指令集廠商的共同末路了。

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新興勢力RISC-V

不過俗話說得好，螳螂捕蟬黃雀在後，正當ARM在意氣風發的此時，另外一個擁有強大潛力的新興勢力RISC-V也開始嶄露頭角。RISC-V的誕生是在2010年，由加州柏克萊大學所開發，和幾個老前輩相比可說是非常年輕。

從名稱來看就知道，RISC-V是以精簡指令集RISC的正宗傳人自居。和精簡指令集家族前輩的ARM和MIPS不同的是，RISC-V本身的底層技術是完全開源而免費的，也就是把磚頭和建築材料丟在路邊隨便大家去拿一樣。

當然要蓋房子只有磚頭材料是不夠的，你還需要良好的工具（Compiler）以及可靠的設計圖（IP／Core），此時就需要各個第三方協力廠商加入以進行工具和設計圖的開發，而聯發科集團旗下的晶心科技（TW-6533）正是這個領域的領先者。

由於RISC-V擁有比起ARM和MIPS更加開放的生態和全新的環境，所以很快地就吸引到全球各地的廠商來競相加入，並且開始對週邊的Compiler工具以及IP設計形成強大需求。

這也使得晶心科從2020年開始，即使獲利仍然微不足道，股價卻已經開始不停狂飆，在短短一年之內股價就上漲超過了5倍。正是因為市場相當了解一旦RISC-V如果成功，晶心科的潛在獲利空間將會非常巨大，而MISP的退場更是加速了這個進程。

另一方面，在美中貿易戰中受到嚴重波及的中國廠商，包括華為和阿里巴巴在內，也開始快速地倒向更加開放而不容易受到技術封鎖的RISC-V陣營。放眼未來，如果我們以Nvidia在今年（2021）對ARM所提出的併購價碼400億美金作為參考，保守假設晶心科能夠取得ARM這家公司1／10的成功，那我們就可以姑且以400億美金的1／10當作晶心科的未來價值。

以目前晶心科股本大約為4.3億台幣來看，如果我們用40億美金，也就是1200億台幣的價值來換算，從股本反推就會得到一張股票接近2600元的驚人股價。這個令人振奮的潛在價值，正是市場為什麼願意給予晶心科如此高本益比的原因。

不過科技業畢竟總是風起雲湧變幻莫測，晶心科之後是否能如同市場所期望的一樣和RISC-V架構指令集一起成長茁壯成為CPU指令集市場的有力競爭者並且大舉掠奪ARM的市場佔有率，還需要時間證明，就讓我們慢慢拭目以待。

自從半導體積體電路在上個世紀70年代開始發展以來，這中間的風起雲湧還有合縱連橫互相攻伐，讓我們深深體會到，在科技裡業唯一不變的就是不斷變化。從Microsoft和Intel的X86霸權興起，再到Apple和Qualcomm帶領ARM復仇成功，如今又是MTK和華為要靠著RISC-V異軍突起，眼下這場CPU大戰最後究竟又會是誰負誰勝出，就要留待未來才能見分曉了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航