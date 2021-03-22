老是「虛累累」、爬樓梯氣喘吁吁，恐是「心臟衰竭」警訊

報導：黃慧玫｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：洪崇烈（馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師）

33歲的上班族陳小姐，每次只要接近中午就莫名一陣累，就算小睡30分鐘的午覺，也不見好轉，依然「虛累累」。只好下午再喝一杯咖啡，才能勉強撐過一天的工作，同事見狀，總嘲笑她是標準草莓族。

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師洪崇烈表示，一般人若感到疲倦，透過短暫的時間休息，或是利用中午午休片刻，通常可以達到「養精蓄銳」的效果，但有些人就是無法透過休息改善疲倦感。

爬樓梯氣喘吁吁，恐是心臟衰竭警訊

洪崇烈提醒，若平常容易覺得累，再加上爬個一、二層樓梯就會喘吁吁，或是合併下肢有水腫等現象，千萬要注意是否為心臟在發出求救訊號，小心成為「心臟衰竭」的高危險群。

心臟衰竭是指心臟功能受損，心臟無法打出足夠的血液量，以滿足身體及組織代謝的所需求，而產生一連串的症狀，如呼吸困難、氣喘、運動耐力變差、疲倦及全身或四肢水腫。

心臟無力的高危險族群

洪崇烈指出，雖然心臟衰竭最後的病程是重度失能或換心，但初期的心臟衰竭，其實並不是心臟完全喪失功能無法運作，可透過治療、日常生活健康管理達到延緩病情，並降低再入院率與死亡率的比例。

心臟衰竭有不同型態，整體而言男女比沒有太大差異。若細分「收縮性心臟衰竭」的病人多來自於冠心病，男性略高於女性，年齡層較低；而「舒張性心臟衰竭」多是女性停經後，容易有代謝症候群等問題伴隨而來，女性比例較高。

洪崇烈進一步說明，心臟衰竭一般也與年齡有高度相關，有高血壓、高血脂、糖尿病患者也要特別留意；此外，若曾有心肌梗塞、瓣膜性心臟疾病病史者，都是高危險群。

心臟衰竭功能上分為四級，分級愈高者心臟功能愈差

臨床上，心臟衰竭症狀表徵會依據不同病患而有所差異，但「累、喘、腫」是具體且容易觀察的指標，若發現有上述現象應就醫，醫師會詢問病史，並透過抽血、心臟超音波等評估心臟衰竭嚴重度與分類的檢查，全盤了解與診斷。

洪崇烈指出，心臟衰竭功能上分為四級，分級愈高者心臟功能愈差，病人必須終身服藥，或以體內去顫器、心臟節律器也能解決部分病人的問題，防止其心律不整或猝死的發生

他提醒，積極控制或預防高血壓、高血糖、高血脂，可大幅降低心臟走向衰竭的命運。因此別再因為身體沒有重大不適，就認為不用看醫生或持續服藥，反而等到併發症產生才就醫，往往為時已晚。

以沒有合併糖尿病、腎臟病、冠心症、心臟衰竭的單純高血壓為例，若是適時及早控制在140/90mmHg以下，不僅可以減少3至4成的中風率，更可以降低心臟衰竭5成左右，是相當有效的預防方式。

而根據國外統計數據，即使將血壓、肥胖程度、膽固醇等危險因子被校正之後，糖尿病病友仍然比沒有糖尿病者增加2至5倍得到心臟衰竭的風險，不可不慎。

心臟衰竭患者能不能跟正常人一樣生活、運動？

心臟衰竭的病患最大的疑問，是自己到底能不能跟正常人一樣生活、運動或旅遊？洪崇烈的答案是肯定的。心臟衰竭病友若想好好「與病共處」，可考慮透過「遠距照護服務」，24小時監測心臟狀態。

馬偕紀念醫院針對曾因心臟衰竭住院的病人，在出院後藉由其選擇加入「遠距照護服務」，量測設備有隨身型心電圖機、二合一血壓、血糖計、體重計、血氧計等，透過24小時傳輸，每日進行健康紀錄，將身體發出的訊號以登錄方式進行管理，透過遠距科技化支援，可將危急情況及早觀察並安排就醫。

針對超過百名以上病人參與「心臟衰竭健康管理計畫」執行觀察發現，平均年齡71.2歲，男性占46.5％，女性占53.5％，有糖尿病史占64.4％、高血壓44.6％、冠心症占68.3％，病人出院後30天內的再入院率平均下降約3到4成，生活品質也有機會獲得改善。

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