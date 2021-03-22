2021/03/22,
「自我抄襲」發表過的論文到什麼程度，是可以被接受的？
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我們想讓你知道的是
究竟再利用自己過去的論文到什麼程度是能被接受的？如要投稿兩篇內容有相當程度重複的文章到兩本不同的期刊，有什麼要注意的地方？
文：Steve Wallace
近期，我們有兩位不同的讀者提出了自我抄襲的問題：
讀者一：「我最近一直想了解『自我抄襲』的概念，究竟再利用自己過去的論文到什麼程度是能被接受的？做研究時，這麼做似乎稀鬆平常，但我好奇該怎麼和期刊編輯說明這件事。」
讀者二：「如要投稿兩篇內容有相當程度重複的文章到兩本不同的期刊，比方說重複的部分有長達一頁的篇幅，有什麼事項要注意？除了重複段落以外，我認為這兩篇文章相當不同。」
自我抄襲的問題通常出現在三種情境：
- 你希望將同樣的材料，呈現給兩組不同的讀者
- 你要呈現的新內容，以過去你發表的論文為基礎
- 啟發新內容的背景設計，和你已發表的內容背景相同（儘管新論文不一定是以過去你發表的論文為基礎）
某些學者發表文章的對象是兩類完全不同的讀者（例：邏輯史與數理邏輯）。然而，學者一旦寫了好幾篇相同主題的論文，要以嶄新且令人興奮的方式來呈現一樣的背景材料確實有點困難。基於讀者們不太可能是歷史學家，學者也不能假設讀者已經對該領域瞭若指掌。（延伸閱讀：我的研究內容前人已經做過了，怎麼辦？）
針對這樣的狀況，我在這裡提出一些個人建議：
- 盡量不要逐字照抄原本的內容。你不敢保證不會遇到同一位讀者先後讀這兩篇文章，特別是如果第二篇論文的讀者很勤奮地追溯參考資料，進而讀到第一篇論文時，就會發現部分段落竟然完全一模一樣。建議要改寫內容，就算只是微幅修改，也要改寫。
- 在能用引述過去論文就帶過的地方，直接引述即可。這樣一來，比引述過去所證明的定理等要來得容易。
- 出處要明確。如果該論點曾出現在其他出版品中，請註明。
- 自問透過重新包裝原有的論點後，能帶給讀者哪些新收穫？新的呈現方式能帶給新觀眾哪些他們無法從原版中取得的內容？讀者能從新文章中所收穫的可以包括：取得在原論文中的背景資訊、得到新論點以增強原論文的論述強度、理解先前論文所提出的批評和相關回應，或了解論文主題與新讀者群之間的切身利害相關性。
並沒有任何的準則規定「重複多少就算是太多」。任何界定的企圖都只是提出一個數字（75％、50％、25％，或任何重複都算太多），但這個問題根源於抄襲本身是不好的行為，我認為所有人都同意這一點。依我看法，被抄襲的著作是屬於抄襲者本人或其他人的並不重要。
然而，在界定「抄襲多少（自我舊作）算是太多」之前，必須先探究為何抄襲是不受歡迎的行為。自我與非自我抄襲有所不同，抄襲他人的作品是企圖將別人的功績據為己有；抄襲自己的想法則是企圖以相同的想法獲得兩次肯定。抄襲的企圖對「重複多少就算是太多」指出重要分別。
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