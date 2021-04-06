父母用言語拿刀互砍，孩子成為最無辜的重傷者

文：李佳燕 家庭醫師

在日記描繪幸福家庭 耳邊伴隨父母親吵架聲

影片，從女孩幼嫩字體的日記開始，「今天是我的生日，爸爸媽媽都在幫我慶生，我們都很開心，我愛我的家。」女孩繼續在文字旁邊畫圖，畫了張嘴大笑，雙手高舉的爸爸、媽媽和她自己，在他們之間還有一個好大好大塗滿紅紫色的愛心。

如果按了靜音，完全聽不到聲音，這影片毫不稀罕，只是一位幼齡孩子，描述家人為她慶生的美好一天，像許多尋常家庭常見的日子。

但是，當打開聲音，觀影者全部被震懾，淚水默默爬行臉上。

是母親對父親歇斯底里的怒罵聲，是父親四兩撥千斤，數落母親不是的嘲弄聲，影片最後，孩子畫完愛心，畫好圖，趴下，是孩子壓抑的飲泣聲。

我記得曾經有一位孩子放完暑假開學時，老師要求學生一個個輪流上台分享暑假的生活。有人出國旅行，有人去墾丁，有人去六福村，但是，這孩子上台，卻一言不語。老師以為孩子是故意讓他難堪，殊不知，更難堪的是要這位孩子告訴全班同學他的暑假是怎麼過的。

虛擬的慈愛雙親，是孩子的偽裝，也是渴望

當看慣了外表幸福美滿的家庭，或許我們都忘了，還有些不足為外人道的家庭，即使外表顯現幸福美滿的家庭，又有多少是粉飾太平之下，裝模作樣給外人看的呢？

對女孩而言，那文字與圖畫所虛擬的慈愛雙親幸福家庭，是給老師看的，可是，又何嘗不是寫畫出自己的夢想呢？像我們總愛閱讀著有美好結局的童話故事，愛觀賞著有情人終成眷屬，走向幸福紅毯另一端的愛情電影，那是我們在艱辛殘酷的現實生活中，所無法獲得的人生，只好徜徉於想像中。

為何給老師看的，便必須偽裝成美好？更透露著孩子不願被視為特殊分子，被老師貼了標籤。孩子渴望與大家一樣，成為不會被特別關注，最好不會被看到的孩子。

父母拿刀互砍的語言，孩子是最無辜的重傷者

母親自怨自嘆忙碌不堪，要工作又要煮飯做家事，先生卻什麼事也不幫忙，只會看電視看骨董；父親輕挑的語調，說著妻子不正常，會剋夫，明擺著挑釁。這樣的回應，更是激怒母親，母親已呈現幾近發狂的語調，怒不可遏。這對大人完全不在乎如此像拿刀互砍的語言，孩子聽得一清二楚，孩子聽了，成了最無辜的重傷者。

家庭，本應該是愛的澎湃發源地，是孩子的避風港，是孩子最後可信任可依靠的所在。而父母，正是愛、避風港、依靠所在的提供者。

當父母互相以惡毒的語言，彼此辱罵、嫌棄，如仇人般互揭瘡疤，愛，早已蕩然無存，取而代之的是恨。此時，孩子美好而安全的世界開始崩垮。

愛與信任成為孩子最難相信的感情

孩子會先自責：是不是我不聽話，所以爸爸媽媽才會生氣？是不是我不夠乖，他們才會不高興？如果我考試考好一點，他們會不會就和好了？孩子想使盡自己的力量，來討好父母，希望父母可以像傳說中的父母，互助恩愛。

但是，孩子往往發現，無論他做什麼努力都是枉然。當父母感情交惡時，是看不到孩子，顧不到孩子的。而孩子此時才發現，原來我是如此不重要！原來父母最愛最在乎的是他們自己，根本不是我！我是多餘的，我只是他們的累贅！

當孩子如此意會自己的存在時，會開始自慚形穢，覺得自己是沒有價值的人，可有可無，既然沒人在乎我，我又何必在乎我自己呢？父母傷害彼此的話語，彷彿利劍般，刀刀傷在孩子身上。

而關於愛與信任，會是孩子最困難相信與接納的感情。因為他今生最重要的愛與信任，在他最渴望需要時，已經背棄他了。這背棄，成了終生的印記。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九